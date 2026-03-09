Promálaga impulsó la creación de 349 empresas en Málaga durante 2025

Promálaga cerró 2025 con un balance que apunta a una mayor actividad en el ecosistema emprendedor de Málaga. La empresa municipal, dependiente del área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento, contribuyó a la creación de 349 nuevas empresas y prestó atención a 980 personas emprendedoras a través de su unidad 'Málaga Emprende'. Los datos, dados a conocer este lunes por la concejala Alicia Izquierdo, reflejan que el 36% de quienes acudieron a este servicio acabaron poniendo en marcha un negocio. O, dicho de otro modo, casi cuatro de cada diez emprendedores atendidos por Promálaga terminaron constituyendo una empresa.

La unidad municipal ofrece apoyo en áreas como la constitución de sociedades, el asesoramiento fiscal y mercantil, la formación en gestión empresarial, la búsqueda de financiación, la mentorización, los programas de aceleración y la tramitación de ayudas y subvenciones.

El grupo de edad más numeroso entre las personas atendidas fue el de 35 a 45 años, que concentró el 38% del total. Por detrás se situaron los emprendedores de 25 a 35 años (32%) y los mayores de 45 años (23%).

En cuanto al género, el reparto fue prácticamente equilibrado: el 51% de las consultas fueron realizadas por mujeres y el 49% por hombres.

Por sectores, el peso principal recayó en los servicios profesionales, que representaron el 27% de la demanda. Tras ellos aparecen el comercio (17%), la hostelería (11%) y el ámbito de TIC e I+D (9%), un segmento este último que gana peso respecto al ejercicio anterior.

También destaca el nivel formativo de quienes acudieron a Promálaga. La mitad, un 50%, contaba con estudios universitarios; el 29% tenía formación de FP, el 15% había cursado Bachillerato y el 6% presentaba estudios primarios. Además, el 60% se encontraba trabajando en el momento de solicitar apoyo y el 35% estaba en situación de desempleo.

70 subvenciones y 400.000 euros para impulsar nuevas empresas

Uno de los pilares del balance de 2025 fue la convocatoria de ayudas Impulso empresarial, que permitió conceder 70 subvenciones por un importe global de 400.000 euros.

Estas ayudas, dirigidas a autónomos y sociedades de reciente creación, financian inversiones productivas en la ciudad con subvenciones a fondo perdido de hasta 10.000 euros por empresa, con el límite del 75% del proyecto de inversión.

Entre las solicitudes presentadas, los autónomos siguieron siendo la fórmula jurídica más habitual. Dentro de ese grupo, el 60% correspondió a mujeres y el 40% a hombres. Por actividad, ganaron presencia las empresas vinculadas al sector sanitario y al cuidado personal, que subieron hasta situarse entre las más representadas, solo por detrás de los servicios profesionales.

Más trámites gratuitos para crear empresas

Durante 2025, Promálaga amplió su cartera de servicios para facilitar la creación de negocios. Tras su integración en la red CIRCE, actúa como Punto de Atención al Emprendedor (PAE), lo que permite tramitar de forma gratuita y telemática la constitución de empresas, con menos costes y menos tiempo de espera.

A ello se suma su regreso a la Red PIDI, centrada en la información sobre I+D+i. Este servicio, especialmente demandado por startups, permitió detectar y difundir más de 20 convocatorias dirigidas a empresas potencialmente interesadas, ofrecer asesoramiento personalizado a 30 emprendedores y empresas en busca de financiación pública para proyectos innovadores, atender a ocho empresas e inventores académicos y orientar a otras 26 empresas.

En paralelo, Promálaga continuó prestando el servicio gratuito de constitución de sociedades mercantiles, con un total de 42 expedientes tramitados en 2025.

En este programa, el 65% de los administradores eran hombres y el 35% mujeres, un porcentaje femenino que crece de forma notable, con 13 puntos más que el año anterior. Los sectores más frecuentes fueron comercio, servicios profesionales y TIC/I+D, seguidos por el sanitario y el industrial (ambos con un 10%), la hostelería (8%), el turismo (5%) y marketing y formación (3% cada uno).

Incubadoras al 90% de ocupación

La Red Municipal de Incubadoras, gestionada por Promálaga, cerró 2025 con 211 empresas alojadas y una ocupación media anual del 90,1%. Actualmente funcionan 14 incubadoras, con capacidad para acoger a 229 empresas y una estimación potencial de hasta 495 empleos.

La red se organiza en distintos perfiles: incubadoras tecnológicas e innovadoras, de barrio, creativas y culturales y de centro, un modelo que busca favorecer la especialización y la generación de sinergias entre proyectos con actividades afines.

Semiconductores, coworking flexible y sede electrónica

Entre las novedades del pasado año figura el lanzamiento de Núcleo, Polo de Innovación en Semiconductores, una iniciativa vinculada a la futura implantación del centro de IMEC en Málaga y ubicada en Promálaga Coworking, dentro de Málaga TechPark. Este espacio dispone de capacidad para 20 empresas de los ámbitos de la microelectrónica, los semiconductores y la fotónica.

Otra incorporación fue Promálaga Flexwork, un nuevo formato de coworking flexible situado en la calle Beatas, 34, en el Centro Histórico. El espacio cuenta con 12 puestos de trabajo distribuidos en tres salas, disponibles de lunes a viernes de 08.00 a 19.00 horas, con modalidades de uso diaria, semanal, quincenal y mensual. También incorpora una sala de reuniones, Flexmeet, y funciona mediante la aplicación móvil Archie para reservas y pagos.

A esto se añade la puesta en marcha de la nueva Sede Electrónica de Promálaga, concebida para facilitar la tramitación online de servicios durante las 24 horas del día y los 365 días del año, dentro del proceso de digitalización de la empresa municipal.

Más de mil planes de empresa y 823 certificados digitales

Las herramientas digitales también ganaron protagonismo en 2025. A través de la aplicación online de Plan de Empresa, Promálaga registró la elaboración de 1.074 planes de negocio.

Además, como registrador oficial de certificados FNMT, expidió 823 certificados digitales de personas físicas, es decir, 471 más que en 2024. Se trata de un instrumento clave para que autónomos y emprendedores puedan realizar trámites con la administración por vía telemática.

Programas de aceleración y fomento del emprendimiento

El balance anual se completa con otras líneas de trabajo. El programa Promálaga BASE desarrolló dos convocatorias de tres meses y concluyó con 26 proyectos empresariales o empresas constituidas sobre una base innovadora. De ellos, 17 ya han conseguido la certificación ENISA o se encuentran en disposición de solicitarla.

Por su parte, Promálaga Mentoring sumó dos nuevas ediciones, con la participación de 17 empresas de reciente creación, centradas en acelerar su desarrollo profesional de la mano de perfiles empresariales consolidados.

En el ámbito educativo, el programa Teenbizz, impulsado junto al Área de Educación, contó con la participación de 13 centros educativos y 512 escolares, a los que se añadieron otros 13 centros con 308 alumnos de 1º y 2º de Secundaria.

A lo largo del año, Promálaga también organizó más de 30 encuentros, talleres y eventos orientados a fomentar el intercambio de conocimiento, la colaboración entre empresas y el fortalecimiento del tejido emprendedor de Málaga.