Raquel Delgado, la joven malagueña embarazada que espera en Australia: "Vinimos a una boda y nos cancelaron el vuelo de regreso por el conflicto en Oriente Medio"

Raquel Delgado, una joven malagueña de 22 años embarazada de tres meses, es una de las integrantes de un grupo de 13 andaluces que se encuentran en Australia desde finales de febrero, donde asistieron el pasado domingo 1 de marzo a la boda de un amigo en la ciudad de Adelaida y aprovecharon para pasar unos días en el país. Pero el estallido del conflicto bélico en Irán provocó la suspensión de su vuelo de regreso a España, operado por Emirates y que iba a pasar por Dubái.

Raquel, que se casó el año pasado y que reside desde entonces en Granada, explica a este periódico que, de entrada, la agencia de viajes con la que viajaron a Australia les ha conseguido billetes para un vuelo que, si nada se tuerce, saldría desde Melbourne este próximo miércoles para, vía Dubai, trasladarles hasta Madrid.

"Hemos venido a la boda un primo de mi marido. Nos habíamos alojado inicialmente en unos bungalows pero ahora estamos repartidos en casa de amigos y familiares. Estamos teniendo mucha solidaridad", comenta Raquel. Y aunque el grupo vive la situación con una lógica "incertidumbre", la joven señala que también lo están afrontando con "mucha tranquilidad" gracias a la "hospitalidad" y el "cariño" con los que han sido acogidos".

"Cuando vimos lo de Irán hace una semana y pico ya dijimos: 'Verás, que vamos a tener problemas para volver, pero tampoco lo pensamos mucho. Y cuando nos dijeron que se cancelaban los vuelos (incluso han atacado Dubai) pues ya dices: 'Se están complicando las cosas'. Pero, dentro de lo que cabe, lo estamos viviendo muy tranquilos. No estamos solos. Estamos acompañados por mucha gente y Dios también ayuda", afirma Raquel, casada con el granadino Francisco López.

Un grupo de 13 personas

La expedición andaluza 'varada' en Australia, y residente en Granada (aunque en ese grupo hay dos malagueñas) está compuesta por seis matrimonios (cinco de ellos más jóvenes y otro más mayor) además de un soltero. Además de Raquel, en el grupo hay otras dos mujeres embarazadas, en este caso de entre seis meses y siete meses.

"No estamos haciendo ningún drama ni nada porque estamos a gusto, yendo de un lado a otro, viendo canguros..., estamos muy bien aunque mi marido y algunas personas más han tenido que a trabajar telemáticamente. Son autónomos y están ya realizando llamadas por teléfono a clientes adaptándose como pueden al horario español (hay nueve horas y media de diferencia con Australia)", comenta Raquel.

En cuanto a su estado de gestación, la joven malagueña, que el año pasado acabó sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Málaga, afirma que se encuentra perfectamente, más allá de los habituales síntomas del embarazo.

"Estoy con algunos vómitos pero dentro de lo normal. Yo soy la que menos me puedo quejar de nada. Hay otros matrimonios que han dejado hijos pequeños en España a cargo de familiares y, claro, tienen muchas ganas de volver", apunta.

Raquel expresa su deseo de poder volver en los próximos días a casa y agradece el trabajo que está realzando la agencia de viajes Ronda 63, con la que volaron a Australia. "Se están portando fenomenal, porque de la embajada española en Australia no nos han contestado por ahora", comenta esta joven.

A la espera del vuelo de regreso

Todo el grupo espera poder viajar este miércoles en avión de Adelaida a Melborune (hay entre ambas ciudades una distancia en vuelo de 45 minutos) y, desde allí, ya por la noche coger ese enlace hacia Dubái que, finalmente, los devuelva a España.

Un vuelo sobre el aeropuerto de Dubái, en una imagen de archivo. / Efe

"Estamos un poco de manos de Dios, a ver qué pasa. Tengo ganar de llegar y darle un abrazo a mis padres y a mi familia en Málaga", concluye.

Las otras opciones que había eran volver vía Estados Unidos (San Francisco) pero hubiera sido un vuelo "carísimo" y para el que hubieran necesitado también unos visados de los que no disponen.