El restaurante de Antequera escondido en una antigua casa del siglo XVII con su propio Sol Repsol: "Una joya para disfrutar de la cocina tradicional malagueña"

Un viaje gastronómico en el tiempo que permite a sus comensales viajar décadas atrás, hasta el recetario más tradicional malagueño, a través de sus guisos y especialidades reinterpretadas, recuperados y elaboramos a "la antigua manera de guisar en la comarca de Antequera". Esto es lo que ofrece el restaurante antequerano Arte de Cozina, cuya calidad culinaria le ha valido para ganar su propio Sol de la Guía Repsol.

En sus dos espacios diferenciados, una tapería situada en el edificio 'nuevo' con más de 100 años, y su restaurante, en una casa contigua del siglo XVII en el que anteriormente se encontraba una fábrica de tela y una corrala de animales, Arte de Cozina ofrece a sus comensales la posibilidad de descubrir el "sabor de tiempos pasados en tu paladar".

Charo Carmona y la recuperación del recetario malagueño

Así lo señalan desde el propio restaurante, liderado por Charo Carmona, que asegura que en su establecimiento se podrá disfrutar de preparaciones rescatadas de la cocina tradicional, con matices e innovaciones.

"En los enunciados de nuestra carta se encuentran vestigios de la antigua cultura árabe, judía y cristiana, y el recuerdo de las viejas cocineras de Antequera. Gestionamos un legado que va más allá de las mismas recetas", aseguran desde este restaurante que abrió sus puertas por primera vez en 1996.

Tradición, producto local y cocina a fuego lento en este restaurante

Y es que este restaurante situado en pleno Centro de Antequera se ha convertido en un templo de la cocina de antes, hecha con productos de la tierra, a fuego lento, con dedicación y tesón para aunar "tradición, sabor y frescura".

"Recuperar sabores olvidados, investigar y conocer la mejor manera de aprovechar los productos de la zona son nuestras máximas", recalcan desde el restaurante.

Una tarjeta para llevarse la receta a casa

Y con ese objetivo de recuperar el recetario tradicional y devolver al pueblo esos guisos que siempre fueron suyos, Arte de Cozina entrega a los comensales una tarjeta con la historia, la elaboración y los ingredientes de cada plato para que puedan realizarlos en casa.

Arte de Cozina, el restaurante de Antequera que recupera las recetas tradicionales malagueñas desde su local del siglo XVII / Arte Cozina

Unas preparaciones que se pueden degustar en versión tapa por unos 5 euros, en ración desde 12 euros o con su menú degustación por 70 euros por persona.

Los platos más tradicionales de Arte de Cozina

Entre sus recetas tradicionales destaca su caldillo de pintarroja, la pelona de lomo o su variedad de porras, como la porra blanca, la de naranja del Valle del Guadalhorce y la de tomate ecológico de cultivo local.

Además, cuenta con ajobacalao y ajoberenjena, zarangollo, que es un revuelto de calabacín de la Vega con orégano y huevo ecológico, migas del pastor, caldillo de pintarroja y 'su pintao', el 'pucherete' de perdiz, la olla de castañas, la castañeta ibérica escabechada y la piriñaca de chivo lechal malagueño.

Postres caseros y menú degustación en Antequera

Y entre sus postres, se pueden encontrar el arroz con castañas, miel de caña y especias; la tarta de requesón con mermelada de fresas "todo hecho en casa", el bienmesabe antequerano de almendra Marcona y las gachas con cuscurrones.

Para quienes prefieran probar sus principales platos en una misma experiencia gastronómica, el restaurante ofrece un menú degustación por 70 euros por persona que incluye ajopimentón, surtido de porras de Antequera, olla de castañas, moruna de melva, pelona de lomo, almojábana y bienmesabe antequerano.

El Sol Repsol que mantiene desde 2017

"Charo Carmona lleva décadas recuperando la memoria culinaria de Antequera. El resultado de esa búsqueda y curiosidad es un restaurante donde viajar en el tiempo y sentirse como en casa", afirma sobre este restaurante la Guía Repsol, que en 2017 entregó el Sol de Repsol a este negocio, una distinción que aún mantiene en la actualidad.

Tal y como destaca la guía, Arte de Cozina transita por el recetario tradicional para ofrecer platos locales indispensables con una "sorprendente variedad" de cervezas y vinos de denominaciones de origen malagueñas para el maridaje.

Un homenaje al patrimonio culinario de Antequera

"Arte de Cozina reinterpreta antiguas recetas malagueñas en una carta de tapas y platos bien resueltos con un toque de innovación. Su carta es un homenaje al patrimonio culinario de la comarca de Antequera", señala la Guía Repsol.

Un pensamiento que comparten sus propios comensales, que afirman en las reseñas del restaurante: "Es una joya para disfrutar de la cocina tradicional malagueña. La comida está riquísima, con recetas de siempre muy bien elaboradas".

Opiniones de los clientes y horario del restaurante

"La cocina es maravillosa, rica y sencilla. Esa cocina de abuelas en la que cuenta por igual los ingredientes y la mano", recalca otro cliente. Y añade otro: "Sin duda, una de las mejores experiencias gastronómicas que he tenido".

Este restaurante que, además, es también hospedería se encuentra en la calle Calzada 27-29 y su horario de cocina es de lunes a sábado de 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas, mientras que los domingos abre de 13.00 a 16.00 horas.