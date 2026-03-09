Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ropa, electrónica y comida: los 315 puestos del mercadillo más grande de Málaga que debes visitar este miércoles

Los asistentes pueden adquirir toda clase de productos, como calzado, bisutería, música y menaje del hogar

El mercadillo de los miércoles del Recinto Ferial del Cortijo de Torres, el más grande de Málaga

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Con 315 puestos y 2 cafeterías, el mercadillo municipal de los miércoles del Recinto Ferial del Cortijo de Torres se ha convertido en el más grande de toda Málaga, con toda clase de productos disponibles por apenas unos euros, como ropa, calzado, comida o electrónica.

De ese modo, cada miércoles, Cortijo de Torres se llena con miles de malagueños y visitantes recorriendo la amplia explanada en la que se instalan cada uno de sus puestos para disfrutar de la amplia oferta con la que cuenta.

Dos cafeterías y cientos de puestos en Cortijo de Torres

Así, en este recinto se pueden encontrar dos cafeterías ambulantes en las que reponer fuerzas y tomar un tentempié en el Recinto Ferial del Cortijo de Torres.

Mercadillo en el Jardín de la Concepción.

Además, los visitantes pueden disfrutar de 315 puestos en los que encontrarán desde calzado, bisutería y textil hasta artículos de confección, de regalos, música, comestibles, plantas y flores, móviles, tablets y menaje del hogar.

Qué se puede comprar y cuál es el horario

En las calles del mercadillo municipal más grande de Málaga también se pueden adquirir artículos de cuero y piel, comestibles y complementos, entre otros.

Patricia en su puesto de frutas y verduras atendiendo a sus clientes

Dentro del Recinto Ferial del Cortijo de Torres, el mercadillo de los miércoles se localiza en la avenida de las Malagueñas y está disponible desde las 9.00 hasta las 15.00 horas.

Cómo llegar en transporte público y qué más hay en el recinto

Para quienes quieran acudir a este entorno en transporte público, pueden hacerlo a través de la línea de autobús 1 y 20, así como los cercanías C1 y C2.

Varias personas muestran interés por los objetos de segunda mano de varios puestos en el Cortijo de Torres.

Varias personas muestran interés por los objetos de segunda mano de varios puestos en el Cortijo de Torres. / ARCINIEGA

En el Recinto Ferial del Cortijo de Torres también se celebra los domingos un mercadillo dedicado a objetos de segunda mano, situado en esta ocasión en la calle José Blánquez el Maño.

El rastro de los domingos y su oferta de segunda mano

Una actividad que ofrece a los cientos de visitantes que cada domingo acuden a su recinto diversos artículos vintage y antigüedades.

En total, son 136 los puestos que componen este rastro, en los que los asistentes pueden encontrar desde ropa y complementos, hasta cerámica, juegos, elementos de decoración y artículos de todas las épocas.

Dónde y cuándo visitar el mercadillo de los domingos

Tal y como destaca el propio Ayuntamiento de Málaga, entre los 136 puestos que componen este mercadillo, destacan los de artículos de regalo, ropa, complementos, confección, bisutería, calzado, bolsos, textil, música, menaje del hogar y telefonía.

Mercadillo del Cortijo de Torres.

Mercadillo del Cortijo de Torres. / Arciniega

Para disfrutar de este mercadillo, es necesario acudir a la calle José Blánquez el Maño del Recinto Ferial del Cortijo de Torres los domingos de 9.00 a 15.00 horas.

