La ruta a una hora de Málaga con árboles de colores, mariposas y caracolas gigantes: "Es una aventura para los niños"

Un paseo entre caracolas gigantes, mariposas de colores y árboles pintados con curiosas figuras en plena naturaleza. Esto es lo que se puede contemplar al recorrer el Sendero de los Colores de Zafarraya, una ruta perfecta para realizar en familia situada en la provincia de Granada, a apenas una hora de Málaga.

Se trata de un sendero sencillo con apenas 5 kilómetros de recorrido, que se puede extender a 15 kilómetros según la opción escogida, y que permite que niños y adultos disfruten de un entorno natural único decorado con toda clase de pinturas que convierten este paseo en uno de ensueño.

El proyecto de Land Art que transforma el paisaje de Granada

Esta curiosa imagen es parte de un proyecto de 'Land Art', una corriente de arte contemporánea surgida a finales de los 60 en la que se utiliza el paisaje y elementos naturales como piedras, tierra, agua y madera para crear obras.

El Sendero de los Colores de Zafarraya, una ruta en la provincia de Granada a una hora de Málaga / Wikiloc

Es lo que realizó el artista Jesús García, conocido como Jes Gamart, en este sendero de Málaga que se presenta como una obra pionera en Andalucía que cohesiona paisaje y arte, haciendo de este entorno uno mágico.

Un paseo con arte y vistas al Polje de Zafarraya

Así, en este camino que une la población de El Almendral de Zafarraya con el área recreativa de Las Parideras se pueden observar toda clase de obras artísticas, así como unas vistas privilegiadas del Polje de Zafarraya.

El Polje de Zafarraya es una forma kárstica superficial formada por la disolución de la roca caliza por la erosión del agua que, en el caso de la de Zafarraya, ocupa una extensión de 28 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en la más grande de la Península ibérica.

Un entorno natural único a una hora de Málaga

Esta maravilla natural, además, está rodeada de toda clase de relieves, con Sierra Gorda al norte y las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama al sur, surcado a su vez por el Arroyo de la Madre. Esto hace que este entorno natural sea considerado uno de los más impresionantes de la provincia.

El Sendero de los Colores de Zafarraya, una ruta en la provincia de Granada a una hora de Málaga / Film Granada

Para alcanzar este Sendero de Colores, en el que el paisaje está repleto de obras en las que arte y paisaje están estrechamente entrelazados, se puede usar alguno de los dos accesos disponibles.

Dos accesos para disfrutar de la ruta en familia

Por un lado, se puede acudir en coche directamente al Área Recreativa de las Parideras, lo que permitirá descubrir las obras artísticas y naturales con un sendero de apenas 5 kilómetros. Asimismo, en este lugar se puede hacer un pícnic y disfrutar de un completo día al aire libre.

Para quienes prefieran una ruta más extensa, pueden comenzar el sendero desde El Almendral de Zafarraya y continuar hasta llegar al sendero, un camino que les hará salvar un desnivel de 448 metros pero que, aun así, sigue siendo accesible para toda la familia.

Un plan perfecto con niños para el fin de semana

"Es un plan perfecto para pequeños lleno de arte escondido", recalcan sus propios usuarios a través de las redes sociales.

Además, añaden: "Un paseo sencillo donde cada curva del camino puede esconder una sorpresa. Perfecto para despertar la curiosidad, la imaginación y el amor por la naturaleza en los más pequeños".

De igual modo, indican: "Si buscas un plan diferente para el fin de semana, este sendero puede convertirse en una pequeña aventura para los peques".