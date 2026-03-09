La Semana Santa 2026 ya está aquí: comienzan los montajes de las tribunas en la Plaza de la Marina

Comienza la cuenta atrás de la Semana Santa de Málaga 2026. En el día de hoy, han comenzado los montajes de las tribunas que se sitúan en la Plaza de la Marina. La instalación de estas tribunas se colocarán de forma progresiva hasta la curva Molina Lario.

El montaje de las tribunas en Plaza de la Constitución se comenzará a realizar a partir del lunes 16 de marzo. Por último, se ejecutará el montaje de la rampa que da acceso a la Catedral y los palcos situados en calle Molina Lario a partir del sábado día 21 de marzo. Según ha podido saber La Opinión de Málaga, se va a realizar una renovación de algunas partes de las estructuras de las tribunas que se veían afectadas por el desgaste.

Los plazos de montaje de aceleran

En los próximos días irán obteniendo forma estas tribunas que, en estos momentos, solo son algo similar a un montaje de hierros, tablones y asientos. Se espera que el montaje de las tribunas de Plaza de la Marina, Plaza de la Constitución, rampa de la Catedral y palcos de Molina Lario estén finalizados para antes del Viernes de Dolores.

Montaje de la tribuna en Plaza de la Marina / C.C.

Acceso a tribunas y sillas

El acceso a través de código QR llegó para quedarse. Para acceder a las tribunas o sillas en la Semana Santa de Málaga 2026 se mantendrá el mismo modo de acceso que el del pasado año.

El usuario debe de portar el código QR del abono (físico o digital) tanto al entrar como al salir. Los acomodadores utilizarán dispositivos para su lectura y permitir la entrada o salida a cada abonado.

Según ha podido conocer La Opinión de Málaga, se va a realizar un aumento de los puntos de acceso a las tribunas y sillas para un mejor funcionamiento de pases y reducir el colapso en las puertas de entrada y salida.

Aforo y abonos libres

El aforo se mantendrá alrededor de los 24.000 asientos. La Tribuna Oficial contará con 550 localidades, manteniendo la reducción que se realizó el pasado año. También se conservará la reducción de altura de la tribuna que se logró eliminando los pasillos horizontales que dividían la estructura.

Las entradas para acceder a las sillas que se han quedado libre este año 2026 podrán obtenerse a partir de la próxima semana según ha confirmado la Agrupación de Cofradías de Málaga.

Montaje de tribunas / C.C.

Estudios sobre el líquido anticera

La Agrupación de Cofradías de Málaga tiene como objetivo eliminar a los operarios de limpieza que rocían el líquido anticera delante de la cruz guía de cada hermandad. Hasta la fecha, no se sabe con claridad la novedad de este asunto, solo que se han estado llevando a cabo distintas pruebas con líquidos antideslizantes alrededor del centro de la ciudad.

La Universidad de Málaga, al igual que el año anterior, colabora con este estudio para evitar la acumulación de cera en las calles del centro histórico y los problemas de deslizamiento que pueden llegar a provocar los líquidos anticera.