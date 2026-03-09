Soliva: el barrio de Málaga que pide revivir

«Queremos voluntad política, que se impliquen con el barrio, y no lo que llevan haciendo 15 años», resume Sergio Blázquez, presidente de la Asociación de Vecinos de Soliva.

Este malagueño de 21 años es vecino del barrio desde sus inicios, y lamenta que, transcurridos 15 años desde su construcción, siga sin estar consolidado, y eso que cuenta con unos 4.300 vecinos «y somos el barrio más grande del distrito».

Sergio Blázquez cree que la situación se debe en buena parte a la desatención municipal. Por eso, hace hincapié en que pide la misma implicación con Soliva, «que la concejala Teresa Porras con su distrito de Cruz de Humilladero».

Un rincón de Soliva, con El Cónsul al fondo. / A.V.

Sin apenas vida comercial

Uno de los puntos flacos de Soliva, es que «nos están condenando a muerte como barrio», por falta de locales comerciales, cree el presidente. «La gente entra y sale por la mañana; pero por la tarde está muerto», remarca, y recuerda que los locales en Soliva son municipales: los abiertos los gestiona Promálaga y los cerrados «no tienen ni hecha la obra».

Sergio Blázquez no cree adecuado que todos los locales vacíos «se conviertan en vivienda», y pide que el Ayuntamiento colabore transformándolos en locales comerciales «para dar vida al barrio».

Locales vacíos, el paisaje típico de Soliva. / A.V.

Un ejemplo de la situación actual lo aporta Silvia, una vecina del barrio que ha tenido que dejar el local de Promálaga en el que tenía su empresa, por la subida del alquiler. El problema es que no ha encontrado nada en Soliva: «hacen falta locales acondicionados y aquí no hay, así que me he tenido que ir a Miraflores de los Ángeles».

Sin centro social ni biblioteca

Con respecto a equipamientos, el presidente vecinal recuerda que el barrio cuenta con un local de usos múltiples, en la calle Flores Calderón, «ocupado hasta 2028 por tres asociaciones».

Sergio Blázquez cree que la oferta es insuficiente y que Soliva necesita un centro social. «También nosotros, como asociación de vecinos, tenemos derecho a contar con un espacio y a desarrollar nuestras actividades; no lo pedimos por capricho», destaca. En la misma línea, considera que su barrio, aún en expansión, necesita ya «una biblioteca». También está a la espera de un centro de salud, apunta. Sí están en marcha las obras de un instituto, aunque se encuentra «metido en El Cónsul», resalta.

El centro de usos múltiples de Soliva, al completo hasta 2028 con tres asociaciones. / A.V.

Al hilo de equipamientos pendientes, recuerda que ha solicitado reuniones con las respectivas concejalas de Juventud, «para que vea qué hay para la juventud en Soliva; de Participación Ciudadana, «para que vea que aquí participación hay poca y para que mueva algo»; y Urbanismo, «para que vea todo el espacio que tenemos sin utilizar», y pone de ejemplo una parcela municipal de equipamiento, que lleva 15 años de espera.

El parque de Soliva

El dirigente vecinal ve acertado el vallado del parque de Solivade estos últimos días, lo que permitirá cerrarlo sin riesgo en caso, por ejemplo, de fuertes vientos.

Instalación de una verja en el parque de Soliva. / A.V.

En todo caso, aprovecha para resaltar que el diseño de esta gran zona verde es mejorable, porque la presencia de tantas lomas, deja muy poco espacio para que los vecinos paseen, como ocurre en parques llanos. «Entras y es alrededor, el perímetro y en medio un parquecito chiquito», resume.

Laguna de Soliva

La asociación de vecinos defiende que la Laguna de Soliva no termine siendo urbanizada. Por eso, su presidente cree que si el Ayuntamiento ha planificado bloques en esa zona, debe reubicarlos para que se respete este nuevo espacio de fauna y flora.

Imagen de archivo de la Laguna de Soliva. / La Opinión

Arroyo de las Cañas

Sergio Blázquez aprovecha para reclamar más trabajos de mantenimiento para el vecino arroyo de las Cañas, «porque cuidados no tiene ninguno», critica, y recuerda algún episodio de incendios.

Movilidad

En relación con el transporte, el dirigente vecinal llama la atención sobre la escasa frecuencia de la línea 23 de la EMT, «que pasa cada media hora». «Desde que ampliaron la ruta, pasa por la Universidad Laboral y vuelve a bajar para la avenida de Carlos Haya e ir al Centro te puede llevar una hora», lo que lo hace impracticable para quien vaya a trabajar.

Para Sergio Blázquez, sería necesario «meter más autobuses, recortar la línea o ampliar la línea 8 y que la traigan hasta aquí; pero se escudan en que somos ‘un barrio con suerte’ porque tenemos el metro; pero se trata de que trabajen para nosotros, que para eso se les paga», argumenta.

Seguridad vial

Y relacionado con la movilidad, el presidente plantea el problema de seguridad vial de la calle Escritor Antonio Soler, una vía con hechuras de gran avenida que cuenta con una gran recta en la que los coches pasan a «mucha velocidad», sobre todo por la noche.

Piden más control de velocidad y estudiar pasos elevados para la calle Escritor Antonio Soler, en Soliva. / A.V.

Por este motivo, los vecinos piden medidas para frenar la velocidad, como que el Ayuntamiento de Málaga estudie pasos de cebra elevados, porque el riesgo de accidente es alto.

Seguridad

Sergio Blázquez pide también más policía para el barrio y recuerda que se ha llegado a encontrar papelinas de droga cerca de una guardería.

Limpieza

El presidente vecinal quiere incidir también en la falta generalizada de limpieza por falta de personal: «Normalmente, sólo hay un barrendero para todo el barrio. Hace poco se presentaron en el Palacio de Ferias no sé cuántos vehículos de limpieza; pero si no hay gente para conducirlos, ¿de qué me sirve?», se pregunta.

Aunque Sergio Blázquez admite que también tiene peso el incivismo, «si hay una caca que lleva tres semanas es porque nadie viene después a quitarla», y cuenta que un periodo de tiempo parecido estuvo «una cotorra muerta» en la acera.

El presidente vecinal Sergio Blázquez, en una calle de Soliva. Los vecinos piden más personal de limpieza para el barrio. / A.V.

Con respecto a las aceras, aprovecha para criticar la falta de mantenimiento, con la hierba saliendo por todas las losetas. «Una cosa es preservar la biodiversidad y otra esta dejadez», sentencia.

Además, pide que se sustituyan las melias del barrio, un árbol muy presente y que ensucia mucho por la caída constante de su fruto. Por último, solicita más control sobre las ratas.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales señalaron que el Distrito del Puerto de la Torre contactará con la Subdelegación del Gobierno «para que refuerce la dotación en la zona», dado que es competencia de la Policía Nacional y no de la Local.

Con respecto a las ratas, las mismas fuentes indicaron que se le ha dado a la asociación el contacto con el control de plagas del Área de Sostenibilidad.

Por último, en relación con la frecuencia de los autobuses y le recambio de los árboles, precisaron que el distrito no había recibido «ninguna petición» ni en la sede ni en las reuniones y consejos sectoriales.