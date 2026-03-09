«Trops se marca como gran objetivo en esta etapa el relevo generacional»

El ingeniero agrónomo David Sarmiento acaba de ser proclamado como presidente de Trops, auténtico gigante español en la comercialización de aguacates y mangos. A sus 52 años acumula tres décadas de trabajo en una macrocooperativa que conoce a la perfección. En esta entrevista nos adelanta detalles sobre cómo afronta esta «nueva e ilusionante» etapa.

¿Cuál es el objetivo básico que se marcan tanto usted como la nueva junta rectora de una entidad de las dimensiones de Trops?

El principal está basado en el relevo generacional. Y es algo que no sólo lo pedimos para los demás, sino que hemos empezado por dar ejemplo de lo que ello representa. Hemos incorporado seis personas nuevas, que suponen más de la mitad del total. Entre otras está la hija de nuestro anterior presidente, José Linares, al que siempre le estaremos agradecidos. Pero también se ha incorporado el hijo de Pepe Lorca, antecesor en el cargo a Linares y al que también le estaremos eternamente agradecidos porque fue nuestro gran presidente.

¿Cómo resumiría en cifras ese aval que constituye para su entidad el capital humano?

Pues en este momento estamos ya en los 4.000 socios, con una plantilla de trabajadores récord, próxima a los 2.000 en algunos picos del año. En la última campaña del mango ha sido un reto tener que localizar trabajadores, y traerlos hasta Vélez-Málaga, desde distintas zonas de Granada, como por ejemplo Huétor Tájar. Son números muy importantes, que nos confieren una tremenda responsabilidad.

Hablemos de esa carga, del peso que tienen, sobre todo el sector de los subtropicales, las decisiones que ustedes toman.

Es cierto. Lo decía hace pocos días yo mismo. Cuando Trops toma una decisión, la toma por el sector. Porque tú no decides para ti si representas más de la mitad del tu sector. En este sentido no somos una empresa al uso, porque al final tú defiendes al sector en su conjunto. Tenemos muy impregnado ese trabajo en equipo, porque al final es la base del cooperativismo. Es nuestra filosofía. Cuando hacemos algo, terminamos por ser la cabeza tractora de todo el sector. En efecto nos sentimos con esa necesidad, la de adelantarnos tres o cuatro años a lo que va a ocurrir. Tenemos que saber hacia dónde va nuestra industria. Por eso damos tanta importancia a la formación de nuestros agricultores y también a la de nuestros trabajadores. Así logramos saber hacia dónde tenemos que ir, máxime con la competencia internacional que tenemos.

En Trops no decides por ti mismo, las decisiones se toman por todo el sector al que representamos

¿Quién es David Sarmiento para quienes le conocen dentro de la entidad a la que pertenece, como técnico cualificado, desde hace casi tres décadas?

Quienes estamos al frente de Trops en esta nueva etapa también nos hemos fijado como objetivo la cercanía con nuestros socios. Y para los agricultores este aspecto puede definirme. Porque en todos los años que llevo en Trops siempre he tenido la responsabilidad de mostrarme cercano con los socios, escucharlos y ver cuáles son sus inquietudes. Nosotros como representantes de ellos tenemos como obligación intentar solucionarles los problemas y ayudarles todo lo que podamos. Es nuestra piedra angular, de manera que de alguna forma vamos a desarrollar una labor continuista. Y seguiremos apostando, como hasta este momento, por la calidad. Es nuestra bandera. Allí donde haya aguacate de calidad en la Península, allí va a estar Trops, dando servicio a todos los agricultores, como principal seña de identidad.

Usted ha trabajado codo con codo con sus antecesores. Con el ya desaparecido Pepe Lorca o, en los últimos años, con Linares. ¿Cómo ha vivido esas anteriores etapas?

Con Pepe Lorca se sentaron las bases de lo que es hoy en día Trops. Incluso puso en marcha un proyecto que, con 12 millones de euros de inversión, va a ser una realidad de aquí a septiembre u octubre, como es la apertura de unas instalaciones donde generar productos de cuarta gama, productos frescos fáciles de comer y derivados de nuestras frutas, como son el guacamole o el mango en dados, listo para consumirlo. Pepe Linares, por su parte, ha tenido ante sí tres años muy intensos, complicados por la sequía, y aún así ha continuado muy fuerte, con mucha energía, manteniendo el legado de los anteriores presidentes.

Este periodo de sequía ha constituido para el sector en la comarca de la Axarquía una nueva pandemia, después de la crisis sanitaria que comenzó en 2020.

Ha sido devastadora, se ha llevado por delante fincas enteras. Hemos vivido un periodo realmente crítico para muchas familias. En términos económicos incluso peor que la pandemia, porque por entonces la actividad agrícola no pudo detenerse. Siendo conscientes de que aquí las fincas no son grandes y hablamos de un negocio conformado por la actividad familiar, con una media de una hectárea y media por propietario, como mucho dos hectáreas, aquí nunca se había perdido dinero. Y hemos estado tres años perdiendo dinero, mucho dinero. Lo que pasa es que, como yo digo siempre, los agricultores somos optimistas por naturaleza.

Y aún más optimistas al ver el embalse de la Viñuela casi lleno...

A poco que llueve nos animamos, es cierto. Pero en el camino se han quedado un montón de hectáreas, numerosas fincas irrecuperables, con lo que ahora habrá que abordar el tema de la renovación de plantaciones de manera necesaria.

¿Es una oportunidad entonces todo lo que han padecido?

Podemos decir que sí. Aquí llevamos casi medio siglo cultivando aguacates, tenemos los conocimientos adquiridos, con toda esa experiencia. Y hemos sabido en estos tres o cuatro años, en los que el rendimiento ha bajado muchísimo, que es hora de cambiar los árboles y de adaptarnos a las nuevas circunstancias. Es desde luego una oportunidad, al igual que el futuro pool que tendremos que generar para abastecer a las fincas, mezclando nuestros recursos hídricos con aguas regeneradas y otras procedentes de la futura desaladora.