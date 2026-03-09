Unicaja avanza hacia un modelo de banco conversacional basado en IA junto a junto a NVIDIA y Deloitte

Unicaja ha anunciado que desplegará junto a NVIDIA y Deloitte España un modelo de banco conversacional basado en inteligencia artificial (IA), principalmente IA generativa. "Este despliegue será una palanca estratégica para transformar los procesos y las relaciones de los clientes y empleados dentro de la entidad financiera", ha apuntado este lunes la entidad.

La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, que busca facilitar la relación de clientes y empleados con el banco, mediante interacciones más ágiles, naturales e inclusivas.

El banco malagueño afirma que este acuerdo permitirá a la entidad extender el uso de la IA generativa a toda la organización, con el objetivo de que tanto clientes como empleados puedan "interactuar a través de un lenguaje natural, simplificando procesos, impulsando la eficiencia operativa y mejorando la experiencia de uso".

"Este acuerdo supone un paso decisivo en nuestra estrategia de transformación para continuar ayudando a las personas a prosperar. La implementación de la IA en nuestros procesos internos, con el apoyo de NVIDIA y Deloitte, nos permitirá avanzar hacia un modelo de banca más eficiente, personalizado y adaptado a las necesidades de nuestros clientes y empleados", ha señalado el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales.

IA generativa

Unicaja está construyendo una infraestructura dedicada de IA que asegure la autonomía y el control sobre sus sistemas de inteligencia artificial, garantizando la privacidad, la seguridad y la protección de los datos de los clientes.

En los últimos meses, ha puesto en producción distintos casos de uso con interfaces conversacionales en áreas como la comercialización de seguros e hipotecas, el desarrollo de software, el soporte a procesos legales, la gestión de reclamaciones de clientes y la automatización de procesos internos.

El CEO de Unicaja, Isidro Rubiales. / L. O.

Estos proyectos están logrando mejoras significativas en eficiencia, con reducciones de tiempos de respuesta de entre el 40 % y el 80 %.

En esta transformación, Deloitte España aportará sus capacidades integradas en áreas como banca, riesgos, regulación, capital humano, IA, datos y tecnología, entre otras, además de su experiencia en el acompañamiento a grandes empresas, nacionales e internacionales y de sectores regulados, en la adopción de la inteligencia artificial, tanto a nivel estratégico como operativo.

Además, las capacidades de computación y la experiencia en software de Nvidia proporcionarán un soporte especializado para facilitar y acelerar la adopción del modelo de banco conversacional.

Banco conversacional

El socio responsable de Servicios Financieros en Deloitte España, Juan Pérez de Ayala, ha expresado su satisfacción por trabajar con Unicaja y Nvidia en el desarrollo de "un nuevo modelo de hacer banca, un proyecto único y pionero en el sector bancario a nivel global para convertir el banco conversacional en una realidad tangible, eficiente y segura".

Desde Nvidia, el responsable de Servicios Financieros para Europa, Oriente Medio y África, Jason Renders, ha apuntado que "las entidades financieras modernas se enfrentan al doble reto de gestionar entornos de datos complejos y regulados, al tiempo que satisfacen las crecientes expectativas de los clientes de un servicio instantáneo y personalizado".