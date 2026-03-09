Valle Inclán, al límite: Málaga prepara el gran 'bypass' del norte

La avenida Valle Inclán lleva años funcionando como un cuello de botella en la entrada norte de Málaga. No es solo una percepción vecinal ni un problema que figure en la agenda municipal: la Dirección General de Tráfico (DGT) la ha señalado como uno de los puntos más conflictivos para la movilidad en la capital. Y el escenario amenaza con tensarse aún más: a la futura área comercial de Salyt —en los suelos de la antigua fábrica de ladrillos— se sumará el Tercer Hospital de Málaga, que la Junta de Andalucía sitúa ahora en 2032 y que se denominará Virgen de la Esperanza. Dos polos de atracción de viajes que, juntos, dibujan un escenario de saturación si no se refuerzan los accesos y el transporte público. El tráfico se va multiplicar en una zona que ya vive al borde del colapso.

Con el Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2026 ya aprobado por el Pleno y publicado en el BOP, el Consistorio activa el primer paso para una intervención de gran calado: una remodelación que pretende “desatascar” el acceso norte y reducir la fragilidad del entorno, donde cualquier incidencia mínima se convierte en atasco. El primer movimiento, que contemplan las cuentas de este años, reservan 400.000 euros para redactar el proyecto de la remodelación de la vía. El objetivo, sin embargo, va mucho más allá del trámite técnico: la planificación municipal prevé una inversión global de 30,6 millones de euros en los próximos años para reordenar y aumentar la capacidad de este eje clave.

Un tapón diario en una de las entradas clave de Málaga

Valle Inclán es una de las arterias más utilizadas para conectar barrios del norte con el Centro y el resto de la ciudad. También una de las más saturadas: en horas punta se registran retenciones recurrentes, y el viario actúa como un auténtico tapón cuando se produce el menor problema en el entorno.

Los datos municipales lo retratan con claridad. Según las últimas cifras públicas del Ayuntamiento, correspondientes al segundo cuatrimestre de 2025 (mayo-agosto), la intensidad de tráfico en Valle Inclán (sentido este) la sitúa como la segunda vía con mayor presión de vehículos en Málaga, solo por detrás de avenida de Andalucía, con ambas por encima de las 32.000 circulaciones diarias. En el sentido oeste, la cifra se mantiene también en niveles muy altos, superando los 25.000 movimientos.

Este nivel de ocupación explica por qué la avenida funciona como un punto frágil: cuando sube el volumen o aparece una incidencia, la retención se multiplica y el atasco se propaga a conexiones y barrios cercanos.

Una obra de calado: el soterramiento como pieza central

El Ayuntamiento de Málaga plantea un paso inferior en la avenida Valle Inclán, una intervención pensada para dar continuidad al flujo principal y reorganizar los cruces con el Camino Suárez y la calle Martínez de la Rosa. En palabras del alcalde, Francisco de la Torre, se trata de una obra “importante” para “resolver” un nudo que condiciona la movilidad del norte.

La partida de 2026 se centra en el proyecto, pero la magnitud real aparece en la programación de inversiones a varios años, donde se dibuja el desembolso para ejecutar una transformación completa de este acceso. En la planificación cuatrianual, el grueso del gasto se distribuye en los siguientes ejercicios, con partidas principales a partir de 2027.

La clave: lo que viene disparará los desplazamientos

Aquí entra el factor decisivo: el futuro crecimiento de la demanda. Un estudio de movilidad sobre las grandes actuaciones previstas en la zona norte cuantifica lo que supondrá el tercer hospital Virgen de la Esperanza y el desarrollo comercial de Salyt. El documento calcula que el tercer hospital generará 2.040 viajes por hora en el sector durante la hora punta de la mañana y 2.103 viajes por hora en la hora punta del turno vespertino. Es decir, un volumen de desplazamientos capaz de tensionar por completo el entorno si no se actúa con infraestructuras adicionales.

El mismo estudio estima que el centro comercial de Salyt provocará 437 viajes por hora en la hora punta de la mañana y 545 viajes por hora en la hora punta de la tarde. Un impacto menor que el hospital, pero significativo en un área que ya opera con saturación.

El Ayuntamiento de Málaga aprobaba este 26 de febrero de forma definitiva el Plan de Reforma Interior (PRI) ‘Tejar de Salyt’, el documento que reordena la antigua fábrica de ladrillos Salyt en el distrito Bailén-Miraflores para dar paso a una transformación completa del ámbito: cambio de usos, renovación urbana del entorno, zonas verdes y un rediseño de accesos y ramales de conexión con el sistema viario del área. Se trata, por tanto, de un paso decisivo para convertir este área fabril en un enclave comercial que, además, salvará el pronunciado desnivel que separa los barrios de Carlinda y la Granja de Suárez, incluyendo mejoras en las conexiones viarias.

Salyt se convertirá en un espacio de comercio minorista levantado sobre los terrenos donde hasta 2011 estuvo la fábrica de ladrillos, lo que inevitablemente canalizarán más tráfico hacia el entorno de Valle Inclán y su red de conexión.

El estudio no se queda en el diagnóstico: señala como imprescindible un nuevo acceso noroeste a Málaga para evitar una situación de “colapso”. La razón es clara: permitiría enlazar con vías de alta capacidad mediante itinerarios alternativos, reduciendo la intensidad de tráfico en los corredores ya sobrecargados y repartiendo los flujos.

Dicho de otro modo: no basta con mejorar Valle Inclán si el resto del sistema sigue obligado a concentrar los movimientos en los mismos embudos. El acceso noroeste se plantea como una válvula de escape estructural.

Metro hasta el Hospital Civil: transporte público para “viabilizar” el tráfico

La dimensión del cambio obliga a pensar en modo red. El documento recalca que tres actuaciones son “completamente necesarias” para viabilizar el tráfico generado por las grandes infraestructuras del norte: el soterramiento de Valle Inclán, el nuevo acceso noroeste y la prolongación de la línea 2 del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil.

Este último elemento cobra un papel estratégico: si el área va a convertirse en un gran polo sanitario-comercial, el refuerzo del transporte público —y especialmente la conexión directa mediante metro— se considera clave para absorber parte de la demanda y evitar que todo el crecimiento se traduzca en más coches y más atasco.

Con estos números sobre la mesa, el diagnóstico es difícil de edulcorar: el norte de Málaga se encamina hacia una concentración de actividad capaz de disparar los desplazamientos. El hospital Virgen de la Esperanza aportará un caudal de viajes de escala metropolitana; Salyt añadirá un flujo extra constante asociado al comercio; y el sistema viario actual ya muestra signos de agotamiento.