Un accidente múltiple en la rotonda de acceso al Aeropuerto de Málaga deja varios heridos

Un accidente múltiple en la rotonda San Miguel del Aeropuerto de Málaga ha dejado esta tarde varios heridos, algunos de los cuales han quedado atrapados en los vehículos y han necesitado la ayuda de los bomberos.

El suceso se ha producido sobre las 15.00 horas en la rotonda de la avenida del Comandante García Morato, donde varios alertantes han llamado a Emergencias para informar de la colisión entre cuatro o cinco vehículos y que había varios ocupantes que no podían salir de los mismos. Fuentes del centro coordinador han asegurado a este diario que al lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, sanitarios del 061 y bomberos. Estos últimos han tenido que excarcelar a varios accidentados. Una fuerte granizada ha complicado las tareas de rescate.

El Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local se ha hecho cargo del siniestro.

Accidentes graves en la zona

Son ya varios los accidentes graves que se han producido en esa zona en las últimas semanas. El pasado 23 de febrero, un joven turista que acababa de llegar al aeropuerto con un grupo de amigos para pasar unos días en la capital resultó herido de gravedad tras ser arrollado cuando intentaba cruzar por una zona no apta para peatones en la avenida de Velázquez (MA-21), justo a la altura de la antigua fábrica de Coca-Cola. La víctima, de 30 años, fue evacuada al Hospital Regional con varias lesiones, entre ellas una grave fractura en una pierna.

Días antes, también en la MA-21, el conductor de un vehículo que circulaba en dirección Málaga se dio a la fuga tras embestir por detrás a otro en el que había dos ocupantes que terminó volcado en la cuneta. La Policía Local encontró en el lugar del accidente la matrícula del coche que se había dado a la fuga, hecho que facilitó la investigación.