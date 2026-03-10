Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los dos únicos pueblos de Málaga con festivo el 19 de marzo, Día del Padre

El BOJA recoge hasta seis festivos en marzo en varias localidades malagueñas, que serán considerados días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperable

Chaima Laghrissi

Málaga

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) recoge todos los festivos locales de Andalucía para el año 2026, que serán considerados días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables. 

Entre los municipios de Málaga, se destacan varios días festivos, especialmente este 19 de marzo, coincidiendo con el Día del Padre, aunque no relacionado con esta celebración en todos los casos.

Serrato es un pequeño y pintoresco pueblo malagueño situado en la sierra de Ronda, que celebra cada 19 de marzo el Día de la Vieja. Esta festividad, que no está vinculada a ninguna advocación santoral, tiene como protagonista una figura pagana conocida como la Vieja. A pesar de sus orígenes paganos, la festividad presenta leves ecos de religiosidad cristiana. Se dice que históricamente esta celebración marcaba el fin de la cuaresma.

El Día de la Vieja tiene lugar en el campo, donde las familias preparan las viandas y utensilios necesarios para pasar un día en la naturaleza. Los niños confeccionan muñecas de trapo, conocidas como “viejas”, que representan los malos momentos del año. Posteriormente, estas muñecas son quemadas y apedreadas, simbolizando la superación de los infortunios y el inicio de una nueva etapa.

Por otro lado, también será festivo en Júzcar, el conocido como pueblo de los pitufos, debido a su asociación con la famosa figura de los pitufos. En este municipio, el 19 de marzo se celebra San José, patrón del pueblo, con una tradicional procesión del santo por las calles, acompañada de la banda de música.

Otros festivos este marzo

Además de estos festivales, Villanueva de la Concepción celebra el 17 de marzo, el Día de la Segregación, en conmemoración de la separación de Antequera y la constitución del municipio número 101 de la provincia de Málaga, mediante el Decreto 63/2009. Este día se celebra con actos institucionales y actividades como degustaciones populares de migas, acompañadas de bailes folclóricos en la plaza Gregorio Fernández 'El Panza'.

En Igualeja, el 12 de marzo se celebra la festividad de su patrón, San Gregorio Magno, con actos religiosos en honor al santo.

Por su parte, en Valle de Abdalajís e Iznate, el 27 de marzo se celebran las fiestas patronales del Viernes de Dolores, previas a la Semana Santa, en las que se representaba hasta hace poco la Pasión de Cristo.

En Málaga capital, sin embargo, no se contempla ningún festivo en marzo. Los malagueños deberán esperar hasta el 2 y 3 de abril, Jueves y Viernes Santo, para disfrutar de sus próximos festivos locales.

