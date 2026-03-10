GASTRONOMÍA
El chef malagueño Dani García revela su secreto para hacer las patatas fritas más doradas y crujientes: "La segunda fritura"
El cocinero ha mostrado el paso a paso para crear este plato que considera "un vicio"
A pesar de su sencillez, las patatas fritas son uno de los platos más aclamados y alabados por la ciudadanía por su exquisito sabor y su facilidad de realización. Y para crear este manjar, el chef marbellí con dos estrellas Michelin Dani García ha mostrado el secreto para hacer "la mejor patata frita".
"Os voy a enseñar todos los trucos para hacer la mejor patata frita y que triunfes en tu casa", ha asegurado el aclamado cocinero.
Para ello, ha explicado que lo primero es escoger el tipo de patata que se utilizará, una decisión "simple", ya que la idónea es una patata agria. "Olvídate de lo demás", ha añadido.
El corte y el lavado de la patata, claves del proceso
Tras esto, es momento de cortar la patata en bastones de un tamaño concreto: "El grosor es lo que manda, ni finas ni gordas". Y, tras este paso, es el momento de lavarlas con "mucha agua fría" para que suelten todo el almidón que acumula la patata.
Pero si un truco hace que las patatas del chef marbellí sean unas de las más exquisitas y sabrosas es su "segunda fritura".
La primera y la segunda fritura para lograr el punto perfecto
"La primera fritura tiene que ser un baño suave en la que la patata se cocina, no se dora", ha relatado el experto, que ha aconsejado realizar esta primera fritura a entre 140 y 150 grados.
La clave se encuentra en el siguiente paso, la segunda fritura, en la que la patata "empieza a flotar y el sonido cambia". "Es el momento de subir a 180, 190 grados para un dorado y crujiente perfecto", ha recalcado al respecto.
El toque final de Dani García para unas patatas crujientes por fuera
Tras esto, solo queda echarle sal al gusto y disfrutar de este bocado que se caracteriza por tener "una capa crujiente por fuera, semi insuflada".
"Es mi auténtico vicio, las patatas fritas al punto perfecto", ha recalcado el chef, que ha afirmado que este es un acompañamiento "sencillo" que, si está bien hecho, "lo cambia todo".
- La Junta abre compuertas en La Viñuela y la presa del Guadalhorce
- El emblemático local de Calzados Gody en Málaga se transforma en 10 nuevas viviendas en La Paz
- La avenida Valle Inclán, al límite: Málaga prepara el gran 'bypass' del norte
- El paraíso gastronómico en Cártama con menú ilimitado de brasa y castillos hinchables para los niños: 'Un plan redondo para toda la familia
- Sould Park mete la quinta en Málaga: 15 millones de inversión y un nuevo imán familiar junto a Plaza Mayor
- El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?
- La mítica venta de los Montes de Málaga que lleva 70 años sirviendo la mejor comida serrana
- Los vecinos de Huelin se oponen a la ampliación del horario de terrazas