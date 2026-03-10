El chef malagueño Dani García revela su secreto para hacer las patatas fritas más doradas y crujientes: "La segunda fritura"

A pesar de su sencillez, las patatas fritas son uno de los platos más aclamados y alabados por la ciudadanía por su exquisito sabor y su facilidad de realización. Y para crear este manjar, el chef marbellí con dos estrellas Michelin Dani García ha mostrado el secreto para hacer "la mejor patata frita".

"Os voy a enseñar todos los trucos para hacer la mejor patata frita y que triunfes en tu casa", ha asegurado el aclamado cocinero.

Para ello, ha explicado que lo primero es escoger el tipo de patata que se utilizará, una decisión "simple", ya que la idónea es una patata agria. "Olvídate de lo demás", ha añadido.

El corte y el lavado de la patata, claves del proceso

Tras esto, es momento de cortar la patata en bastones de un tamaño concreto: "El grosor es lo que manda, ni finas ni gordas". Y, tras este paso, es el momento de lavarlas con "mucha agua fría" para que suelten todo el almidón que acumula la patata.

Pero si un truco hace que las patatas del chef marbellí sean unas de las más exquisitas y sabrosas es su "segunda fritura".

La primera y la segunda fritura para lograr el punto perfecto

"La primera fritura tiene que ser un baño suave en la que la patata se cocina, no se dora", ha relatado el experto, que ha aconsejado realizar esta primera fritura a entre 140 y 150 grados.

La clave se encuentra en el siguiente paso, la segunda fritura, en la que la patata "empieza a flotar y el sonido cambia". "Es el momento de subir a 180, 190 grados para un dorado y crujiente perfecto", ha recalcado al respecto.

El toque final de Dani García para unas patatas crujientes por fuera

Tras esto, solo queda echarle sal al gusto y disfrutar de este bocado que se caracteriza por tener "una capa crujiente por fuera, semi insuflada".

"Es mi auténtico vicio, las patatas fritas al punto perfecto", ha recalcado el chef, que ha afirmado que este es un acompañamiento "sencillo" que, si está bien hecho, "lo cambia todo".