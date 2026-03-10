Sucesos
Confirman la pena de doce años a un hombre que violó a una menor tras colarse en un instituto de Málaga
Los hechos sucedieron en mayo de 2021 cuando el acusado y la víctima, que tenían una relación de amistad, irrumpieron en el centro y este abusó sexualmente de la joven de 15 años
EP
Confirmada la pena de doce años a un hombre por violar a una amiga de 15 años, con la que se coló en un instituto de Málaga.
Los hechos sucedieron en mayo de 2021 cuando el acusado, según se consideró probado por la Audiencia y ahora confirma el alto Tribunal andaluz, recogió a la víctima, que era su amiga, menor de edad entonces. Tras comprar comida, entraron en un instituto, saltando la valla y se dispusieron a merendar.
Allí, en un banco, según dicta la sentencia, comenzaron a besarse y el acusado quiso mantener relaciones sexuales con la víctima. Esta se negó, cambiándose de banco, pero el procesado insistió, "la agarró con fuerza de los brazos" y la agredió sexualmente.
La menor no se atrevió a decirle a sus padres lo que le había pasado, pero sí se lo contó a un amigo que, tras percibir su cambio de estado de ánimo, le insistió para que se lo contase. Finalmente, señala la resolución ahora confirmada, fue a denunciar en febrero de 2022, tras decírselo todo a sus progenitores.
Doce años de prisión
Por estos hechos, se condenó al hombre por un delito de agresión sexual a la pena de 12 años de prisión y la prohibición de acercamiento a la víctima o comunicar con ella por un periodo de 20 años; además de una medida de libertad vigilada, tras cumplir la pena de cárcel, de alejamiento durante seis años más de la joven.
El condenado indemnizará a la víctima en la cantidad de 25.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados, ya que ha necesitado de tratamiento psicológico para los trastornos generados por estos hechos.
- La Junta abre compuertas en La Viñuela y la presa del Guadalhorce
- El emblemático local de Calzados Gody en Málaga se transforma en 10 nuevas viviendas en La Paz
- La avenida Valle Inclán, al límite: Málaga prepara el gran 'bypass' del norte
- El paraíso gastronómico en Cártama con menú ilimitado de brasa y castillos hinchables para los niños: 'Un plan redondo para toda la familia
- Sould Park mete la quinta en Málaga: 15 millones de inversión y un nuevo imán familiar junto a Plaza Mayor
- El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?
- La mítica venta de los Montes de Málaga que lleva 70 años sirviendo la mejor comida serrana
- Los vecinos de Huelin se oponen a la ampliación del horario de terrazas