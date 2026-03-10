Confirman la pena de doce años a un hombre que violó a una menor tras colarse en un instituto de Málaga

Confirmada la pena de doce años a un hombre por violar a una amiga de 15 años, con la que se coló en un instituto de Málaga.

Los hechos sucedieron en mayo de 2021 cuando el acusado, según se consideró probado por la Audiencia y ahora confirma el alto Tribunal andaluz, recogió a la víctima, que era su amiga, menor de edad entonces. Tras comprar comida, entraron en un instituto, saltando la valla y se dispusieron a merendar.

Allí, en un banco, según dicta la sentencia, comenzaron a besarse y el acusado quiso mantener relaciones sexuales con la víctima. Esta se negó, cambiándose de banco, pero el procesado insistió, "la agarró con fuerza de los brazos" y la agredió sexualmente.

La menor no se atrevió a decirle a sus padres lo que le había pasado, pero sí se lo contó a un amigo que, tras percibir su cambio de estado de ánimo, le insistió para que se lo contase. Finalmente, señala la resolución ahora confirmada, fue a denunciar en febrero de 2022, tras decírselo todo a sus progenitores.

Doce años de prisión

Por estos hechos, se condenó al hombre por un delito de agresión sexual a la pena de 12 años de prisión y la prohibición de acercamiento a la víctima o comunicar con ella por un periodo de 20 años; además de una medida de libertad vigilada, tras cumplir la pena de cárcel, de alejamiento durante seis años más de la joven.

El condenado indemnizará a la víctima en la cantidad de 25.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados, ya que ha necesitado de tratamiento psicológico para los trastornos generados por estos hechos.