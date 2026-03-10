Dekra logra la primera acreditación de la UE para certificar sistemas biométricos de IA, con su hub del PTA de Málaga involucrado en el proyecto

La compañía tecnológica alemana Dekra se ha convertido en el primer organismo de certificación acreditado para sistemas de inteligencia artificial biométricos en el marco del Reglamento Europeo de IA. La compañía ha señalado que este hecho la sitúa como "pionera" en un ámbito muy concreto de la nueva regulación comunitaria, ya que con estas evaluaciones, los fabricantes de este campo industrial podrán afrontar los requisitos regulatorios exigidos para su comercialización en la Unión Europea. Según ha podido saber este periódico de fuentes del sector, el hub de Dekra en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga está "involucrado en el proyecto".

La multinacional de origen alemán afirma que el alcance de esta acreditación se centra en la evaluación de conformidad de sistemas biométricos de IA clasificados como de alto riesgo. "Se trata de un avance especialmente relevante por producirse en un terreno muy especializado de la normativa, en el que la fiabilidad técnica, la supervisión y la confianza en el uso de estas tecnologías resultan decisivas", ha detallado este martes la compañía.

Dekra se convierte así en el primer organismo a nivel mundial acreditado para certificar sistemas biométricos de IA en un segmento "delimitado y altamente técnico" del Reglamento Europeo de IA, dentro de la categoría de alto riesgo relacionado con sistemas capaces de identificar, clasificar o inferir información sobre las personas a partir de datos biométricos. Por tratarse de un ámbito de aplicación muy concreto y complejo, la obtención de esta acreditación representa un paso significativo tanto para la compañía como para los fabricantes, que deberán adaptarse a las nuevas exigencias europeas.

"El Reglamento Europeo de IA está transformando la forma en que las tecnologías llegan al mercado, y en Dekra estamos preparados para estar a la altura en este momento donde la confianza digital es más importante que nunca. Ser el primer organismo acreditado bajo esta normativa nos permite dar soporte a los fabricantes de Sistemas de IA Biométrica para afrontar los requisitos regulatorios más exigentes, con la confianza de que sus productos cumplen los estándares de seguridad digital", afirma el malagueño Fernando E. Hardasmal, vicepresidente ejecutivo de Dekra SD Digital & Product Solutions.

El laboratorio de ciberseguridad que la compañía Dekra abrió hace unos meses en el PTA de Málaga. / Álex Zea

Con esta acreditación, Dekra está autorizada para actuar en los tres tipos de sistemas biométricos de IA. El primero corresponde a los sistemas de identificación biométrica remota, concebidos para identificar a una persona a distancia sin requerir necesariamente su participación activa. El segundo abarca los sistemas de reconocimiento de emociones, que analizan datos biométricos con el fin de inferir o detectar emociones o intenciones y que, en determinados contextos, pueden tener implicaciones relevantes para la privacidad, los derechos fundamentales y el impacto sobre los usuarios.

El tercero comprende los sistemas de categorización biométrica, orientados a clasificar a las personas a partir de rasgos físicos o características del comportamiento. En todos los casos se trata de tecnologías sometidas a una vigilancia regulatoria reforzada por su posible incidencia en la seguridad y en los derechos de las personas.

Marco regulatorio europeo

Según Dekra, la acreditación llega en una fase "decisiva" para el despliegue del marco regulatorio europeo en inteligencia artificial. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y establece una aplicación gradual de sus obligaciones, con fechas clave que están acelerando la preparación de fabricantes, desarrolladores y otros operadores del mercado europeo hasta el cumplimiento general para los sistemas de IA de alto riesgo a partir de agosto de 2026.

"En esta situación, la posibilidad de contar con un organismo acreditado para evaluar la conformidad en un área tan específica como la biometría aplicada a la IA, aporta una referencia técnica y regulatoria para las empresas que deben demostrar que sus sistemas cumplen con los requisitos exigidos antes de su puesta en el mercado europeo", aduce.

Con esta acreditación, Dekra afirma que "fortalece" su propuesta de valor en confianza digital en un momento en el que los fabricantes "necesitan traducir la complejidad del EU AI Act en procesos verificables de cumplimiento". La acreditación como organismo de certificación para sistemas biométricos de IA abre una vía para evaluar tecnologías "especialmente sensibles" y anticipa el tipo de infraestructura técnica y regulatoria que exigirá la implantación efectiva del nuevo marco europeo.

De esta forma, Dekra potencia su valor estratégico para el despliegue de servicios avanzados vinculados a confianza digital, evaluación técnica y certificación de tecnologías emergentes en un momento en que la supervisión de sistemas basados en IA exige capacidades "cada vez más especializadas, combinando innovación, seguridad, supervisión y respeto a los derechos fundamentales para acceder al mercado comunitario en el ámbito biométrico".

Presencia de Dekra en el PTA de Málaga

Dekra ya cuenta en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) con uno de los centros de ensayos y certificación más avanzados de Europa, donde 500 profesionales trabajan para sectores como la automoción, las telecomunicaciones, el aeroespacial o la salud. La nueva instalación viene así a reforzar el posicionamiento de la empresa como proveedor líder en pruebas, evaluación y certificación de sistemas embebidos y nuevas tecnologías.

El pasado mes de noviembre inauguró además en el PTA un nuevo laboratorio especializado en evaluación y certificación de ciberseguridad para semiconductores y productos digitales que arranca con una plantilla de 40 trabajadores y cuya previsión es superar el centenar de personas en los próximos cinco años.