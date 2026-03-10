Detenido en Sayalonga un fugitivo polaco reclamado por asesinato, extorsión y otros delitos

Un prófugo de la justicia polaca ha sido detenido en el municipio de Sayalonga, en virtud a una Orden Europea de Detención y Entrega decretada por las autoridades de Polonia.

El fugitivo estaba siendo buscado por hechos delictivos perpetrados en su país, incluido un homicidio consumado con arma de fuego, agresiones con resultado de lesiones graves, robo a mano armada y extorsión.

Los investigadores de la Policía Nacional, tras recibir información de que se encontraba en Sayalonga, lo localizaron al atardecer en la calle la Iglesia de la citada población, procediendo a su identificación y consecuente detención, todo ello en virtud a una OEDE emitida por la justicia polaca.

Hechos delictivos del detenido

El prófugo está vinculado con delitos graves contra las personas perpetrados a finales de los años 90 en la región polaca de Olsztyn, y más recientemente, en 2022, en la misma área, por delitos de amenazas y coacciones a mujeres dedicadas a la prostitución --con fines de lucro económico--.

Entre los hechos delictivos por los que ha sido condenado esta persona en Polonia figura su participación en un homicidio consumado contra un hombre abatido a disparos. Los tiros alcanzaron a la víctima en la zona del torso, que resultaron letales.

En el historial delictivo del fugitivo constan, además, otros ilícitos penales con resultado de lesiones graves, robo a mano armada de coche y en comercio, y acciones de chantaje y extorsión.

Tras su puesta a disposición judicial en Vélez-Málaga, el fugitivo ingresó en centro penitenciario, pendiente de ser extraditado a Polonia. .