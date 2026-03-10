Los 16 mercadillos municipales de Málaga en los que puedes comprar desde comida y ropa a artículos de segunda mano y móviles: horarios, ubicación y fechas

Ropa, calzado, electrónica, comida, regalos, decoración, artículos de segunda mano. Son innumerables las opciones de compra que ofrecen los mercadillos municipales de la capital de Málaga.

Unos entornos que se han convertido en el plan favorito de los malagueños y visitantes que quieren disfrutar de un agradable paseo al aire libre contemplando y adquiriendo todo tipo de objetos y productos a precios reducidos.

En total, son 16 los mercadillos ubicados en la ciudad malagueña, con toda clase de tamaños, puestos, ofertas y ubicaciones distribuidos por todos los barrios de la capital.

Para no perderte ninguno de estos rastros durante la semana, aquí puedes conocer todos los detalles de cada uno de ellos, sus horarios, ubicaciones y productos disponibles.

Los mercadillos que se celebran en Málaga los lunes

Mercadillo de Campanillas

Los lunes son el día escogido para la celebración del mercadillo de la barriada malagueña de Campanillas, situada en el llano de la calle Tiziano.

En este mercadillo, los visitantes pueden disfrutar de más de 23 puestos, en los que se puede encontrar una gran variedad de productos, que van desde la venta de calzado, piel y cuero, hasta textil, confección, fruta, verdura, menaje de cocina, plantas y flores.

El mercadillo permanece abierto al público desde las 9.00 hasta las 14.00 horas aproximadamente y se puede llegar al lugar en transporte público a través de las líneas de autobús 19, 25.

Mercadillo de Teatinos

Los lunes también se celebra el mercadillo de Teatinos, situado en el llano de calle Andrómeda y avenida Plutarco.

Se trata de un mercadillo con más de 94 puestos, en los que se puede encontrar una gran variedad de productos, que van desde la venta de calzado, piel y cuero, textil, confección, fruta, verdura, encurtidos, caramelos, frutos secos, artículos de regalo, complementos, bisutería, plantas y flores.

Mercadillo en Málaga / .

El mercadillo permanece abierto al público desde las 9.00 hasta las 14.00 horas y se puede acceder a él a través de las líneas de autobús 8 y 14; y la línea de metro L1.

Mercadillos de los martes en la capital de Málaga

Mercadillo del Puerto de la Torre

El mercadillo que se lleva a cabo los martes en Málaga capital es el del Recinto Ferial del Puerto de la Torre. En concreto, este rastro se localiza en la calle Pirita y cuenta con 46 puestos.

Entre sus productos se pueden encontrar desde calzado, piel y cuero, textil y confección, hasta puestos de fruta, verdura, encurtidos, caramelos, frutos secos, artículos de regalo, complementos, bisutería, fundas móviles, plantas y flores.

El mercadillo permanece abierto al público desde las 9.00 hasta las 14.00 horas y se puede llegar en transporte público con la línea de autobús 21.

Mercadillo de Churriana

El martes también es el día escogido para celebrar el Mercadillo de Churriana. Este rastro se celebra en la Plaza Virgen de la inmaculada y cuenta con más de 23 puestos.

Entre su oferta se encuentran artículos de calzado, piel y cuero, textil, confección, fruta, verdura, encurtidos, caramelos, frutos secos, artículos de regalo, complementos, bisutería, plantas y flores.

El mercadillo permanece abierto al público desde las 9.00 hasta las 14.00 horas y se puede acceder con las líneas M-133, M-132, 5, 9 y 10.

Mercadillo de Palma- Palmilla

Los martes también se lleva a cabo el mercadillo de la barriada de Palma-Palmilla, en la zona de Boulevar Palma Palmilla.

Es un mercadillo con más de 41 puestos, en los que se puede encontrar una gran variedad de productos, como artículos de regalo, calzado y textil, confección, cuero, complementos, bisutería, frutas y verduras

El mercadillo permanece abierto al público desde las 9.00 hasta las 14.00 horas aproximadamente y se puede llegar con las líneas de autobús 2, 7 y 17.

Los mercadillos de Málaga que se llevan a cabo los miércoles

Mercadillo del Recinto Ferial de Cortijo de Torres

Con 315 puestos y 2 cafeterías, el mercadillo municipal de los miércoles del Recinto Ferial del Cortijo de Torres se ha convertido en el más grande de toda Málaga, con toda clase de productos disponibles por apenas unos euros, como ropa, calzado, comida o electrónica.

De ese modo, cada miércoles, Cortijo de Torres se llena con miles de malagueños y visitantes recorriendo la amplia explanada en la que se instalan cada uno de sus puestos para disfrutar de la amplia oferta con la que cuenta.

Además de sus dos cafeterías, los visitantes pueden disfrutar de 315 puestos en los que encontrarán desde calzado, bisutería y textil hasta artículos de confección, de regalos, música, comestibles, plantas y flores, móviles, tablets y menaje del hogar.

En las calles del mercadillo municipal más grande de Málaga también se pueden adquirir artículos de cuero y piel, comestibles y complementos, entre otros.

El mercadillo de los miércoles del Recinto Ferial del Cortijo de Torres, el más grande de Málaga / .

Dentro del Recinto Ferial del Cortijo de Torres, el mercadillo de los miércoles se localiza en la avenida de las Malagueñas y está disponible desde las 9.00 hasta las 15.00 horas.

Para quienes quieran acudir a este entorno en transporte público, pueden hacerlo a través de la línea de autobús 1 y 20, así como los cercanías C1 y C2.

Mercadillo Europa

Tanto los miércoles como los sábados se celebra un mercadillo en la explanada de la avenida Europa de Málaga. Este rastro está compuesto por 167 puestos una cafetería los miércoles, así como 170 puestos y una cafetería los sábados.

Ambos días se puede encontrar en este lugar tanto artículos de regalo, calzado y textil, y confección, como cuero, complementos, bisutería, frutas y verduras.

El mercadillo permanece abierto al público desde las 9.00 hasta las 14.00 horas y se puede llegar con las líneas de autobús 1, 3, 5, 7 y 10.

Mercadillo de la barriada de Belén

Los miércoles se celebra también en Málaga el mercadillo Virgen de Belén, localizado en la barriada de Belén.

Este es un mercadillo con 86 puestos con una gran variedad de productos, para comprar todo tipo de artículos de regalos y complementos, bisutería, calzado, confección, piel y cuero.

A esto se suman sus productos de alimentación, encurtidos, frutas y verduras, frutos secos, caramelos, puestos textiles, complementos, plantas y flores.

El mercadillo permanece abierto al público desde las 9.00 hasta las 14.00 horas, y se puede llegar al lugar con las líneas de autobús 1, 3, 5, 10 y 27, la línea de metro L2 y los cercanías C1 y C2.

El mercadillo de La Colonia Santa Inés

El mercadillo de La Colonia Santa Inés es otro de los celebrados en la capital los miércoles, situado en la calle Tamayo y Baus esquina con Juan Francés Bosca.

Es un mercadillo con 34 puestos, con una gran variedad de productos, como artículos de regalos, bisutería, bolsos, calzado y complementos. Además, se pueden encontrar productos de piel y cuero, textil, confección, puestos de frutas, verduras, plantas y flores.

El mercadillo permanece abierto desde las 9.00 hasta las 14.00 horas y se puede llegar con las líneas de autobús 8, 21 y 23.

Mercadillos de los jueves en Málaga

Mercadillo de Ciudad Jardín

Los jueves es el día escogido para celebrar el mercadillo de la barriada Ciudad Jardín. En concreto, esta cita se celebra en la avenida Jacinto Benavente, junto al Polideportivo, y cuenta con 120 puestos.

Entre ellos se pueden adquirir artículos de regalos, bolsos, calzado, bisutería, complementos, confección, cuero y piel, fundas de móviles, plantas y flores, encurtidos, frutos secos, agua, refrescos, frutas y verduras.

El mercadillo permanece abierto al público desde las 9.00 hasta las 14.00 horas y se puede acceder con las líneas de autobús 2, 15, 17 y 20.

Mercadillo de la Barriada Cruz de Humilladero

El mercadillo de la Barriada Cruz de Humilladero también se celebra todos los jueves en la calle Conde Guadalhorce. Este rastro cuenta con 57 puestos, con una gran variedad de productos.

Entre su amplia oferta se pueden encontrar calzados, confección, complementos, textil y artículos de regalo, además de puestos con encurtidos, caramelos, agua, refrescos, fruta y verdura, y puestos de plantas y flores.

El mercadillo permanece abierto al público desde las 9.00 hasta las 14.00 horas y se puede acceder con las líneas de autobús 4, 19, 20 y C1.

Los mercadillos de Málaga para los viernes

Mercadillo de Miraflores de los Ángeles

Los viernes son los días escogidos para celebrar el mercadillo de la barriada Miraflores de los Ángeles, ubicado en la calle Marques de Ovieco.

En este lugar, se instalan 53 puestos de artículos de regalo, bisutería, complementos, textil, calzados, encurtidos, frutas, verduras, frutos secos, caramelos, plantas y flores.

El mercadillo permanece abierto al público desde las 9.00 hasta las 14.00 horas y se puede acceder con las líneas C1, 7, 8 y 23.

Mercadillo de Los Corazones

El mercadillo de la barriada de Los Corazones también se celebra los viernes, en la calle Corregidor Pedro Zapata.

Este rastro cuenta con 83 puestos en los que se puede adquirir gran variedad de productos como artículos de regalo, bolsos, complementos, calzado, textil, confección, comestibles, encurtidos, aceitunas, frutas y verduras.

El mercadillo permanece abierto desde las 9.00 hasta las 14.00 horas y se puede llegar con las líneas de autobús 4, 11, 19, 20 y 25.

Los mercadillos que se celebran en Málaga los sábados

Mercadillo Europa

Tanto los miércoles como los sábados se celebra un mercadillo en la explanada de la avenida Europa de Málaga.

El mercadillo de los sábados está compuesto por 170 puestos y una cafetería. Entre su oferta se encuentran tanto artículos de regalo, calzado y textil, y confección, como cuero, complementos, bisutería, frutas y verduras.

Este rastro permanece abierto al público desde las 9.00 hasta las 14.00 horas y se puede llegar con las líneas de autobús 1, 3, 5, 7 y 10.

Mercadillo de El Palo

El mercadillo de El Palo también se celebra todos los sábados, en la plaza Virgen de la Milagrosa.

Se trata de un mercadillo con 38 puestos, donde se puede encontrar todo tipo de artículos de regalo, bolsos, complementos, artesanía, calzado, confección, encurtidos, golosinas, refrescos, frutas, verduras, frutos secos, plantas, flores y funda de móviles.

El mercadillo permanece abierto al público desde las 9.00 hasta las 14.00 horas y se puede llegar con las líneas 3, 8, 11 y 34.

Mercadillo de Argentea en Arroyo del Cuarto

Los sábados también son el día escogido para celebrar el mercadillo de la calle Argentea, en la barriada Arroyo del Cuarto.

Este es un mercadillo con 70 puestos, en los que los visitantes podrán comprar desde artículos de regalo, bisutería, complementos, calzado, textil y confección, hasta encurtidos, frutas, verduras, frutos secos, caramelos, plantas, flores y fundas de móviles.

El mercadillo permanece abierto desde las 9.00 hasta las 14.00 horas y se puede acceder con las líneas C1, 21, 38, 14, 8 y 23.

Mercadillo de los domingos en Málaga

Mercadillo de segunda mano de Cortijo de Torres

Se trata de uno de los mercadillos más emblemáticos de Málaga capital es el que se celebra los domingos en el Recinto Ferial del Cortijo de Torres, dedicado a objetos de segunda mano.

Así, este mercadillo que se instala en la calle José Blánquez el Maño ofrece a los cientos de visitantes que cada domingo acuden a su recinto diversidad de artículos vintage y antigüedades.

Mercadillo del Cortijo de Torres. / Arciniega

En total, son 136 los puestos que componen este rastro, en los que los asistentes pueden encontrar desde ropa y complementos, hasta cerámica, juegos, elementos de decoración y todo tipo de artículos de todas las épocas.

Entre los 136 puestos que componen este mercadillo, destacan los de artículos de regalo, ropa, complementos, confección, bisutería, calzado, bolsos, textil, música, menaje del hogar y telefonía.

Para disfrutar de este mercadillo, es necesario acudir a la calle José Blánquez el Maño del Recinto Ferial del Cortijo de Torres los domingos de 9.00 a 15.00 horas.

Imagen de archivo de un mercadillo en Málaga. / ARCINIEGA

Para quienes acudan al lugar en transporte público, pueden llegar desde las líneas de autobús 1, 19 y 20, así como los cercanías C1 y C2.