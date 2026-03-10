Más de la mitad de las enfermeras de Málaga se han planteado dejar la profesión por problemas de conciliación

La nocturnidad, los cambios de turno de última hora, la escasa antelación con la que se facilita el cuadrante o la falta de personal son algunos de los principales obstáculos que dificultan la conciliación entre la vida laboral y personal de las enfermeras y fisioterapeutas andaluzas, provocando que más de la mitad se haya planteado en algún momento abandonar la profesión.

Así lo revela una encuesta realizada por el Sindicato de Enfermería Satse con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la que participaron 2.254 profesionales de Andalucía, 557 de la provincia de Málaga.

Los resultados indican que un 59,51% de las enfermeras y fisioterapeutas andaluzas han pensado en dejar la profesión por las dificultades para conciliar. Una cifra “muy preocupante”, según Juan José Sánchez, secretario provincial de Satse Málaga, que asegura que los datos de la encuesta son “totalmente extrapolables a Málaga”, ya que la participación de las profesionales malagueñas ha sido la más elevada.

Consecuencias físicas y mentales

La encuesta también pone el foco en las consecuencias que estas dificultades tienen para la salud de los profesionales. Un total de 1.912 enfermeros y fisioterapeutas —el 85% de los encuestados— afirman que su salud física y mental se ve “muy afectada” por la permanente vulneración de su derecho a poder conciliar su vida laboral con la personal y familiar.

En concreto, el 58,86% señala que los problemas de conciliación afectan a su salud mental y el 56,1% a su salud física. El estudio concluye que el 68,64% de los encuestados se muestran insatisfechos con su conciliación.

Enfermeras. / EFE

“Ya de por sí la profesión tiene una carga psicológica bastante profunda. Ten en cuenta que trabajamos con el sufrimiento y con la enfermedad, y luego el trabajo a turnos produce muchos problemas de insomnio. Al final, terminas con un desgaste psíquico muy grande”, explica el secretario provincial.

Obstáculos en la conciliación

En cuanto a las condiciones laborales que más afectan a la conciliación, un 83,8% apunta a la falta de personal en los centros. Además, un 68,07% se refiere a los cambios de turnos imprevistos; un 57,33%, a trabajar los fines de semana y festivos; un 51,11% a trabajar por las noches y el 60,56%, a la falta de antelación con la que se facilita el cuadrante de trabajo.

En este sentido, desde Satse subrayan que el 69,54% de profesionales recibe su planificación con menos de 30 días de antelación, y el 45,45% no sabe qué días trabajará la próxima semana.

La pérdida de oportunidades de desarrollo profesional y laboral, así como el impacto económico o la imposibilidad para planificar la vida personal a corto, medio y largo plazo, son algunas de las principales consecuencias que provocan estas barreras para la conciliación, según los resultados del estudio. El 15,37% asegura que ha tenido que renunciar a oportunidades de promoción por los problemas de conciliación.

Impacto económico

Otro dato relevante que arroja la encuesta es que el 79,69% de los profesionales tienen a alguna persona a su cuidado —hijos o familiares dependientes—, y, por esta causa, el 43,01% ha tenido que pedir un permiso para reducir su jornada, con la consiguiente pérdida retributiva. Asimismo, indica que un 8,28% ha tenido que pedir un periodo de excedencia.

“La realidad es que, fundamentalmente, son las mujeres las que suelen utilizar la reducción de jornada para hacerse cargo de los cuidados familiares de los hijos o de las personas mayores”, lamenta Sánchez. Más de la mitad de las profesionales (el 52%) reconocen que los problemas de conciliación “afectan mucho a su economía”.

La encuesta destaca también el problema de la falta de desconexión digital: el 49,81% del personal encuestado recibe comunicaciones personales “frecuente o muy frecuentemente” fuera de su horario laboral, incluyendo días de descanso y vacaciones.

Soluciones

Para Sánchez, es esencial que tanto la Administración —en el caso de la sanidad pública— como las empresas sanitarias privadas, “se conciencien de que la conciliación de la vida laboral y familiar es un derecho de los trabajadores y no un privilegio, y que facilitasen esa conciliación”. En este sentido, ha denunciado que la actual dirección del Distrito Sanitario de Málaga-Guadalhorce “está poniéndoles trabas” a las trabajadoras que quieren hacer uso de la reducción de jornada.

Ante los resultados de la encuesta, Satse destacó que la reforma de la Ley del Estatuto Marco contempla “mejoras y avances reales”, como la exención de realización de turnos durante el periodo nocturno a los mayores de 55 años sin merma retributiva, así como a las profesionales embarazadas y en riesgo durante la lactancia.

Según advirtió el sindicato en un comunicado, reclamarán a los partidos políticos en el Congreso que todas estas mejoras no sean modificadas o “desvirtuadas” durante la tramitación de la Ley, y, una vez se apruebe, exigirá en las mesas de negociación de cada autonomía que se hagan realidad con “la mayor celeridad posible”.