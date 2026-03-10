El experimento de tráfico en Teatinos dura solo dos semanas: el Ayuntamiento de Málaga recupera la rotonda original

El Ayuntamiento de Málaga ha rectificado la prueba que hizo con el cambio de la rotonda de la calle Mefistófeles, en el barrio de Cortijo Alto, tras el caos circulatorio generado en las dos últimas semanas. El tránsito de vehículos ha vuelto este martes a su estado original, recuperando los tres carriles originales que se perdieron el 26 de febrero durante la remodelación provisional.

La prueba se ha dado por finalizada en la rotonda que conecta la avenida Abogado de Oficio con la calle Mefistófeles, en el distrito de Teatinos, con un resultado claro: había que volver a como estaba originalmente.

Vuelta al diseño original de la glorieta de Mefistófeles

Según ha informado el Área de Movilidad, la medida permitirá recuperar el diseño habitual de esta glorieta, considerada un punto clave de conexión entre Teatinos, la ronda de circunvalación y el centro de la ciudad, con el objetivo de mejorar la operatividad y la fluidez del tráfico.

Los trabajos previstos consistirán en la retirada de los elementos removibles que limitaban el uso de los carriles, así como en la recuperación de los tres carriles originales en el interior de la rotonda. De este modo, los conductores volverán a poder realizar cambios de carril dentro de la glorieta, tal y como ocurría antes de la reorganización temporal.

Además, se eliminarán las modificaciones de prioridad que habían sido implantadas de forma provisional. En concreto, desaparecerá el nuevo ceda el paso situado en el interior de la rotonda, por lo que los vehículos que circulen por la glorieta volverán a tener prioridad frente a los que acceden desde la calle Mefistófeles.

Desde el Consistorio han señalado que tanto el Área de Movilidad como la Junta Municipal de Distrito mantendrán la supervisión de este entorno urbano para garantizar la seguridad vial, con especial atención a la conexión peatonal. El objetivo es seguir estudiando nuevas soluciones que permitan mejorar tanto el transporte público como la movilidad privada en esta zona de Málaga