Obras de emergencia en las playas de Málaga tras el temporal de Poniente: el Gobierno invierte 1,3 millones

El Gobierno destinará 1,3 millones de euros a obras de emergencia para reparar y adecuar las playas de Málaga afectadas por el temporal de Poniente registrado durante las últimas semanas, según ha informado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas.

La actuación permitirá intervenir en distintos puntos del litoral de Málaga para corregir los daños provocados por el fuerte oleaje y los episodios de mal tiempo, que han causado pérdida de arena, basculamiento de playas, reducción de cota y desperfectos en mobiliario e infraestructuras costeras.

Salas ha explicado que trabajan en una doble línea de actuación. Por un lado, con la recuperación de la dinámica natural de las playas malagueñas mediante aportes de arena para paliar los efectos de los temporales de poniente. Por otro, con ayudas dirigidas a los ayuntamientos que hayan sufrido daños en servicios e infraestructuras situados en el litoral.

Las obras en las playas de Málaga arrancarán en los próximos días

El subdelegado del Gobierno ha señalado que los trabajos ya se encuentran en fase de contratación y que el inicio de las obras será inminente en los próximos días. El objetivo es devolver las playas a un estado óptimo de cara a su uso ciudadano y turístico, especialmente en una provincia como Málaga, donde el litoral es uno de los principales motores económicos.

El temporal de poniente ha dejado daños visibles en varias playas de la provincia de Málaga, con arrastres de arena y deterioro de equipamientos urbanos vinculados al frente costero.

Ayudas de 2.000 millones para ayuntamientos con daños en playas

Junto a esta inversión directa en el litoral malagueño, Javier Salas ha recordado que el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno, incluye un paquete de 2.000 millones de euros en ayudas a los ayuntamientos para reparar daños provocados por el reciente tren de borrascas.

Estas ayudas contemplan la reparación de infraestructuras y servicios municipales en playas, además de actuaciones de protección y restauración del dominio público marítimo-terrestre para reforzar la capacidad de respuesta de la costa frente a la erosión litoral, un fenómeno agravado por los efectos del cambio climático.

Más inversiones en el litoral malagueño

El subdelegado ha defendido la respuesta del Ejecutivo ante los temporales y ha recordado que el Gobierno mantiene una línea de inversión continuada en la mejora del litoral de la provincia. En este sentido, ha destacado que en 2025 se ejecutó en Málaga el mayor contrato de mantenimiento de playas de su historia, con una inversión de 2,1 millones de euros financiados a través de los Fondos Next Generation.

A ello se suman, según ha detallado, los 4,5 millones de euros invertidos en obras de emergencia tras los temporales de 2022, 2023 y 2024, además de los 1,3 millones previstos ahora para 2026.

Salas también ha subrayado que el actual Gobierno ha multiplicado por cuatro la inversión en obras de estabilización respecto al anterior Ejecutivo y ha avanzado que en los próximos días comenzarán las obras de estabilización de los Baños del Carmen, en Málaga capital, con una inversión de 5 millones de euros.