El precio del gasóleo en Málaga se dispara por la guerra en Irán: sube 32,7 céntimos por litro y un 22,5%

La guerra entre Israel e Irán, que ha generado incrementos en algunos combustibles de hasta 33 céntimos por litro, empieza a afectar al transporte por carretera en la provincia de Málaga. Así lo argumentan las asociaciones de mayoristas del traslado de mercancías consultadas por este periódico. Hay servicios con Sevilla o Barcelona que prácticamente han duplicado los costes, como señalan, y confían en que si el conflicto bélico no se extiende en el tiempo pueda recuperarse la normalidad.

Llenar el depósito de un camión de gran tonelaje para largas distancias puede costar de 300 a 400 euros más que hace apenas diez días. Es la consecuencia directa de un enfrentamiento bélico que mantiene colapsadas las principales rutas internacionales en Oriente Medio. Y la solución no se ve a corto plazo. En los últimos días, trasladar una carga de apenas un par de centenares de kilos con cualquier destino fuera de la provincia ha pasado de unos 80 euros a cerca de 150.

Preocupación entre los conductores de camiones de gran tonelaje por el incremento del combustible / l.o.

El precio del gasóleo se dispara

Los ejemplos son interminables. La subida del gasóleo prácticamente ha duplicado a la de las gasolinas, de forma que el primero de estos combustibles ha adelantado en precio, como ocurriese al inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, a los segundos. Justo este lunes aludían a esta situación las asociaciones de consumidores en la provincia y también sus portavoces nacionales.

Facua-Consumidores en Acción denuncia «movimientos especulativos» al calor del incremento en el precio del barril de crudo, puesto que los gasóleos considera que de media se han incrementado en más de 30 céntimos, al tiempo que la gasolina ha subido unos 17 en estas últimas semanas. Así se ha solicitado al Gobierno central «que fije topes a los precios del combustible y la energía para evitar que se sigan inflando márgenes».

Según los datos recopilados sobre los precios de los carburantes en la Península, el precio medio del gasóleo ha pasado de 1,456 euros por litro del lunes 2 de marzo a 1,783 euros/litro de este lunes, con un incremento de 32,7 céntimos que supone un 22,5% más. El precio más bajo en la Península está actualmente en 0,98 euros por litro, frente a los hasta 2,11 euros por litro del más caro. En el caso de la gasolina 95, su precio medio ha pasado en una semana de los 1,502 euros/litro a los 1,669 euros/litro actuales, lo que supone un incremento de 16,7 céntimos (11,1%).

El precio de los carburantes se dispara / l.o.

Subidas en Andalucía

La estación de servicio más barata de la Península vendía este lunes el diésel a 0,982 euros por litro y la más cara, a 2,109, una variación del 114,8%. En cuanto a la gasolina 95, la gasolinera más barata la suministra a 1,244 euros, frente a los 2,009 de la más cara, una diferencia del 61,5%.

Andalucía es una de las cuatro comunidades donde más ha subido la gasolina (al menos 18 céntimos en una semana). En Cantabria ese incremento es incluso de un céntimo más, mientras que Madrid y Murcia están a la par que la comunidad autónoma andaluza.

En cuanto al gasóleo, en la comunidad cántabra ha subido de media 36 céntimos, seguida de Murcia, con 35 céntimos, Euskadi y Madrid, ambas 34 céntimos, siempre en base a los informes aportados por Facua-Consumidores en Acción. Su secretario general, Rubén Sánchez, considera que se trata de «un encarecimiento descomunal de los precios del combustible que no responde realmente al encarecimiento del petróleo».

Los consumidores se quejan de la falta de actualización de precios en el portal ministerial geoportalgasolineras.es / L.O.

Denuncia de los consumidores por la subida del precio de la gasolina

«No es proporcional. De hecho, el combustible que se vende en las gasolineras no es el que se está vendiendo ahora en esta coyuntura. Hay gasolineras que están argumentando que se están adelantando a lo que les va a pasar con la nueva mercancía que les llegue, pero realmente, como siempre, hay un efecto cohete y efecto pluma», alegaba este lunes.

Otra queja de los consumidores procede de la falta de actualización desde el pasado 2 de marzo del mapa de precios en el portal ministerial geoportalgasolineras.es. Así expresaban que para la provincia de Málaga el precio por litro más bajo del gasóleo se fija en una estación de servicio de Gaucín, pero en la propia web estatal se especifica que ese coste corresponde al lunes de la pasada semana. Y el segundo precio más bajo, de una gasolinera de Villanueva del Trabuco, corresponde al 3 de marzo.