El impacto de los puertos deportivos en la economía de Málaga alcanza los 710 millones de euros

Los puertos deportivos de Málaga integrados en la asociación Marinas de Andalucía, que firmaron el pasado año una ocupación media del 77% con picos de más del 90% en los meses de verano, generan de forma directa o indirecta un impacto estimado en la economía de la provincia que asciende a 710,5 millones de euros, según un estudio elaborado por este colectivo, que agrupa a 19 puertos deportivos de gestión privada en Andalucía (nueve de ellos en Málaga). El informe constata un avance de la cifra de negocio del 6,2% en el último año y refleja, además, el peso que la Costa del Sol tiene en la náutica recreativa a nivel andaluz: Málaga concentra así casi un 80% del volumen económico generado por los puertos deportivos asociados en la región (que fue de 898,9 millones).

Los enclaves malagueños asociados en Marinas de Andalucía son el Puerto de La Duquesa (Manilva); el Real Club Náutico de Estepona y el Puerto Deportivo de Estepona; Puerto Banús en Marbella y el Puerto Deportivo de Marbella; el Puerto Deportivo de Fuengirola; el Puerto Deportivo de Benalmádena; el IGY Málaga Marina en Málaga capital y el Real Club El Candado, también en la capital malagueña.

Los 710,5 millones de impacto en la economía de Málaga se desglosan entre una cifra de negocio directa de 22,3 millones de euros (correspondiente a la facturación agregada de los propios puertos asociados, con una subida del 15% respecto a 2024); y por una cifra de negocio indirecta de 688,1 millones, una estimación vinculada a la actividad generada por los comercios y empresas ubicados en los recintos portuarios, con un incremento del 6% interanual.

Una etapa de auge de la náutica deportiva

La actividad recreativa náutica vive momentos de auge en la Costa del Sol y 2025 repitió prácticamente los altos niveles de ocupación de los años anteriores debido a dos factores principales: el dinamismo del segmento de navegantes extranjeros y el floreciente segmento del chárter náutico (es decir, el alquiler de embarcaciones por parte de clientes y turistas para todo tipo de actividades de ocio). Los puertos malagueños, con más de 3.600 amarres, representan el 40% del total de atraques de la asociación en toda Andalucía.

El estudio de Marinas de Andalucía, elaborado a partir de encuestas entre sus asociados, refleja también el predominio de Málaga en todos los parámetros de actividad: los puertos malagueños registraron el pasado año más de 11.600 clientes, lo que supone el 66% de todo el sector andaluz, y generaron, de forma directa o indirecta casi 1.400 empleos, el 43% del total regional. En cuanto al número de comercios dentro de los recintos portuarios malagueños, la cifra es de 310 (más del 50% del conjunto andaluz).

El presidente de Marinas de Andalucía, Manuel Raigón, señala que las cifras vienen a confirmar a Málaga como motor andaluz del sector de la náutica de recreo. "El tirón de la Costa del Sol es evidente. Estamos aumentando además el número de clientes, aunque la ocupación, en general, se está manteniendo en los mismos buenos niveles de años anteriores", apunta.

Preparando ya la época álgida

El reparto de amarres en los puertos malagueños se distribuye entre un 80% destinado a los clientes de base (los que contratan los amarres para sus embarcaciones de forma permanente o con alquileres que pagan anualmente) y el otro 20% para el flujo de viajeros en tránsito (que son los que pasan unos días por esos puertos de viaje a otros destinos). El pasado año, se registraron así en Málaga casi 9.000 clientes de base y más de 2.600 de tránsito en estas instalaciones. En la última década, el peso de los atraques de base ha subido en diez puntos, lo que refleja la apuesta de muchos navegantes por la Costa del Sol como su destino habitual la mayor parte del año.

Una imagen aérea del puerto deportivo de El Candado, en Málaga capital. | ÁLEX ZEA / Álex Zea

Los puertos suelen presentar una ocupación del 75% en la denominada temporada baja y van elevando sus registros a partir de primavera, con una temporada alta que se prolonga ya hasta finales del mes de septiembre y que incluso se mete en octubre (cuando hace una década terminaba nada más acabar agosto).

"Estamos ya desde este pasado mes de febrero preparando la puesta a punto de los puertos, las embarcaciones y los varaderos de cara al inicio de la temporada alta, cuyo pistoletazo de salida lo marca la Semana Santa", comenta.

Un 2026 que ha comenzado convulso

¿Qué se espera en este 2026? De entrada, el trágico accidente ferroviario de Adamuz, que motivó la interrupción durante varias semanas la conexión de Alta Velocidad entre Andalucía y Madrid, no se ha dejado notar en la afluencia de clientes a los puertos, en parte, por una cuestión meramente lógica.

"El tren es un medio más para llegar a los puertos pero no es el fundamental, porque nuestros clientes de base ya están aquí y los de tránsito vienen principalmente en navegación desde otros puertos. No hemos detectado descenso de usuarios, el año ha arrancado con normalidad", señala Raigón.

Otra cuestión aparte es, evidentemente, las consecuencias que pueda tener la actual escalada bélica en Oriente Próximo, con la guerra desatada por Estados Unidos e Israel en Irán, sobre el turismo y, en particular, sobre el usuario de los puertos deportivos por diferentes circunstancias. Así, una posible repercusión podría darse, como en el resto de sectores económicos, en los precios.

"Está claro que los conflictos bélicos siempre afectan al precio internacional del petróleo y del gas y eso puede tener efecto en los puertos deportivos, por ejemplo, con la subida de costes del combustible que venden las marinas, el incremento del coste eléctrico para los amarres y varaderos y los servicios auxiliares que se prestan. O incluso el de materiales de mantenimiento que se utilizan para la náutica como la resina", explica el presidente de Marinas de Andalucía.

Otro punto del que estará pendiente el sector es la posibilidad que se produzcan «disrupciones logísticas y de suministro» que pudieran retrasar la llegada de repuestos náuticos, motores, electrónica o equipamiento.

Flujos de navegantes en el Mediterráneo

También está por ver si la grave situación en Oriente Próximo pueden generar problemas en la movilidad internacional. Manuel Raigón afirma que el cliente náutico originario de los países del Mediterráneo Oriental o del Mar Negro no es el más habitual de los puertos malagueños, por lo que la afección en este sentido, no tendría que ser significativa.

"Nuestra clientela principal es de nacionales o extranjeros residentes en España y, a nivel internacional, de navegantes procedentes del Reino Unido, Alemania, Francia o Países Bajos", detalla.

Una cuestión paralela es que los puertos deportivos malagueños sí podrían registrar en estos meses, si la situación de conflicto se alarga, una afluencia extra de navegantes internacionales que suelen optar por aquellas latitudes y que, ante la actual situación, decidieran ahora venir aquí.

«Podemos tener un desvío de flujo de navegantes hacia el Mediterráneo Occidental desde el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, que son zonas que están inmersas en esta vorágine», asevera el presidente de Marinas de Andalucía.