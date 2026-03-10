La Junta de Andalucía presenta su Plan Renove de vehículos para autónomos con 3.000 euros de ayuda a la compra: éstas son las condiciones

La Junta de Andalucía va a poner en marcha el Plan Renove de Vehículos Andalucía, un programa de incentivos dirigido específicamente a profesionales autónomos que contemplará ayudas directas de 3.000 euros para la adquisición de un vehículo eficiente no eléctrico, siempre que se achatarre otro de más de 10 años de antigüedad con la ITV vigente. El anuncio ha sido realizado este martes por el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela en la inauguración del eMobility Expo World Congress- MOW 2026 que se celebra en el Palacio de Ferias de Málaga desde hoy hasta mañana miércoles.

"Los incentivos en los últimos años se han destinado a la promoción del vehículo electrificado, sin duda una tecnología de futuro que continúa avanzando, pero que aún hoy no se adapta por completo a las necesidades de todos los usuarios, como pueden ser los profesionales autónomos. Ellos son el motor silencioso de la economía andaluza y su actividad depende, en muchos casos, de su vehículo. El coche o la furgoneta no es un lujo, es su herramienta de trabajo", ha explicado el consejero.

El plan, que contará con un presupuesto inicial de cinco millones de euros y será gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, se financiará la compra de turismos (M1) y furgonetas (N1 con masa máxima de hasta 3.500 kilos, con un nivel de emisiones iguales o inferiores a 120 g CO2/km y un precio de hasta de 35.000 euros (IVA no incluido).

Condiciones para acogerse al plan

Estos vehículos tendrán que ser nuevos y estar matriculados por primera vez en España, pudiendo adquirirse mediante compra directa, leasing financiero o renting. El incentivo directo se concede en régimen de concurrencia no competitiva y deberá solicitarse de forma telemática por el propio beneficiario sin intermediación de entidades adheridas, ha explicado.

Otro dato importante es el efecto retroactivo de la ayuda, puesto que la adquisición del vehículo podrá haberse realizado desde el 1 de enero de 2026. Esta fecha también se establece para la baja del antiguo.

"Queremos avanzar en la renovación de una flota que se encuentra envejecida abriendo los incentivos a otras tecnologías que no son la eléctrica, pero que también resultan altamente eficientes en la reducción de emisiones de CO2", ha subrayado Jorge Paradela.

El consejero andaluz también ha incidido en que el programa se ha diseñado incorporando un alto grado de robotización y simplificación para reducir los tiempos de gestión administrativa con una tramitación 100% telemática.

Incentivo de abono inmediato

"El incentivo se pagará en el momento de la concesión de la ayuda, que será como máximo de un mes desde que se presente la solicitud, sin tener que esperar a presentar la documentación justificativa, como ocurre con el Moves, y sin necesidad de aportar ninguna documentación, ya todas las comprobaciones de cumplimiento de requisitos las realizará de manera automatizada la Agencia Andaluza de la Energía", ha precisado.

La Junta ha explicado que este Plan Renove no sustituye al programa Moves, sino que lo complementa, al apoyar la adquisición de vehículos no electrificados de alta eficiencia energética y bajas emisiones de CO2, ampliando así el abanico de tecnologías disponibles para el colectivo autónomo.

El stand de la Junta de Andalucía en el MOW 2026 ha sido también el escenario de la firma del protocolo general de colaboración suscrito entre la Agencia Andaluza de la Energía y la patronal de concesionarios Faconauto.

Acuerdo con la patronal de concesionarios Faconauto

A través de este acuerdo, los concesionarios difundirán el nuevo programa entre sus clientes. "Estamos abriendo una nueva vía de colaboración público-privada para avanzar en la eficiencia energética del transporte y en la movilidad sostenible de Andalucía, promoviendo vehículos menos contaminantes y con menor dependencia de combustibles fósiles", ha afirmado el consejero tras el acto de firma de este protocolo, acompañado por la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, y la directora gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez.

La responsable de Faconauto ha celerado el acuerdo y ha destacado que cuando las administraciones y el sector trabajan juntos, "la transición hacia una movilidad más sostenible avanza más rápido y llega antes a ciudadanos, empresas y autónomos".

Un concesionario de coches. / Efe

En esta línea, ha incidido en que los planes de renovación del parque "funcionan", ya que ayudan a reducir emisiones, impulsan la electrificación y actúan como un "verdadero revulsivo" para el mercado. Blázquez ha recordado que, en un país donde la edad media de los vehículos alcanza ya los 14,6 años (y en Andalucía llega a los 15,2) "renovar el parque es el primer paso para avanzar en descarbonización".

Vigencia del acuerdo

Con una vigencia de cuatro años, este protocolo permitirá establecer un marco de diálogo permanente entre la Administración andaluza y el sector para difundir las tecnologías y soluciones más eficientes disponibles, realizar acciones de divulgación y dar a conocer las líneas de financiación.

El transporte es el sector de mayor consumo energético en Andalucía, representando el 43,4% del total de energía final demandada, con una dependencia de los derivados del petróleo que alcanza el 94,3%.

A esto se suma que más del 63% del parque móvil andaluz supera los diez años de antigüedad. En este contexto, la renovación del parque de vehículos constituye una "herramienta clave", según el sector.