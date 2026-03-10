Málaga activa la transformación de Málaga Wagen con 95 viviendas y 28 VPO en la Carretera de Cádiz

Entre la avenida de la Luz, la avenida de Velázquez y la calle Alcalde José María Corona empieza a tomar forma una nueva operación urbanística con vocación de cambiar el paisaje de la Carretera de Cádiz. El plan para Málaga Wagen mezcla vivienda, uso comercial y reordenación del espacio público en uno de los puntos con mayor capacidad de transformación del distrito, aunque la verdadera medida de su éxito estará en su capacidad para recomponer un entorno históricamente deshilachado. La Junta de Gobierno Local de Málaga ha aprobado inicialmente el estudio de detalle de una operación urbanística llamada a redefinir este enclave estratégico en el distrito. La propuesta afecta al sector SUNC-O-LO.9 y plantea una nueva ordenación con 95 viviendas, de las que 28 serán protegidas.

La iniciativa, promovida por Espacio Malagaluz S.L., pretende ajustar la configuración edificatoria de la zona para facilitar su revitalización urbana, al tiempo que redefine el tratamiento del espacio público contiguo y mejora la implantación del volumen residencial y comercial previsto.

Según ha informado el Consistorio, el ámbito de Málaga Wagen arrastra desde hace años una operación de reestructuración ligada a la antigua implantación de talleres y concesionario de automóviles. No en vano, el Ayuntamiento firmó en 2006 un convenio con Volkswagen-Audi España, S.A. y Málaga Wagen, S.A. con la vista puesta en transformar esta manzana y mejorar su encaje urbano.

Aquel acuerdo ya dibujaba algunos de los grandes objetivos que siguen presentes en esta actuación: reforzar la accesibilidad, mejorar la comunicación con la barriada de La Luz, favorecer la construcción de VPO e incorporar nuevas superficies para espacios libres y zonas verdes.

Así será la operación

La operación plantea una transformación de fondo en la manzana que hoy ocupan los talleres y el concesionario de coches, al considerar que esos usos han quedado desfasados dentro de un entorno ya plenamente residencial. El objetivo es reordenar este enclave de entrada a la barriada de La Luz, mejorar su encaje urbano y reforzar su papel estratégico por su cercanía a una futura estación-apeadero del metro.

Desde el punto de vista urbanístico, la propuesta busca coser mejor la conexión entre La Luz y la avenida de Velázquez, con una ampliación tanto del viario rodado como de los recorridos peatonales. La idea central es abrir más el espacio, facilitar la movilidad y dar más protagonismo al peatón, especialmente con la creación de un bulevar de acceso que prolongará peatonalmente la avenida de la Luz desde la avenida de Velázquez hasta la rotonda.

En cuanto a la edificación, el desarrollo prevé concentrar el mayor volumen junto a la avenida de Velázquez, donde se levantaría una torre residencial con una altura máxima de baja más 15 plantas. El resto del conjunto se articularía mediante un zócalo común de uso terciario y comercial, con una altura de baja más cuatro, pensado para activar la planta baja y dotar al entorno de servicios y actividad económica.

El documento también regula el subsuelo. Se permitirá ocupar bajo rasante parte de los itinerarios peatonales interiores anexos a la parcela, siempre que se destinen a los aparcamientos obligatorios, con un máximo vinculado a la anchura del edificio y con la exigencia de construir al menos tres plantas de parking subterráneo. A cambio, la superficie situada sobre ese aparcamiento deberá reservarse para uso público.

En resumen, la actuación persigue sustituir un uso industrial y de automoción considerado impropio por un nuevo esquema residencial, comercial y peatonal, con la aspiración de mejorar la imagen urbana, la accesibilidad y la relación de esta pieza con el resto del barrio.

95 viviendas y usos mixtos en una única parcela funcional

El estudio de detalle aprobado de forma inicial ordena una superficie de 9.485 metros cuadrados y propone que todo el sector funcione como una única parcela funcional. Sobre ese suelo se proyectan usos mixtos residenciales y terciarios, combinando vivienda libre, vivienda protegida y actividad comercial.

La previsión pasa por levantar 95 viviendas, con una reserva de 28 VPO, dentro de una ordenación que, según el Ayuntamiento, se ajusta a las directrices del PGOU y a la ficha urbanística del ámbito. El objetivo de fondo es claro: lograr un diseño más eficiente, funcional y capaz de maximizar el aprovechamiento de una pieza urbana muy visible.

En términos edificatorios, el documento fija un techo lucrativo de 12.330,50 metros cuadrados techo, con una volumetría de planta baja más 15 y planta baja más 4 en zócalo. A ello se suman 2.600 metros cuadrados techo de uso comercial, concentrados en planta baja.

Más aparcamiento en superficie y dos plantas bajo rasante

Uno de los apartados que también concreta la propuesta es el del aparcamiento. El estudio contempla 70 plazas en superficie, integradas en la red viaria y peatonal del sector, además de dos plantas de aparcamiento subterráneo.

En este punto, la solución planteada se aparta parcialmente de la ficha urbanística vigente, que recogía tres plantas bajo rasante. El nuevo documento opta por dos, en línea con las recomendaciones del PGOU.

Revitalización urbana en un espacio pendiente de redefinición

La aprobación inicial de este estudio de detalle supone el primer aval municipal a una operación que persigue dar una nueva vida a un ámbito que llevaba años pendiente de una solución definitiva. El enclave, por su localización entre grandes ejes de Carretera de Cádiz, tiene un peso evidente en la imagen urbana de la zona y en la conexión entre tejidos residenciales consolidados.

La intervención dibuja así una mezcla de vivienda, actividad terciaria y reordenación del espacio público en uno de los puntos con mayor capacidad de transformación del distrito. El reto, a partir de ahora, será comprobar si esta propuesta logra traducirse en una mejora real del entorno y en una actuación capaz de coser una pieza urbana históricamente fragmentada.