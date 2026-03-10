Málaga registró 72 agresiones a médicos en 2025: las mujeres jóvenes de Atención Primaria, principales víctimas

Los médicos no se sienten seguros en las consultas. Las agresiones contra los sanitarios, lejos de frenar, crecen cada año. En 2025, un total de 72 médicos fueron agredidos en la provincia, según los datos del Colegio de Médicos de Málaga y del Sindicato Médico de Málaga (SMM), que revelan que las principales víctimas son las mujeres menores de 35 años que trabajan en Atención Primaria.

Con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones, que se celebra el próximo 12 de marzo, ambas entidades han convocado una rueda de prensa para dar a conocer estos “preocupantes datos” y visibilizar la realidad que viven los médicos a diario. El presidente del Colegio de Médicos, Pedro J. Navarro, ha explicado que estas cifras representan tan solo “la punta del iceberg”, ya que la mayoría de médicos no denuncian. “No lo hacen porque han normalizado la violencia en consulta hasta tal punto que sólo llegan al juzgado los casos más alarmantes”, ha señalado.

Los datos reflejan un notable aumento de los casos respecto a 2024, cuando se registraron 31 agresiones. “Las cifras de agresiones año tras año suben”, ha subrayado la doctora Virginia Ortega, vicesecretaria del Colegio de Médicos y delegada del SMM. Es la primera vez que ambas instituciones han elaborado un registro conjunto, cotejando los datos caso por caso.

Mujeres y Atención Primaria

Del total de 72 agresiones contabilizadas en 2025, 69 tuvieron lugar en la sanidad pública y tres en la privada. Asimismo, los datos evidencian que el 64% de las víctimas fueron mujeres y el 79,72% de los casos tuvieron lugar en Atención Primaria, mientras que el resto se produjeron en centros hospitalarios.

En cuanto al tipo de agresión, todas incluyeron violencia verbal y, además, un 21,7% derivaron también en agresiones físicas. “Ser mujer joven de entre 35 y 45 años y trabajar en Atención Primaria se está convirtiendo en una profesión de alto riesgo”, ha lamentado la doctora Ortega.

El presidente del Colegio de Médicos ha insistido en la política “tolerancia cero” que mantiene la corporación ante casos de agresiones y ha animado a los facultativos a denunciar cualquier amenaza, insulto o agresión. “Los médicos decimos basta ya a la violencia en las consultas. Basta ya a ir a trabajar con inseguridad”, ha afirmado.

El máximo dirigente de los médicos malagueños ha recordado que en 2015 se modificó el Código Penal y, desde entonces, los insultos no están tipificados como delito. “Sólo se puede denunciar si hay amenaza o agresión física”, ha destacado. “Desde mi punto de vista, totalmente un error”, ha añadido.

Solo denuncian la mitad

Por su parte, el presidente del SMM, Antonio Martín Noblejas, ha advertido que “un profesional que trabaja con miedo no puede cuidar con excelencia”. Noblejas ha denunciado también que los profesionales sufren una doble agresión: la de los pacientes y la de la Administración. “También está la agresión que sufrimos por la propia empresa —el SAS— con el blanqueo de una parte de las agresiones, queriéndolas eliminar de las estadísticas y considerándolas como parte de nuestro sueldo; no invirtiendo en mejorar las medidas de seguridad de los centros; y negándoles a los sindicatos provinciales que estén en las reuniones de seguridad de cada provincia”, ha remarcado.

La vocal de Prevención de Riesgos Laborales y delegada de Atención Primaria, la doctora Teresa Valle, ha detallado que “sólo denuncian, aproximadamente, la mitad de los profesionales y, la mayor parte, lo hace a través del Colegio de Médicos”. Asimismo, ha lamentado que la cifras que ofrece la Administración son “muy difíciles” de interpretar, motivo por el que decidieron elaborar su propio registro, que a partir de ahora se realizará de forma conjunta con el Colegio.

Centros con más agresiones

Según los datos expuestos por la doctora Valle, el 26% del total de las agresiones registradas en la provincia se concentran en Atención Primaria del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, encabezando la lista los centros de salud de Alhaurín el Grande y Cruz del Humilladero.

La doctora Teresa Valle ofrece datos sobre las agresiones en 2025. / L.O.

La vocal también ha denunciado que el Plan de Prevención contra las agresiones del SAS de 2020 ha quedado “obsoleto” y requiere de una actualización urgente. Además, ha recordado que menos del 50% de los centros de salud de Málaga capital cuentan con personal de seguridad —y en tiempo parcial— y ninguno de los del Valle del Guadalhorce. “A pesar de la creación del Observatorio de Agresiones el año pasado, no se han frenado las cifras y tampoco se ha aportado ninguna novedad eficaz”, ha concluido.

Mesa de trabajo

Ante esta realidad, el Colegio de Médicos de Málaga está trabajando en la puesta en marcha de una mesa de trabajo con dos claros objetivos: la creación de un registro único de datos y la modificación del Código Penal para que los insultos vuelvan a ser considerados delito en este tipo de casos y para que los médicos que trabajan en el ejercicio privado de la medicina reciban el mismo trato jurídico que los de la pública en materia de agresiones.

“Sin los datos reales, a través de un registro único que unifique las cifras de Colegio de Médicos, Sindicato Médico, Servicio Andaluz de Salud, Policía Nacional y Guardia Civil no sabremos la magnitud real del problema”, ha insistido la doctora Ortega, que ha pedido a la Administración que se persone siempre como acusación particular y no solo cuando haya daños materiales.

El Colegio de Médicos y el SMM solicitan sentencias ejemplarizantes por parte de la justicia, sanciones administrativas por parte de la Administración, más seguridad en los centros de salud y campañas dirigidas a la ciudadanía. Un año más, ambas organizaciones han puesto en marcha una campaña de concienciación ciudadana que podrá verse en los autobuses de la EMT de Málaga capital, así como en los interurbanos de Vélez-Málaga y Marbella con el objetivo de recordar a la población que amenazar o agredir a su médico es constitutivo de delito.