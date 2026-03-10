Málaga transformará 50 locales vacíos de Soliva Este en 91 viviendas accesibles de alquiler

Convertir locales cerrados y sin uso en una nueva red de alojamientos asequibles, accesibles y pensados para quienes más barreras encuentran en el mercado. Ese es el giro que plantea el Ayuntamiento de Málaga en Soliva Este, donde ha puesto en marcha la licitación de unas obras que permitirán habilitar 91 viviendas en alquiler para personas mayores y con movilidad reducida, con rentas en torno a 300 euros mensuales. El Consistorio ha dado así un nuevo paso en su política de vivienda barata sacando a concurso las obras para reconvertir 50 locales municipales en desuso.

La operación, canalizada a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), moviliza una inversión de casi 9,5 millones de euros, IVA incluido, y se ejecutará en el distrito de Puerto de la Torre. El plazo previsto para las obras es de 18 meses.

La intervención persigue reutilizar espacios hoy sin aprovechamiento para convertirlos en una oferta residencial enfocada a colectivos con mayores dificultades de acceso a una vivienda adecuada. En total, se actuará sobre 8.421,32 metros cuadrados construidos, repartidos en ocho edificios de las parcelas R.4 a R.11 de la urbanización de Soliva Este.

El proyecto está orientado a personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda y con ingresos de hasta 5,5 veces el IPREM.

La propuesta no se limita a abrir nuevas puertas residenciales. También pretende adaptar esos inmuebles a una realidad muy concreta: la de quienes necesitan un entorno sin barreras, con diseño funcional y servicios que faciliten la vida cotidiana.

Alquiler asequible y con límite sobre los ingresos

Uno de los aspectos más relevantes del plan es el precio previsto para estos alojamientos. La renta será de 7 euros por metro cuadrado útil al mes, lo que sitúa el coste en torno a los 300 euros mensuales.

Además, el sistema contempla una corrección para evitar que el alquiler se vuelva inasumible: si la renta supera el 30% de los ingresos familiares, se ajustará a ese porcentaje. Es decir, el precio final se modulará en función de la capacidad económica del adjudicatario.

Ese planteamiento refuerza el carácter social de una operación que el Consistorio enmarca en su estrategia de impulso a la vivienda protegida y accesible.

De la Torre, informando de que serán completamente accesibles, se entregarán amueblados y contarán con espacios destinados a servicios comunes y estancias compartidas / Edu Rosa Cervantes

Cómo serán los nuevos alojamientos

Los futuros alojamientos han sido diseñados para garantizar accesibilidad, comodidad y aprovechamiento del espacio. La tipología general incluye salón con cocina integrada, un dormitorio independiente y baño adaptado, aunque también habrá algunas unidades de dos dormitorios.

La mayor parte contará, además, con terraza privada, un elemento que no solo mejora la entrada de luz y la ventilación natural, sino que también aporta privacidad.

Los inmuebles se entregarán amueblados, dispondrán de climatización y contarán con sistemas de aerotermia para el suministro de agua caliente. Junto a ello, se habilitarán espacios comunes pensados para favorecer la convivencia y combatir el aislamiento: salas polivalentes, zonas de lectura, salas de juegos y lavanderías.

Dos lotes y ocho edificios

La licitación se ha dividido en dos lotes. El primero sale por 5.468.518,89 euros y permitirá ejecutar 47 alojamientos. El segundo, con un presupuesto base de 3.946.944,96 euros, contempla otros 44.

En el lote 1 se actuará sobre los edificios R-8A, R-9B, R-10A, R-11A y R-11B, con viviendas situadas en calles como Senador Fernández Pelegrina, Joaquín Fernández Recio, Navarro Ledesma y Catedrático Cristóbal Cuevas. Este bloque incorpora, además, algunas unidades de dos dormitorios y varios trasteros.

En el lote 2 se intervendrá en los edificios R-4, R-5 y R-7, repartidos entre Catedrático Cristóbal Cuevas, Francisco Fernández Golfín, Doctor Norman Bethune, Ramón Ramos Martín y Avenida Escritor Antonio Soler. En esta parte del proyecto se concentran algunos de los equipamientos comunes más completos, con sala de lectura, juegos y lavandería.

Una línea de actuación ya abierta en Málaga

El Ayuntamiento vincula esta actuación a la línea que ya ha seguido con otros proyectos destinados a personas mayores o con dificultades de movilidad, como los promovidos en el Corralón de Santa Sofía, en calle Calvo, Carril, Gómez Ocaña o Mendizábal.

La intención municipal es reforzar una red de alojamientos adaptados que dé respuesta a una demanda cada vez más visible: la de quienes no solo necesitan una vivienda más asequible, sino también un espacio preparado para envejecer o vivir con autonomía pese a las limitaciones físicas.

El reto: ampliar oferta real para los colectivos más vulnerables

La operación de Soliva Este coloca sobre la mesa una fórmula cada vez más recurrente en las ciudades tensionadas: recuperar patrimonio municipal infrautilizado para crear alquiler accesible sin esperar a grandes desarrollos urbanísticos desde cero.

La clave estará ahora en comprobar si el calendario se cumple y si esta promoción logra traducirse en una respuesta real para uno de los segmentos más frágiles del mercado residencial: el de los mayores y las personas con movilidad reducida que buscan una vivienda digna, asequible y adaptada a sus necesidades.