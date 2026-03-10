El malagueño Curro Rodríguez pone en marcha su empresa número 40, la inmobiliaria Ansa, y postula su modelo emprendedor: "Lo importante no es evitar equivocarse, sino aprender rápido"

El empresario malagueño Curro Rodríguez, fundador de Ly Company Group, ha puesto en marcha su empresa número 40, con el que continúa ampliando su ecosistema empresarial. La nueva firma es Ansa, una compañía especializada en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y la gestión de activos en un momento de fuerte dinamismo del sector.

Rodríguez cuenta actualmente con 24 compañías activas en distintos sectores y países de todo el mundo: España, EEUU, Marruecos, Panamá, República Dominicana, Italia, México, Dubai, Turquía y Camerún.

Antes de liderar proyectos de crecimiento internacional, este empresario malagueño recuerda que pasó por el "trance" de dos quiebras empresariales, una etapa que hoy considera clave en su formación como emprendedor, y que le obligaron incluso a recurrir a "cheques de alimentos" de entidades sociales para poder atender a su familia. Durante sus primeros años de emprendedor, combinó además su actividad empresarial con su trabajo en el ámbito de las emergencias sanitarias, mientras impulsaba distintos proyectos en sectores muy diversos.

"El fracaso forma parte del camino empresarial. En mi caso, las dos quiebras que viví en los primeros años fueron probablemente las experiencias que más me enseñaron. En ese momento parecen el final de todo, pero con el tiempo entiendes que son parte del aprendizaje necesario para tomar mejores decisiones. Lo importante no es evitar equivocarse, sino aprender rápido, asumir responsabilidades y volver a intentarlo con más conocimiento. Muchas de las empresas que hoy siguen activas nacen precisamente de haber aprendido antes de lo que no funcionaba", ha señalado este martes Curro Rodríguez.

El consejero delegado y fundador de la empresa malagueña Ly Company, Curro Rodríguez. / L. O.

El fundador de Ly Company Group destaca que aquellos primeros intentos empresariales, algunos de ellos fallidos, se convertirían con el tiempo en la base de su filosofía empresarial, centrada, según precisa, "en la resiliencia, la capacidad de adaptación y la toma de decisiones estratégicas".

Ly Company, multinacional con sello malagueño

Entre los proyectos más relevantes de su trayectoria destaca Ly Company Grou-Aqualy, una multinacional especializada en el envasado de agua en cartón que recientemente ha cumplido diez años de actividad. La compañía cuenta actualmente con implantación en más de 50 países y nueve plantas de producción, consolidándose como una de las empresas de mayor crecimiento dentro del sector de bebidas.

Desde su creación, Ly Company ha producido alrededor de 240 millones de envases, lo que ha permitido evitar el uso de más de 1.200 toneladas de plástico y reducir aproximadamente 3.000 toneladas de emisiones de CO2.

El crecimiento de la empresa ha sido reconocido internacionalmente al ser incluida en varias ediciones consecutivas del ranking “FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies” elaborado por el Financial Times, situándose entre las empresas de mayor crecimiento de Europa y como una de las mejor posicionadas del sector de alimentación y bebidas.

Impacto social

Más allá del ámbito empresarial, Curro Rodríguez impulsa proyectos de impacto social a través de la Fundación Ly Company Agua&Vida, desde la que se desarrollan iniciativas humanitarias centradas en el acceso al agua potable, la protección de la infancia, la educación y la sostenibilidad medioambiental.

Estas actuaciones se desarrollan principalmente en España y Latinoamérica, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por Naciones Unidas.

Reconocimientos internacionales

Curro Rodríguez ha sido reconocido recientemente como uno de los "50+1 Inspiradores de Europa y Latinoamérica", distinción que pone en valor su impacto económico, social y su capacidad de liderazgo.

A lo largo de su trayectoria ha recibido, además, galardones como la Bandera de Andalucía para la Economía y la Empresa, el Premio PYME del Año o el Premio de la Unión Europea por su labor en proyectos de sostenibilidad y desarrollo económico.

Sus ponencias y participaciones en foros internacionales en Europa, América y Oriente Medio se caracterizan por un enfoque basado en la experiencia real, la cultura del esfuerzo y la toma de decisiones responsable.