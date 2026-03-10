Un grupo de malagueños, entre los evacuados de Oriente Medio llegados a Madrid

Continúan llegando a España los ciudadanos atrapados en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán y el posterior cierre del espacio aéreo en la zona. De los 251 evacuados que aterrizaron esta pasada noche en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a bordo de un avión del Ejército del Aire, 233 son españoles.

Entre ellos se encuentra un grupo de 30 turistas de Málaga, Córdoba y Sevilla, que permanecía atrapado desde el pasado 1 de marzo en un hotel del centro de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

Según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a través de la red social X, un nuevo vuelo militar ha evacuado a 233 españoles: “El servicio exterior está plenamente comprometido con la protección de nuestros ciudadanos en la región”.

Se trata de la tercera evacuación de españoles desde Oriente Medio realizada por las Fuerzas Armadas de España, según el Ministerio de Defensa.

Unos 3.000 españoles han sido ya repatriados desde Oriente Medio, en vuelos tanto militares como comerciales, según informó la semana pasada el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Un regreso casi imposible

En las últimas semanas, el bloqueo aéreo dejó en tierra a cientos de malagueños, que se encontraban allí bien por vacaciones o por hacer escala en uno de los aeropuertos de Emiratos Árabes. Regresar, tal y como contaban a este periódico, ha sido "una odisea", ya que muchos han tenido que "buscarse la vida", cruzar el Sinaí en autobús o pagar hasta 3.000 euros por un vuelo que los lleve a casa.

Al comienzo de la guerra, que se desencadenó con una operación militar de Estados Unidos e Israel en Irán, el pasado 28 de febrero, había en la zona unos 31.000 españoles entre residentes, turistas y trabajadores desplazados, según cálculos oficiales.