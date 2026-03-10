Mari Pepa Lara: «El cine Lope de Vega de Pedregalejo no se debe tirar»

La académica de Ciencias, de San Telmo y de la Historia Mari Pepa Lara, historiadora del cine en Málaga, ha pedido al Ayuntamiento que no se plantee la demolición del antiguo cine Lope de Vega, más tarde discoteca Bobby Logan, en Pedregalejo.

La experta en los cines malagueños, que este miércoles recibirá en el Teatro Cervantes la Biznaga del Festival de Cine en la Gala Málaga Cinema, ha recordado que sólo quedan tres cines históricos de Málaga en pie: el Echegaray, el Albéniz y el Lope de Vega, aunque este último esté sin uso.

En todo caso, también recordó que, en su día, «también se habló de derribar el cine Albéniz», y hoy, ha sido remodelado y continúa ofreciendo películas.

La Junta de Gobierno Local ha recibido la propuesta privada, admitida a trámite, de derribarlo para construir en su lugar un hotel.

En opinión de Mari Pepa Lara, lo ideal sería «mantener el edificio para una actividad cultural para el barrio», como pide la Asociación de Vecinos de Pedregalejo.

Fachada del antiguo cine Lope de Vega y discoteca Bobby Logan, el mes pasado. / A.V.

Cines malagueños y arquitectos de prestigio

De cualquier forma, Mari Pepa Lara ha planteado que, si siguiera adelante el proyecto de hotel, «por lo menos que conserven la fachada del Lope de Vega» y que se adapte para el nuevo fin.

La historiadora malagueña y antigua archivera municipal ha recordado que el cine de Pedregalejo, obra del arquitecto Andrés Escassi de 1962, y dentro del estilo arquitectónico del relax, se engloba en la tradición malagueña de encargar los cines a arquitectos de prestigio.

Así, la académica recordó que Fernando Guerrero Strachan fue el autor de tres cines en la capital, otros tres hizo Manuel Rivera Vera, entre ellos el Echegaray, de 1932 ; mientras que José González Edo fue el autor de dos, uno de ellos el Albéniz, de 1943; y Juan Jáuregui Briales realizó cuatro.

«Arquitectura de calidad»

Con el apoyo por la permanencia del antiguo cine Lope de Vega, Mari Pepa Lara se suma a la presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, la catedrática de Bellas Artes de la UMA Rosario Camacho, quien también en este diario abogó por que el Ayuntamiento no demuela el cine «porque es arquitectura de calidad y se debería conservar».

Foto de archivo del Hotel Málaga Centro, antiguos Almacenes Mérida. / Daniel Pérez

Rosario Camacho se mostró partidaria, como mínimo, de conservar su fachada y readaptarla para hotel, en caso de que siga adelante esta propuesta, y puso el ejemplo de los Almacenes Mérida, también con uso hotelero tras su remodelación, sin necesidad de echarlo abajo.

«Alternativa satisfactoria»

Aunque la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ya señaló que la admisión a trámite de la propuesta privada de derribo del Lope de Vega, para levantar un hotel, tendrá una tramitación compleja y lenta, el Consistorio ya ha abierto la puerta a la demolición del antiguo cine al concluir la GMU, en su valoración del proyecto, que se trata de una «alternativa satisfactoria en cuanto a los usos y la ordenación volumétrica».

Como informó La Opinión, en 2024 la Asociación de Vecinos de Pedregalejo presentó a Urbanismo la propuesta de protección de 17 inmuebles del barrio, entre ellos el antiguo cine y discoteca. Finalmente, el Ayuntamiento no ha protegido ninguno.