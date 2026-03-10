Transporte
El Metro de Málaga irá a huelga esta semana y avisa de paros indefinidos en Semana Santa
La plantilla mantiene las jornadas de huelga tras más de trece reuniones sin acuerdo con la empresa y reclama mejoras laborales, salariales y de seguridad
El Metro de Málaga irá a huelga esta semana. Tras más de trece reuniones sin éxito entre el comité y la empresa, la plantilla mantiene el calendario de jornadas de huelga ya convocadas.
La primera jornada de huelga parcial tendrá lugar el 12 de marzo, en horario de 08:30 a 11:30 horas. Durante ese mismo día, los trabajadores han convocado además una concentración frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, entre las 10:00 y las 11:00 horas.
El segundo paro está previsto para el 20 de marzo, en horario de 19:00 a 21:00 horas, afectando a uno de los tramos de mayor demanda del servicio, coincidiendo con el final de la jornada laboral. Por otro lado, los trabajadores avanzan que "si no se llega a un acuerdo" la huelga será indefinida en Semana Santa.
Reinvindicaciones
Las principales reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras del metro en la equiparación sectorial con el Metro de Sevilla, la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo conforme al IPC, la regulación de la conducción continuada para mejorar la organización del servicio y reducir la fatiga.
Además de la adecuación del puesto de trabajo en casos de no aptitud médica sin que ello suponga un perjuicio para la persona afectada, así como avances en materia de jubilación parcial.
La plantilla sostiene que estas demandas no solo persiguen mejorar sus condiciones laborales, sino también "reforzar la seguridad en el desempeño diario de sus funciones" y elevar la calidad del servicio que se presta a los usuarios.
Por último, el comité de huelga lamenta las molestias que esta situación pueda ocasionar a la ciudadanía.
