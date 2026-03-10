Mercado inmobiliario
Vía Ágora construirá 65 viviendas en la avenida de los Guindos de Málaga con una inversión de 22 millones
El proyecto estará formado por viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios en un suelo que se ha adjudicado la compañía
La promotora inmobiliaria Vía Ágora se ha adjudicado una parcela en Málaga capital para construir 65 viviendas. La parcela, situada en el número 18 de la avenida de los Guindos, cuenta con 780,51 metros cuadrados de suelo y 5.099 metros cuadrados de superficie edificable, según detalla la compañía en su web.
El proyecto estará formado por viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y supondrá una inversión aproximada de 22 millones de euros por parte esta compañía.
El presidente de la corporación Vía Ágora, Juan Antonio Gómez Pintado, ha señalado que la adjudicación de esta nueva parcela supone "un hito importante para la compañía", ya que les permite "seguir creciendo en una plaza estratégica en la que siempre hemos tenido un gran interés y continuar consolidando nuestra presencia en Andalucía".
Proyectos en ciudades con alta demanda
En este sentido, Gómez-Pintado ha recalcado que la operación también refleja la vocación de la empresa "de seguir impulsando proyectos residenciales en aquellas ciudades donde existe una fuerte presión de la demanda". Con esta operación, la promotora continúa expandiéndose en la comunidad autónoma andaluza.
La promoción de viviendas de la avenida de Los Guindos será la primera que esta empresa construirá en Málaga capital. En 2022, Vía Ágora llegó a adquirir dos parcelas en el sector de Sánchez Blanca, correspondiente a Distrito Zeta, pero posteriormente llegó a un acuerdo de venta con Metrovacesa para que fuera esta compañía quien realizara el desarrollo residencial.
Vía Ágora, creada en 2007 ha desarrollado en estos años más de 9.000 viviendas en cuatro países.
