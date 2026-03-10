Pagar la cuota hipotecaria de una vivienda es un 16% más barato que un alquiler en Málaga capital, pero hay que tener antes 96.000 euros ahorrados

Pagar la cuota hipotecaria de una vivienda en propiedad es un 16% más barato que costear un alquiler en Málaga capital, dado que, de media, la compra de una casa de dos dormitorios exige un pago hipotecario mensual de 1.045 euros, mientras que el alquiler de una vivienda similar se sitúa en 1.245 euros, según los datos de un estudio del portal inmobiliario Idealista publicado este martes.

Eso sí, Idealista señala que el principal obstáculo para la compra, con los actuales precios del mercado, se sitúa en los elevados niveles previos de ahorros que los compradores necesitan para poder optar a la financiación. En el caso de Málaga, el ahorro medio se sitúa en 96.651 euros. Para hacer este cálculo, Idealista recuerda que la financiación recibida suele suponer el 80% del valor del inmueble, por lo que el usuario debe aportar con sus ahorros el otro 20% del importe de la vivienda, además de los gastos necesarios para la adquisición (que suelen suponer otro 10% del valor total de la operación)

Las ciudades con precios más elevados son las que exigen un mayor volumen de ahorros previos, lo que limita el acceso a la propiedad de una vivienda a un mayor número de familias.

Ahorros de más de 100.000 euros

La aportación necesaria más alta se da en Palma, donde una familia debe aportar un total de 147.116 euros para poder optar a la financiación de su vivienda. Le siguen San Sebastián (137.700 euros), Madrid (117.793) y Barcelona (103.172 euros), las únicas con unos ahorros exigidos por encima de los 100.000 euros.

En el lado contrario, Zamora es la que exige un menor nivel de ahorros, prácticamente la mitad que la media nacional, con 32.996 euros. Le siguen Jaén (34.596), Lleida (35.581), Palencia (35.931) y Badajoz (37.862).

A continuación, se sitúan Málaga (96.651 euros), Valencia (77.503), Pamplona (76.240), Bilbao (73.448), A Coruña (71.861), Vitoria (70.366) y Santa Cruz de Tenerife (70.057). Por encima de la media nacional, en lo que respecta a ahorros necesarios, se encuentran también Alicante (69.500), Cádiz (68.159), Granada (67.681) y Las Palmas (65.19).

Una vista aérea de Málaga capital. / Álex Zea

En España, según Idealista, la compra de una vivienda de dos dormitorios exige un pago hipotecario mensual de 698 euros de media en España, mientras que el alquiler de una vivienda similar se sitúa en 1.088 euros, lo que hace la cuota hipotecaria sea un 36% más barata. El nivel medio de ahorros necesario para poder optar a la financiación sería así 64.568 euros a nivel nacional.

La mayor brecha, en Segovia

En todas las capitales españolas la cuota hipotecaria, una vez obtenidos los ahorros necesarios, es más baja que el alquiler con la excepción de San Sebastián, donde la cuota es un 10% más cara.

La mayor diferencia entre el coste de comprar y alquilar se da en la ciudad de Segovia, con unas cuotas un 54% más que un alquiler, seguida por las ciudades de Ceuta y Lleida (cuotas un 45% más baratas). Con un 40% o más de diferencia están Zamora (-42%), Tarragona (-41%), Zaragoza (-41%), Melilla (-40%) y Córdoba (-40%).

Grandes mercados inmobiliarios

Entre los grandes mercados, Valencia y Barcelona son las dos ciudades en las que la diferencia entre las cuotas hipotecarias y el alquiler son más elevadas, siendo el pago del préstamo un 38% más económico en ambos casos.

Les sigue Sevilla (-36%), Bilbao (-33%), Alicante (-32%) y Madrid (-23%). Las menores diferencias, además de en San Sebastián, se dan en Palma, donde el pago mensual de comprar supone solo un 1% menos que el precio del alquiler, y Málaga, donde esa diferencia se sitúa en el 16%.