El restaurante italiano de Málaga con pizzas sin gluten y sin lactosa con su propia ludoteca y parque infantil: "Buenísimas, muy sabrosas y abundantes"

Un restaurante con los mejores sabores de la alta gastronomía italiana especializados en ofrecer opciones sin gluten y sin lactosa, además de contar con su propio parque de bolas y ludoteca para los más pequeños. Así es La Favorita, una pizzería de Málaga que ha conseguido ocupar un lugar privilegiado entre las familias y los intolerantes al gluten y la lactosa por su exquisito sabor y sus opciones de ocio para los menores.

Este establecimiento nació con un primer local en Torremolinos pero, tras la amplia acogida recibida, sumó un nuevo restaurante en el barrio de Huelin, en la capital malagueña, ofreciendo en ambos rincones de Málaga una "experiencia culinaria única".

La propuesta gastronómica y el ambiente familiar de La Favorita

"En nuestro menú, además de nuestras deliciosas pizzas, encontrarás carnes selectas, risottos y canelones elaborados con ingredientes de la más alta calidad, como parte de las sugerencias exclusivas del chef", señalan desde este restaurante que se ha convertido en un referente en la cocina tradicional italiana.

Un lugar que, además, permite a los menores disfrutar de un completo día de ocio y diversión a través de sus atracciones, así como el descanso de los adultos para degustar los mejores platos con tranquilidad.

Parque de bolas y ludoteca para los más pequeños

De ese modo, el restaurante de La Favorita en Torremolinos cuenta con su propio parque de bolas repleto de toboganes, escaleras y atracciones para todas las edades.

Por su parte, el local de Huelin tiene una enorme ludoteca en la que los más pequeños podrán realizar manualidades, juegos y actividades en un privilegiado entorno.

"Porque salir a comer en familia no tiene por qué ser complicado. Puede ser cómodo, divertido y delicioso al mismo tiempo", aseguran desde este restaurante que abre todos los días de la semana.

Qué se puede comer en esta pizzería de Málaga

Además, este negocio dispone de una amplia variedad de platos desde 8 euros, que cuentan con un suplemento de 2 euros para las especialidades sin gluten y sin lactosa, entre los que destacan sus ensaladas, pastas, risottos, guisos al horno y carnes.

De igual modo, ofrece una amplia variedad de pizzas desde 11,50 euros, con opciones tanto sin gluten y sin lactosa como vegetarianas.

Postres aptos para intolerantes y advertencia del restaurante

Entre sus postres también tienen opciones sin gluten desde 4,50 euros, como la panna cotta casereccia, la cheesecake cremosa con nata y fresas secas, y la pizza de Nutella, esta última apta también para los intolerantes a la lactosa.

Sin embargo, desde el restaurante explican que, aunque sus productos no tienen gluten ni lactosa, no pueden garantizar que no exista contaminación cruzada, por lo que recomiendan sus platos solo para intolerantes y no para alérgicos.

Las opiniones de los clientes sobre sus pizzas y su ambiente

"La pizza está buenísima, muy sabrosa y con abundantes ingredientes", señalan sobre su carta sus propios comensales a través de las reseñas al restaurante.

Además, asegura otro: "Fuimos a tomar una pizza y nos encantó. Muy rica, jugosa, en su punto, buenos ingredientes, la masa es como nos gusta doradita y tierna a la vez, repetiremos. Además, hay buen ambiente, muchas familias y niños".

Dirección y horario de los locales de Torremolinos y Huelin

"Lugar muy amplio con varias zonas distintas tanto dentro como fuera en terraza. Zona infantil para los peques y que los padres puedan estar más tranquilos. Comida muy rica, pizzas originales y sabrosas y carta variada con muchas opciones de la gastronomía italiana", relata otro.

La "comida auténtica y deliciosa" de este restaurante se puede disfrutar en su local de Torremolinos, en la avenida del Lido número 11, en horario de 13.00 a 23.00 horas, a excepción de viernes y sábado, que el cierre se extiende hasta las 23.30 horas.

En el caso del restaurante de Huelin, sus platos se pueden degustar en el paso marítimo Antonio Machado número 60, con idéntico tramo horario que el anterior, aunque su actividad arranca media hora más tarde, a las 13.30 horas.