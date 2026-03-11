Empresas
Adecco busca 100 personas para trabajar como operarios de producción en Málaga: estas son las condiciones laborales y requisitos
Son puestos para manipulación de materiales, maquinaria y equipos para la fabricación, envasado y almacenamiento de productos - Ofrece incorporación inmediata con jornada completa en diferentes turnos
La empresa de recursos humanos Grupo Adecco, a través de su división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y talento, busca cerca de 4.200 operarios de producción en España, 500 de ellos en la comunidad andaluza, para desarrollar funciones de manipulación de materiales, maquinaria y equipos para la fabricación, envasado y almacenamiento de productos. En el caso de la provincia de Málaga, Adecco están buscando 100 perfiles de operarios en este campo.
La compañía detalla que las personas seleccionadas también tendrán que supervisar el proceso de producción y asegurar la calidad de los productos.
"Por ello, se necesitan personas dinámicas con experiencia en cadenas de manipulación y montaje, así como contar con habilidades organizativas y orientación a la seguridad y cumplimiento de normas", apunta.
Se ofrece incorporación inmediata con jornada completa en diferentes turnos según disponibilidad (mañana, tarde, noche).
Vacantes en Andalucía
Según Adecco, Andalucía es la tercera comunidad española que está ofreciendo más vacantes (los citados 500 perfiles) que se reparten entre cinco de sus provincias: Huelva es la que más posiciones necesita cubrir (150), en Sevilla, Córdoba y Málaga hacen falta 100 operarios en cada una de ellas y en Cádiz se busca incorporar otros 50 perfiles.
Los interesados/as pueden registrarse en la oferta a través del este enlace.
Peso de la industria en el empleo
Según Adecco, la industria sigue consolidándose como uno de los pilares del tejido económico español. "Un informe elaborado por GAD3 señala que en la actualidad hay más de tres millones de personas que trabajan en el sector industrial, lo que representa el 13,71% del empleo total de nuestro país. No obstante, a esta capacidad de sostener empleo se suma su capacidad para generarlo", apunta.
En 2025, este sector creó 112.200 nuevos puestos de trabajo, lo que supone un crecimiento del 3,8% respecto al año anterior y confirma la tendencia de expansión del empleo vinculado a la acción productiva.
Este peso también se manifiesta en su contribución al conjunto de la economía, ya que la industria aporta aproximadamente el 16% del PIB nacional, una proporción que refleja su papel estructural en el mercado laboral y en la generación de actividad económica.
