Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio de la gasolinaCadáver en CasaresPetaqueros de EsteponaTransformación Málaga WagenItinerarios Semana SantaDeclaración de la RentaTrabajo en AdeccoChalon - Unicaja
instagramlinkedin

Empresas

Adecco busca 100 personas para trabajar como operarios de producción en Málaga: estas son las condiciones laborales y requisitos

Son puestos para manipulación de materiales, maquinaria y equipos para la fabricación, envasado y almacenamiento de productos - Ofrece incorporación inmediata con jornada completa en diferentes turnos

Operarios en una empresa.

Operarios en una empresa. / L. O.

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La empresa de recursos humanos Grupo Adecco, a través de su división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y talento, busca cerca de 4.200 operarios de producción en España, 500 de ellos en la comunidad andaluza, para desarrollar funciones de manipulación de materiales, maquinaria y equipos para la fabricación, envasado y almacenamiento de productos. En el caso de la provincia de Málaga, Adecco están buscando 100 perfiles de operarios en este campo.

La compañía detalla que las personas seleccionadas también tendrán que supervisar el proceso de producción y asegurar la calidad de los productos.

"Por ello, se necesitan personas dinámicas con experiencia en cadenas de manipulación y montaje, así como contar con habilidades organizativas y orientación a la seguridad y cumplimiento de normas", apunta.

Se ofrece incorporación inmediata con jornada completa en diferentes turnos según disponibilidad (mañana, tarde, noche).

Vacantes en Andalucía

Según Adecco, Andalucía es la tercera comunidad española que está ofreciendo más vacantes (los citados 500 perfiles) que se reparten entre cinco de sus provincias: Huelva es la que más posiciones necesita cubrir (150), en Sevilla, Córdoba y Málaga hacen falta 100 operarios en cada una de ellas y en Cádiz se busca incorporar otros 50 perfiles.

Los interesados/as pueden registrarse en la oferta a través del este enlace.

Peso de la industria en el empleo

Según Adecco, la industria sigue consolidándose como uno de los pilares del tejido económico español. "Un informe elaborado por GAD3 señala que en la actualidad hay más de tres millones de personas que trabajan en el sector industrial, lo que representa el 13,71% del empleo total de nuestro país. No obstante, a esta capacidad de sostener empleo se suma su capacidad para generarlo", apunta.

Una imagen aérea de la zona de polígonos industriales en Málaga.

Una imagen aérea de la zona de polígonos industriales en Málaga. / L. O.

En 2025, este sector creó 112.200 nuevos puestos de trabajo, lo que supone un crecimiento del 3,8% respecto al año anterior y confirma la tendencia de expansión del empleo vinculado a la acción productiva.

Noticias relacionadas

Este peso también se manifiesta en su contribución al conjunto de la economía, ya que la industria aporta aproximadamente el 16% del PIB nacional, una proporción que refleja su papel estructural en el mercado laboral y en la generación de actividad económica.

TEMAS

  1. El emblemático local de Calzados Gody en Málaga se transforma en 10 nuevas viviendas en La Paz
  2. La avenida Valle Inclán, al límite: Málaga prepara el gran 'bypass' del norte
  3. El paraíso gastronómico en Cártama con menú ilimitado de brasa y castillos hinchables para los niños: 'Un plan redondo para toda la familia
  4. Sould Park mete la quinta en Málaga: 15 millones de inversión y un nuevo imán familiar junto a Plaza Mayor
  5. El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?
  6. La Junta abre compuertas en La Viñuela y la presa del Guadalhorce
  7. Los vecinos de Huelin se oponen a la ampliación del horario de terrazas
  8. Así será el nuevo parque Frank Capra de Málaga: 50.000 m2, 950 árboles y zona deportiva

El Puerto de Málaga empieza a plantar sus colosos: arranca el montaje de las esculturas gigantes de Ginés Serrán

El Puerto de Málaga empieza a plantar sus colosos: arranca el montaje de las esculturas gigantes de Ginés Serrán

Mocro Maffia en Málaga: Cinco detenidos y 1.500 kilos de cocaína localizados en una nave industrail de Marbella

Mocro Maffia en Málaga: Cinco detenidos y 1.500 kilos de cocaína localizados en una nave industrail de Marbella

El restaurante de El Borge con dos siglos de historia en el que nació uno de los bandoleros más famosos de Málaga: "Respira autenticidad y encanto"

El restaurante de El Borge con dos siglos de historia en el que nació uno de los bandoleros más famosos de Málaga: "Respira autenticidad y encanto"

Siete colegios de Málaga entre los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió Pablo Alborán

Siete colegios de Málaga entre los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió Pablo Alborán

Adecco busca 100 personas para trabajar como operarios de producción en Málaga: estas son las condiciones laborales y requisitos

Adecco busca 100 personas para trabajar como operarios de producción en Málaga: estas son las condiciones laborales y requisitos

Estas son las grandes novedades de la campaña de Renta 2025, según el Colegio de Gestores de Málaga: nuevas deducciones por hijos, alquiler, gimnasio, celiaquía o mascotas

Estas son las grandes novedades de la campaña de Renta 2025, según el Colegio de Gestores de Málaga: nuevas deducciones por hijos, alquiler, gimnasio, celiaquía o mascotas

La Junta vigila el mosquito tigre en Málaga y activa protocolos frente al virus del Nilo

La Junta vigila el mosquito tigre en Málaga y activa protocolos frente al virus del Nilo

La Junta de Andalucía prevé más de 12.000 ayudas a familias de Málaga para el primer ciclo de Infantil

La Junta de Andalucía prevé más de 12.000 ayudas a familias de Málaga para el primer ciclo de Infantil
Tracking Pixel Contents