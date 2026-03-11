Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Mocro Maffia en Málaga: Cinco detenidos y 1.500 kilos de cocaína localizados en una nave industrail de Marbella

La droga, procedente de Brasil e introducida por el puerto de Algeciras, estaba oculta en sacos de cemento. La organización usaba una empresa alemana para transportar la droga

Cinco detenidos en Málaga tras desarticular una organización que ocultaba cocaína en sacos de cemento

Cinco detenidos en Málaga tras desarticular una organización que ocultaba cocaína en sacos de cemento

POLICÍA NACIONAL

La Opinión

MÁLAGA

Cinco personas han sido detenidas en la provincia de Málaga tras desarticular una organización criminal internacional vinculada a la mocromafia. La investigación, llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con la Policía Federal de Brasil, ha permitido intervenir 1.500 kilos de cocaína que se encontraba oculta en el interior de sacos de cemento procedentes de Brasil.

Cargamento en sacos de cemento

Los investigadores han constatado que el cargamento fue introducido en España a través del puerto de Algeciras, oculto en un envío de cemento que posteriormente fue trasladado por carretera hasta una nave industrial ubicada en Marbella.

La organización utilizaba una empresa de apariencia legal, con domicilio en la ciudad alemana de Bremen, para dar cobertura al transporte del cargamento. El entramado criminal estaría liderado por un hombre, con vínculos con la mocromafia, asentado entre Países Bajos y Dubái. Para recuperar la sustancia, la organización desplazó hasta la Costa del Sol a tres hombres residentes en Alemania.

Registro en una nave de Marbella

La investigación consiguió localizar el punto donde se almacenaba la sustancia estupefaciente, procediendo a una entrada y registro en la nave de Marbella, donde se logró intervenir los 1.500 kilogramos de cocaína ocultos en 1.000 sacos de cemento.

Según han detallado, todos ellos se encontraban marcados para facilitar ser identificados por las personas encargadas de la extracción de la droga.

En la operación han sido detenidas cinco personas como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y simulación de delito. En el registro de la nave se intervinieron un vehículo, un teléfono móvil de alta gama y 2.240 euros.

Actualmente, la investigación continúa abierta y se han emitido además de dos órdenes internacionales de detención contra otros dos implicados en esta organización criminal.

