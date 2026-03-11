Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos

Las lluvias de los últimos meses dejan imágenes poco comunes en los pantanos de Málaga. Y es que la provincia llevaba años sin ver sus embalses rebosantes de agua.

De hecho, los tres embalses del sistema del Guadalhorce están al máximo de su capacidad, al 100%. Y algunos pantanos que ya se daban por perdidos por la sequía, como el de La Viñuela, vuelven ahora a renacer.

Según los datos de Hidrosur, la mejoría se aprecia con claridad en la comparación con los datos de hace un año. El embalse Conde de Guadalhorce almacena actualmente 66,79 hectómetros cúbicos de agua (hm³), frente a los 61,87 hm³ del mismo periodo del año pasado, lo que supone un aumento de 4,92 hm³.

También mejora la situación en el embalse del Limonero, que pasa de 9,44 hm³ a 15,18 hm³, con una subida de 5,74 hm³ en los últimos doce meses. Más llamativa aún es la evolución del embalse del Guadalhorce, que alcanza los 126,88 hm³ frente a los 27,34 hm³ de hace un año. Son 99,54 hm³ más, lo que supone multiplicar por más de cuatro sus reservas.

En una línea similar se sitúa el embalse del Guadalteba, que pasa de 45,27 hm³ a 154,44 hm³, con un incremento de 109,17 hm³ y más del triple de agua almacenada que hace un año.

Desembalse de La Viñuela / Francis Silva

También mejora el embalse de La Concepción, que se encuentra al 90,86% de su capacidad y almacena 52,28 hm³, por encima de los 47,79 hm³ registrados en el mismo periodo del año pasado. En este caso, la subida es de 4,49 hm³.

El renacer de La Viñuela

Caso aparte es el de La Viñuela. Este embalse durante la sequía llegó a ser una de las mayores preocupaciones de la provincia, hasta el punto de rondar el 7% de su capacidad, o lo que es lo mismo prácticamente seco y muerto.

Un año después, almacena 145,90 hm³, frente a los 47,42 hm³ de hace un año, lo que supone 98,48 hm³ más y casi triplicar sus reservas. La recuperación ha sido tal que La Viñuela ha vuelto a desaguar 14 años después.

La nota negativa la pone el embalse de Casasola, que se sitúa al 59,16% y almacena 12,85 hm³, frente a los 18,16 hm³ de hace un año. Esto supone una pérdida de 5,31 hm³ en la comparativa interanual.

