Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio de la gasolinaCadáver en CasaresEmbalses de MálagaEsculturas del PuertoItinerarios Semana SantaDeclaración de la RentaTrabajo en AdeccoEmpresas influyentes de Málaga
instagramlinkedin

Embalses

Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos

La recuperación hídrica en Málaga permite garantizar el consumo de agua hasta 2028, con casi todos los pantanos al 100% de su capacidad

El río Guadalmedina baja caudaloso por el desembalse de la presa del Limonero

El río Guadalmedina baja caudaloso por el desembalse de la presa del Limonero

José Vicente Rodríguez

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Las lluvias de los últimos meses dejan imágenes poco comunes en los pantanos de Málaga. Y es que la provincia llevaba años sin ver sus embalses rebosantes de agua.

De hecho, los tres embalses del sistema del Guadalhorce están al máximo de su capacidad, al 100%. Y algunos pantanos que ya se daban por perdidos por la sequía, como el de La Viñuela, vuelven ahora a renacer.

Según los datos de Hidrosur, la mejoría se aprecia con claridad en la comparación con los datos de hace un año. El embalse Conde de Guadalhorce almacena actualmente 66,79 hectómetros cúbicos de agua (hm³), frente a los 61,87 hm³ del mismo periodo del año pasado, lo que supone un aumento de 4,92 hm³

Descripción del estado de los embalses de Málaga.

También mejora la situación en el embalse del Limonero, que pasa de 9,44 hm³ a 15,18 hm³, con una subida de 5,74 hm³ en los últimos doce meses. Más llamativa aún es la evolución del embalse del Guadalhorce, que alcanza los 126,88 hm³ frente a los 27,34 hm³ de hace un año. Son 99,54 hm³ más, lo que supone multiplicar por más de cuatro sus reservas. 

En una línea similar se sitúa el embalse del Guadalteba, que pasa de 45,27 hm³ a 154,44 hm³, con un incremento de 109,17 hm³ y más del triple de agua almacenada que hace un año.

Desembalse del pantano de La Viñuela

Desembalse del pantano de La Viñuela

Ver galería

Desembalse de La Viñuela / Francis Silva

También mejora el embalse de La Concepción, que se encuentra al 90,86% de su capacidad y almacena 52,28 hm³, por encima de los 47,79 hm³ registrados en el mismo periodo del año pasado. En este caso, la subida es de 4,49 hm³.

El renacer de La Viñuela

Caso aparte es el de La Viñuela. Este embalse durante la sequía llegó a ser una de las mayores preocupaciones de la provincia, hasta el punto de rondar el 7% de su capacidad, o lo que es lo mismo prácticamente seco y muerto.

Un año después, almacena 145,90 hm³, frente a los 47,42 hm³ de hace un año, lo que supone 98,48 hm³ más y casi triplicar sus reservas. La recuperación ha sido tal que La Viñuela ha vuelto a desaguar 14 años después.

La nota negativa la pone el embalse de Casasola, que se sitúa al 59,16% y almacena 12,85 hm³, frente a los 18,16 hm³ de hace un año. Esto supone una pérdida de 5,31 hm³ en la comparativa interanual.

Noticias relacionadas

Tras las lluvias, Málaga tiene ya garantizado el consumo de agua al menos hasta 2028.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El emblemático local de Calzados Gody en Málaga se transforma en 10 nuevas viviendas en La Paz
  2. La avenida Valle Inclán, al límite: Málaga prepara el gran 'bypass' del norte
  3. El paraíso gastronómico en Cártama con menú ilimitado de brasa y castillos hinchables para los niños: 'Un plan redondo para toda la familia
  4. Sould Park mete la quinta en Málaga: 15 millones de inversión y un nuevo imán familiar junto a Plaza Mayor
  5. El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?
  6. La Junta abre compuertas en La Viñuela y la presa del Guadalhorce
  7. Los vecinos de Huelin se oponen a la ampliación del horario de terrazas
  8. Así será el nuevo parque Frank Capra de Málaga: 50.000 m2, 950 árboles y zona deportiva

Noelia Linero, divulgadora malagueña: "Una paloma real le cambió el nombre a una virgen de Málaga"

Noelia Linero, divulgadora malagueña: "Una paloma real le cambió el nombre a una virgen de Málaga"

Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos

Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos

La Policía Local de Málaga gana músculo en Teatinos con una nueva jefatura junto al parque Frank Capra

La Policía Local de Málaga gana músculo en Teatinos con una nueva jefatura junto al parque Frank Capra

Vecinos de Parque Litoral exigen al Ayuntamiento un instituto y un centro de salud en una parcela pública

Unicaja es la compañía más relevante e influyente de Málaga, seguida de Dcoop y Mayoral

Unicaja es la compañía más relevante e influyente de Málaga, seguida de Dcoop y Mayoral

El Puerto de Málaga empieza a plantar sus colosos: arranca el montaje de las esculturas gigantes de Ginés Serrán

El Puerto de Málaga empieza a plantar sus colosos: arranca el montaje de las esculturas gigantes de Ginés Serrán

Mocro Maffia en Málaga: Cinco detenidos y 1.500 kilos de cocaína localizados en una nave industrail de Marbella

Mocro Maffia en Málaga: Cinco detenidos y 1.500 kilos de cocaína localizados en una nave industrail de Marbella

El restaurante de El Borge con dos siglos de historia en el que nació uno de los bandoleros más famosos de Málaga: "Respira autenticidad y encanto"

El restaurante de El Borge con dos siglos de historia en el que nació uno de los bandoleros más famosos de Málaga: "Respira autenticidad y encanto"
Tracking Pixel Contents