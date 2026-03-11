Ginés Serrán: "Las estatuas del Puerto serán un icono de Málaga"

Málaga ha comenzado a colocar el controvertido conjunto escultórico en el puerto, con los dos leones ya instalados. Se prevé que, a lo largo de esta semana, se sumen la estatua de Venus, que alcanza los 8,5 metros de altura (incluidos tres metros de pedestal), y la de Neptuno, con una altura de 10,5 metros.

Mientras la ciudad se encuentra inmersa en su festival de cine, los trabajos en la entrada al puerto, situados cerca del centro histórico, han comenzado generando gran polémica. Las críticas a las imponentes figuras de bronce de los dioses romanos no se han hecho esperar, y el debate ha llegado incluso a medios internacionales como 'The Times', que destacó el parecido de las esculturas con "superhéroes de cómic".

Los trabajos en la entrada al puerto, situados cerca del centro histórico, han comenzado generando gran polémica / Lorenzo Carnero

'El David', de Miguel Ángel

El creador de la obra asegura que las estatuas serán "un símbolo de la ciudad" y ha recordado, a raíz de la polémica, cómo la escultura de 'El David' de Miguel Ángel, de tamaño similar al de la Venus que se instalará en Málaga, también generó rechazo entre las autoridades de Florencia en su época. Se le criticaba por "ir en contra de las bases políticas de la Florencia de aquel entonces".

Lorenzo Carnero

"David no debía ser un gigante, sino como el que aparece en la Biblia, un hombre humilde y campesino de tamaño mucho más inferior. Algunos sectores puritanos criticaban el desnudismo de David. Algunos críticos incluso incitaron y, según algunas fuentes dicen, le tiraron hasta piedras. Hoy la figura de David es la escultura más conocida y famosa del mundo", ha destacado.

Según el autor de la obra, 'El David' de Miguel Ángel, de tamaño similar al de la Venus que se instalará en Málaga, también generó rechazo entre las autoridades de Florencia en su época / Lorenzo Carnero

Neptuno, que sostiene una red de pesca de bronce con capas de pan de oro, pesa dos toneladas, y Venus del sol, que lleva una esfera que simboliza el sol, una tonelada. Ambas están valoradas en más de tres millones de euros y han sido prestadas de forma gratuita tras ser trasladadas desde su estudio en China.

En los últimos 25 años, Serrán ha creado 30 esculturas monumentales, lleva 48 años exponiendo su arte, ha mostrado su trabajo en cinco continentes con 250 exposiciones en 23 países (130 de ellas individuales y 60 en Japón), y ha vendido 1.500 obras en 60 países.

La polémica

Las esculturas permanecerán durante seis meses y no los 25 años inicialmente previstos. Así será tras la polémica suscitada con entidades culturales como la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, el Ateneo de Málaga, la Sociedad Económica de Amigos del País y el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales (IEUS), además de partidos políticos y sindicatos.

Operarios supervisan el traslado de los leones que forman parte del grupo escultórico / Lorenzo Carnero

Las entidades culturales críticas afirmaron que el proyecto suponía "una nueva barrera" significada "por desmesuradas esculturas de bronce ubicadas sobre altos y macizos pedestales de hormigón" que aproximaría al puerto "más a un parque de atracciones".

Se refirieron a las obras como "un pseudo-neoclasicismo pretencioso" y "de inequívoco enganche 'kitsch', más propio del cómic de superhéroes y superheroínas surgido del universo Marvel".

Leones con una historia

Ginés Serrán, creador del conjunto "Las columnas del mar", ha supervisado la instalación y ha explicado que se inspiró en la historia de unos leones de una reserva animal de Zimbabue, a los que se les dio muerte, siendo el león adulto abatido por un médico estadounidense aficionado a la caza furtiva.

Según cuenta, aquel médico se fotografió junto al león muerto y, al difundirse la imagen, provocó el rechazo de actores de Hollywood y un escándalo que tuvo consecuencias para la carrera profesional del facultativo.

Serrán, quien ha cedido gratuitamente la exposición de las cuatro estatuas, ha querido que, simbólicamente, estos leones perduren, creados con una aleación de bronce de larga duración, con el fin de enviar un mensaje para que se respete la vida animal.