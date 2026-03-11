La Junta de Andalucía prevé más de 12.000 ayudas a familias de Málaga para el primer ciclo de Infantil

Un total de 493 plazas en las Escuelas Infantiles de la provincia de Málaga estarán bonificadas el próximo curso 2026/27 para la primera etapa de Educación Infantil, recursos que se suman a las plazas que en el presente ejercicio ya disponen de estas ayudas para ofrecer el servicio bonificado a más de 12.000 familias malagueñas.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, visitó este martes en Coín la Escuela Infantil Doña Lola, un centro que abrió sus puertas el pasado año y que a partir del próximo curso contará con 35 plazas bonificadas tras adherirse al Programa de Ayuda a las Familias para el Fomento de la Escolarización en el Primer Ciclo de Infantil.

Durante la visita, Navarro estuvo acompañada por el alcalde de Coín, Francisco Santos; el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Miguel Briones; el concejal de Juventud, Juan Antonio Bernal; y la directora del centro, Laura Gámez.

Apoyo a las familias

La delegada destacó que el Gobierno andaluz está reforzando el apoyo a las familias mediante un programa que, además de favorecer el acceso a la educación en los primeros años de vida, contribuye de manera directa a la conciliación.

«Las escuelas infantiles cumplen un papel fundamental en el desarrollo educativo de los menores, pero también en el apoyo diario a miles de familias que necesitan compatibilizar su vida profesional con el cuidado de sus hijos», señaló.

En este sentido, Navarro recordó que el próximo 1 de abril se abrirá el plazo de matriculación para el primer ciclo de Educación Infantil, un periodo en el que las familias podrán optar a estas ayudas que la Junta concede a través de la colaboración público-privada.

Un programa de ayudas

De cara al curso 2026/27, doce nuevas escuelas infantiles privadas de la provincia de Málaga se han incorporado al programa de ayudas, lo que permitirá sumar 29 nuevas unidades educativas y alcanzar 493 plazas bonificadas adicionales para las familias malagueñas.

A las nuevas plazas se suman las correspondientes al presente curso, 9.228 para niños de dos años, completamente subvencionadas y otras 5.000 plazas para cero y un año, de las que en torno al 56% está bonificada al 100%.

En total, más de 12.000 familias de la provincia de Málaga podrán beneficiarse en el curso 2026/27 de plazas bonificadas en el primer ciclo de Infantil a través del Programa de Ayuda para el Fomento de la Escolarización.

La delegada subrayó que la apuesta por este programa de bonificaciones «responde al compromiso del Gobierno andaluz con la conciliación y con el impulso de la escolarización temprana».

Más de 21.800 menores

El presente curso 2025/26 arrancó con un total de 21.888 menores matriculados en el primer ciclo de Educación Infantil. De ellos, 5.670 están escolarizados en centros públicos, 14.910 en centros privados adheridos al programa de ayudas a las familias (que son un total de 271 escuelas infantiles) y 1.308 en centros privados.

Navarro señaló que el objetivo es seguir incrementando la escolarización en esta etapa educativa, aprovechando el aumento de plazas bonificadas y el creciente número de centros que se suman al programa.

«Nuestro objetivo es seguir avanzando progresivamente hasta alcanzar la gratuidad completa de toda la etapa educativa de cero a tres años», concluyó Navarro.