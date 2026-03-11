La Junta pide mayores inversiones en infraestructuras para Andalucía: “No podemos estar mendigando”

El Consejo de Gobierno de la Junta ha criticado esta mañana la demora en el arreglo de las vías ferroviarias que conectan la comunidad autónoma con el resto de España. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha solicitado más atención institucional para Andalucía y mayores inversiones en infraestructuras. “No podemos estar mendigando”, ha lamentado.

La demora en la puesta a punto de la vía ferroviaria de Álora, donde las borrascas propiciaron la caída de un talud, sigue manteniendo bloqueada la entrada a la capital malagueña por tren, una situación afecta de manera directa a la llegada de turismo a la ciudad en una fecha clave: Semana Santa.

A las palabras de Díaz se ha sumado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España. La política malagueña ha recordado que son "cientos de millones de pérdidas" devenidas por los acontecimientos de este arranque de año. "Se nos hace muy larga la fecha del 23 de marzo", ha lamentado y ha aprovechado para sumarse a la petición "urgente" de medidas del gobierno.

Arreglo de carreteras

La provincia de Málaga fue una de las más afectadas por la sucesión de trenes de borrascas durante el mes de febrero. La lluvia se dio con especial saña en la Serranía de Ronda, donde algunos municipios sufrieron importantes daños. En total, una suma de nueve obras de emergencia valoradas en 47 millones de euros.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del dispositivo que, a través del Plan Andalucía Actúa de la Junta, ha puesto en marcha la reparación de los daños en la red de carreteras de titularidad autonómica. "Entre ellas cabe destacar el trabajo coordinado en carreteras como la A-374 entre Ronda y Algodonales y la A-7202 de Villanueva del Trabuco a Archidona, que habían sufrido graves daños", insisten.

Personificación en Adamuz

En la jornada de hoy se ha autorizado la personación del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en la causa seguida ante el Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Montoro (Córdoba) para la investigación del accidente ferroviario de Adamuz. Además, el Gobierno andaluz ha instado a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a la creación de un comisionado para el seguimiento y apoyo a las personas afectadas.

Los detalles de ese gabinete aún no están claros, pero explican que servirá de "enlace directo con las víctimas" con el objetivo de "saber si están siendo atendidas". La consejera ha insistido en que se desconoce por el momento "si va a ser una persona o habrá más miembros".

Los de Moreno Bonilla han aprovechado el Consejo para hacer electoralismo y han recordado que las elecciones serán "dentro de poco" y que "están centrados en resolver los problemas de los andaluces hasta el último instante".