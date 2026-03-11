Noelia Linero, divulgadora malagueña: "Una paloma real le cambió el nombre a una virgen de Málaga"

La Virgen de la Paloma se ha convertido en una de las imágenes más queridas y veneradas de toda Málaga, que cada Miércoles Santo desfila por las calles de la capital acompañada de los ya tradicionales lanzamientos de flores y palomas blancas. Sin embargo, son muchos los que desconocen que su nombre original no era ese, sino que fue modificado por lo que sucedió hace un siglo con una paloma.

"¿Sabías que una paloma real le cambió el nombre a una virgen en Málaga para siempre? Y lo más bonito de esta historia, es que pasó en plena procesión", ha explicado al respecto Noelia Linero, divulgadora especializada en Semana Santa.

La historia de la paloma que se posó sobre la Virgen

Tal y como ha relatado la divulgadora, y ha asegurado la propia Hermandad de la Paloma, los hechos se produjeron un siglo atrás, en 1925, cuando la virgen, que en ese momento era conocida como la Virgen de los Dolores, se recogía de su salida procesional.

La Virgen de la Paloma en la Alameda. / La Opinión

"Durante un momento del recorrido, alguien decidió lanzar flores y varias palomas blancas", ha asegurado Linero. La mayoría de estas aves alzaron el vuelo y abandonaron el lugar al instante, pero no ocurrió lo mismo con una de ellas.

La paloma permaneció en sus manos durante todo el recorrido

Así lo ha señalado la divulgadora: "Lo más impresionante de la historia es que la paloma se quedó en las manos de la virgen durante todo el recorrido de vuelta".

De igual modo, ha continuado explicando: "No se movió en todo el recorrido. Ni con las mecidas, ni con los vaivenes, ni con el movimiento del trono, ni con la subida".

El relato recogido por la historiadora Dolores Carrera

Una misma situación que relata la historiadora cofrade Dolores Carrera, en su libro 'Anécdotas y curiosidades de la Semana Santa malagueña' y que ha mostrado la hermandad: "Alguien, durante la procesión, le arrojó a la entonces Virgen de los Dolores flores y palomas".

Salida del trono de la Virgen de la Paloma / Miguel Ferrary

Y continuaba diciendo: "Revolotearon estas asustadas y tan solo una se posó a las manos de la Virgen, manos que esta Virgen llevaba cruzadas sobre su pecho".

"A pesar de las movidas del trono, de las subidas más o menos fuertes, de los vaivenes, la paloma no se separó ni un instante de sus manos y así continuó hasta la misma entrada de su templo, comentándolo todos los hermanos como hecho curioso", añadía.

Cómo pasó a llamarse María Santísima de la Paloma

Tal y como relató Carrera, tras esto, la hermandad recibió una nueva imagen, lo que hizo que los congregados tuvieran que decidir el nombre que le impondrían.

En este momento, uno de los miembros de la hermandad, Miguel Hermoso Puertas, que durante años fue Hermano Mayor de la Cofradía, expuso: "Si la Virgen el año pasado entró a la Iglesia con una paloma en las manos, será que ella quiere llamarse así".

"Y así fue como pasó de Virgen de los Dolores a María Santísima de la Paloma", ha recalcado Noelia Linero sobre esta tradición que no solo llevó a cambiar el nombre de la virgen, sino también a lanzar cada Miércoles Santo flores y palomas blancas a la talla con la esperanza de que alguna de ellas repita la imagen y vuelva a desfilar con la venerada imagen.