La Policía Local de Málaga gana músculo en Teatinos con una nueva jefatura junto al parque Frank Capra

Teatinos empieza a ver moverse dos piezas de peso en su transformación urbana. El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado las obras de la nueva Jefatura de Policía Local en la calle Frank Capra, una actuación presupuestada en 11,2 millones de euros que se levantará junto al futuro parque de más de 50.000 metros cuadrados, cuyas obras comenzaron este lunes. Se trata de una obra de gran calado: un equipamiento llamado a reforzar el peso operativo de esta zona de la ciudad y a convertirse en la futura sede de la Policía Judicial. La actuación, impulsada a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo en coordinación con el Área de Seguridad, ha sido adjudicada a EIFFAGE Infraestructuras y tiene un plazo estimado de 18 meses.

El arranque oficial de los trabajos se ha escenificado este miércoles con la colocación simbólica de la primera piedra por parte del alcalde, Francisco de la Torre, acompañado por responsables municipales de Urbanismo, Seguridad y del distrito Teatinos-Universidad. La nueva infraestructura se ubicará en una parcela de la calle Frank Capra, en un enclave estratégico por su cercanía al gran parque que el Consistorio también tiene ya en ejecución en este sector de la ciudad.

Una sede policial clave para la investigación

La futura jefatura no será una simple base administrativa. El nuevo inmueble está concebido como sede de la Policía Judicial de la Policía Local, por lo que concentrará unidades con un marcado perfil operativo. Allí se trasladarán el Grupo de Investigación y Protección (GIP), el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) y el Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona).

Con este movimiento, el Ayuntamiento enmarca la actuación dentro del programa municipal de gobierno 2023-2027 y refuerza el papel de Teatinos como uno de los focos de expansión de equipamientos públicos en Málaga.

Recreación de la nueva Jefatura de Policía Local en Teatinos. / L.O.

Así será el edificio

El equipamiento policial alcanzará una superficie total de 7.237,41 metros cuadrados y se organizará en dos plantas sobre rasante y dos niveles de sótano. Según la memoria del proyecto, el diseño busca dialogar con la parcela y con el nuevo espacio verde colindante mediante una pieza de geometría irregular, abierta y reconocible también desde el otro lado de la autovía, situada a una cota inferior.

La distribución interior reserva el sótano -2 para aparcamientos, con alrededor de medio centenar de plazas para turismos y una veintena para motocicletas. El sótano -1 combinará nuevas plazas de estacionamiento con el área de acceso y custodia de detenidos, además de archivos, almacenes y zonas comunes como vestuarios y office.

Ya en superficie, la planta baja albergará la inspección de guardia, el GIP y Gruprona, mientras que la primera planta acogerá otra parte del Grupo de Investigación y Protección, además de la sala de formación y la sala de juntas. El edificio dispondrá de dos accesos: uno principal desde Frank Capra y otro secundario desde el parque.

Este miércoles han comenzado las obras del edificio de la Policía Local en Teatinos, que cuenta con 18 meses de plazo de ejecución. / Ayuntamiento de Málaga

El otro gran frente: el parque de 50.000 metros cuadrados

La nueva comisaría no llega sola. Su construcción avanza en paralelo al nuevo parque Frank Capra, cuyas obras comenzaron este lunes y que supondrán una inversión municipal de 7,5 millones de euros. El recinto tendrá más de 50.000 metros cuadrados y está previsto que incorpore más de 950 árboles y palmeras, además de caminos, plazas, zonas verdes, espacios infantiles y área deportiva.

Ese doble arranque retrata bien la hoja de ruta municipal en Teatinos: más equipamientos, más presencia institucional y una nueva ordenación de un entorno que el Ayuntamiento quiere convertir en una de las piezas urbanas de referencia del distrito. La nueva sede policial y el gran parque vecino avanzan así como dos actuaciones llamadas a cambiar la imagen de este punto de la ciudad en los próximos meses.