El restaurante de El Borge con dos siglos de historia en el que nació uno de los bandoleros más famosos de Málaga: "Respira autenticidad y encanto"

De casa familiar en la que nació uno de los bandoleros más famosos de Málaga a molino de aceite para, finalmente, convertirse en un hotel restaurante con la mejor comida casera y guisos tradicionales. Los dos siglos de historia que acumula el restaurante Posada del Bandolero, en El Borge, han hecho que haya vivido toda clase de transformaciones, pero lo que sí se ha mantenido intacto es su singularidad y esencia.

La historia de este restaurante que también cuenta con servicio de hotel se remonta al siglo XIX, cuando se trataba de una casa familiar en la que nació, el 2 de septiembre de 1837, el famoso bandolero Luis Muñoz García, más conocido como 'El Bizco de El Borge'.

El Bizco de El Borge, uno de los bandoleros más temidos de la Axarquía

"Su destreza, puntería y personalidad dejaron una marca indeleble en la zona", señalan desde el propio establecimiento sobre este bandolero que se convirtió en uno de los más famosos de toda la Axarquía malagueña.

De igual modo, el malagueño era considerado, tal y como relata la propia Diputación de Málaga, como "el más afamado y sanguinario" de la época.

La Posada del Bandolero, el restaurante hotel de El Borge con dos siglos de historia en el que nació uno de los bandoleros más famosos de Málaga / La Posada del Bandolero

Además, el Bizco de El Borge, considerado por los estudiosos como "sanguinario, perverso y traicionero", inició su trayectoria delictiva en Alfarnate, donde le quitó la vida a un galán apodado 'el Chirrina' por delatarle en un golpe que iba a dar.

La memoria del bandolero sigue viva en la Posada del Bandolero

Finalmente, el bandolero falleció en la localidad cordobesa de Lucena el 21 de mayo de 1889 en un enfrentamiento con la Guardia Civil.

A pesar de los siglos que han trascurrido desde la muerte de El Bizco de El Borge, su memoria, así como la de los demás bandoleros que han existido en la zona, sigue latente en este hotel restaurante que podría parecer un museo por la extensa decoración y recuerdos que alberga de esa época.

De molino de aceite a restaurante con Solete Repsol

Durante su transformación, tras su periodo como casa familiar, la Posada del Bandolero pasó a ser un molino de aceite, tras lo que en 2003 se acabó convirtiendo en este conocido restaurante que aún mantiene de su época anterior la chimenea, el pozo y las piedras del antiguo molino.

La Posada del Bandolero, el restaurante hotel de El Borge con dos siglos de historia en el que nació uno de los bandoleros más famosos de Málaga / La Posada del Bandolero

En la actualidad, la calidad gastronómica de este restaurante en el que destacan sus carnes de calidad y guisos tradicionales le han hecho recibir un Solete de la Guía Repsol.

Cocina local y esencia mediterránea en El Borge

"Cada rincón respira autenticidad y encanto", aseguran desde la Posada del Bandolero, que afirma que en sus instalaciones "el pasado y el presente convergen para ofrecer una experiencia única".

La Posada del Bandolero, el restaurante hotel de El Borge con dos siglos de historia en el que nació uno de los bandoleros más famosos de Málaga / La Posada del Bandolero

Así, sus comensales pueden disfrutar de la esencia de la dieta mediterránea y los sabores distintivos de la región, con principal protagonismo de los productos locales de Málaga y la Axarquía.

Ajoblanco, migas y descanso en habitaciones con nombre de bandoleros

"Pedro Blanco dirige este restaurante, también hotel, en uno de los pueblos más bonitos de La Axarquía, donde saborear ajoblanco, migas, potajes o plato de los montes", señalan, por su parte, desde la Guía Repsol.

La Posada del Bandolero, el restaurante hotel de El Borge con dos siglos de historia en el que nació uno de los bandoleros más famosos de Málaga / La Posada del Bandolero

En este enclave, los visitantes también podrán descansar en una de sus seis habitaciones de las que disponen, y que cuentan con los nombres de los bandoleros más conocidos de la época y una ambientación única.

Reseñas de los clientes y horario del restaurante hotel

"Sirven cocina de la zona a un gran nivel", señalan sus propios comensales desde las reseñas del restaurante. Sobre lo que añade otro: "Es un lugar lleno de encanto, con una comida tradicional andaluza". "Los platos son abundantes y el ambiente muy acogedor", destaca otro.

Este restaurante hotel que mezcla historia, patrimonio y gastronomía se encuentra en la calle la Peseta número 1 de El Borge y está abierto los jueves de 10.00 a 23.30 horas, los viernes y sábados de 10.00 a 23.00 horas y los domingos de 10.00 a 17.30 horas.

Los lunes, martes y miércoles, la Posada del Bandolero de El Borge permanece cerrado.