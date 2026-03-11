La sencilla ruta de senderismo por una de las necrópolis más antiguas de Málaga que puedes realizar con niños: "Es del 2100 antes de Cristo"

La amplia riqueza natural, histórica y patrimonial de Málaga ha permitido que la provincia en su conjunto se encuentre repleta de rincones singulares que albergan en su interior los vestigios de millones de años y civilizaciones antiguas. Es lo que ocurre con la Necrópolis de Las Aguilillas, situada en el término municipal de Campillos que, gracias a su ruta sencilla, se presenta como perfecta para visitar en familia.

Este yacimiento arqueológico prehistórico está formado por una serie de cuevas artificiales que aún se mantienen en la actualidad y que fueron excavadas por los primeros moradores en el sustrato rocoso del terreno como lugar de enterramiento.

Un yacimiento funerario entre la Edad del Cobre y la del Bronce

"Estas sepulturas son de entre los años 2100 y 1900 antes de Cristo, en un periodo de tránsito entre la Edad de Cobre y la de Bronce", ha señalado la Diputación de Málaga, que ha declarado este lugar Rincón Singular de la provincia.

La Necrópolis de Las Aguilillas, en el término municipal de Campillos, un entorno prehistórico perfecto para visitar en familia / Diputación de Málaga

Una necrópolis situada entre la confluencia de los ríos Guadalteba, Guadalhorce y Turón, a unos 500 metros sobre el nivel del mar, que está integrada por siete estructuras excavas en la arena, con distintas plantas en formas de corredor que dan acceso a lo que era la cámara principal.

El simbolismo de las construcciones y la ruta familiar en Málaga

Tal y como ha asegurado la Diputación, estas construcciones megalíticas buscaban evocar el vientre materno como señal de que los difuntos regresaban al lugar del que habían nacido tras su fallecimiento.

Un enclave que se puede recorrer con sencillez y en familia gracias a su cómoda ruta de apenas dos kilómetros.

Este sendero se inicia en el aparcamiento instalado junto al embalse del Guadalteba y permite recorrer las siete estructuras funerarias que aún conservan sus cámaras funerarias y numerosos nichos alrededor, así como sus corredores de acceso.

El hallazgo de miles de piezas y restos humanos

Este yacimiento fue descubierto a finales de los años 80 y fue estudiado en 1991, cuando se hallaron más de 2.000 piezas arquitectónicas y los restos de unas 50 personas de ambos sexos y todas las edades, que fueron enterradas en estos sepulcros entre los años 2100 y 1900 antes de Cristo.

Los investigadores descubrieron que estos enterramientos fueron siempre en segunda deposición, que significa que solo se sepultaban los huesos.

Junto a estos restos óseos se enterraban ajuares como vajillas de cerámica, cuchillos de silex y adornos personales como collares, además de objetos metálicos como puntas de palmeras y punzones, e ídolos femeninos en piedra.

De necrópolis prehistórica a trincheras de la Guerra Civil

Pero este no fue el único uso que tuvo durante su existencia este yacimiento arqueológico, sino que las excavaciones de esta necrópolis sirvieron de trincheras y emplazamientos de baterías del frente republicano durante la Guerra Civil.

"En el cerro de las Aguilillas se emplazó una compañía defensiva del avance de las tropas nacionales, que ya habían tomado Peñarrubia, hostigando, desde esta población, la presa, el pantano y el pueblo de Ardales", han asegurado desde la Diputación.

Historia y naturaleza en un paraje único de Campillos

Un lugar en el que aún se pueden encontrar los restos de estas trincheras, así como distintas construcciones vinculadas con estas actividades bélicas.

Este paraje, además, se encuentra en un entorno natural privilegiado repleto de árboles y naturaleza salvaje, lo que convierte este enclave en uno ideal para explorar y disfrutar de una completa jornada al aire libre.