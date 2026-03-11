Siete colegios de Málaga entre los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió Pablo Alborán

Elegir el colegio ideal para los hijos no es una tarea fácil. Los idiomas, la oferta de actividades extraescolares o la incorporación de materias de actualidad, como Inteligencia Artificial o Emprendimiento, son algunos de los aspectos que muchas familias tienen en cuenta a la hora de escoger centro educativo.

En este contexto, Forbes, la prestigiosa revista económica, ha incluido en su lista de los 100 mejores centros educativos de España a varios colegios de la provincia de Málaga, algunos de ellos vinculados además a nombres muy conocidos del ámbito cultural y artístico.

La selección reconoce proyectos educativos con enfoques muy diversos, desde modelos internacionales y plurilingües hasta centros con una sólida apuesta por la innovación, el deporte, la cultura o la formación en valores.

Los mejores colegios de Málaga

Entre los centros malagueños destacados aparece Los Olivos, colegio concertado situado en Puerto de la Torre. El centro apuesta por una formación integral, con exigencia académica y educación en valores cristianos.

Su oferta incluye distintas modalidades de Bachillerato, enseñanza de inglés y francés, programas internacionales como Erasmus+ e intercambios, además de iniciativas solidarias, robótica y unas amplias instalaciones deportivas y culturales. Por sus aulas han pasado nombres conocidos como Fran Perea o Javier Ojeda.

Otro de los colegios incluidos es el Lycée Français International de Málaga, un centro privado que sigue el currículo francés y desarrolla una propuesta plurilingüe, especialmente en francés e inglés. Su proyecto combina formación académica con actividades culturales, artísticas, deportivas y medioambientales, además de iniciativas solidarias y propuestas interculturales. Entre sus antiguos alumnos destaca el cantante Pablo Alborán.

Los Olivos. / La Opinión

En la lista también figura el Colegio Internacional Torrequebrada, en Benalmádena. Este centro privado desarrolla un modelo educativo internacional que combina currículo británico, español y Bachillerato Internacional.

La enseñanza de idiomas, la música, el aprendizaje práctico y las experiencias fuera del aula son algunos de sus pilares, junto a una orientación personalizada para el alumnado y unas instalaciones modernas.

Junto a ellos aparece igualmente el Colegio San José, con sedes en la provincia de Málaga. El centro combina formación académica, educación en valores y metodologías activas, con una fuerte presencia de los idiomas, la música, el arte y el teatro. A ello se suma una amplia oferta educativa, un conservatorio profesional de música y destacadas instalaciones deportivas.

Otros colegios privados

La nómina de colegios malagueños reconocidos por Forbes también incluye a Laude San Pedro International College, en Marbella. Este centro privado combina currículo británico y español dentro de un enfoque bilingüe e internacional, con atención personalizada y una amplia oferta de actividades como robótica, programación, debate, radio o fotografía. Además, fomenta el liderazgo, el pensamiento crítico y la participación del alumnado en un entorno muy dinámico.

A ellos se suma The British School of Málaga, un centro privado que sigue el currículo británico y permite al alumnado acceder tanto a universidades internacionales como al sistema universitario español. El colegio destaca por la posibilidad de personalizar el itinerario académico en los cursos superiores, así como por su oferta de clubes y proyectos vinculados al debate, el ajedrez, el huerto escolar o las disciplinas STEAM.

La lista se completa con Yago School Málaga, ubicado en Miraflores del Palo. Un colegio privado que imparte el Bachillerato Internacional en inglés desde las primeras etapas. Su modelo pone el foco en la indagación, el pensamiento crítico y la mentalidad global, junto a actividades solidarias, deportivas y experiencias formativas singulares como vela, remo o cruceros de instrucción.

También sobresale por su residencia internacional y por unas instalaciones muy completas.