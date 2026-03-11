De la Torre, sobre el futuro Auditorio: "Con el actual ministro no pierdo tiempo"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha referido a las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sobre el auditorio, y ha asegurado que con su postura, "de verdad, yo no pierdo tiempo". Así, ha incidido en que la parte del Ministerio para ese proyecto "ahí queda, ya está; en el futuro pues ya se verá si hay otros ministros que quieran colaborar. El camino está abierto, mientras tanto"; y ha reiterado que "con el actual ministro, de verdad, yo no pierdo tiempo".

De la Torre ha señalado que no habló con el ministro el pasado viernes, cuando ambos asistieron a la inauguración del Festival de Málaga, y ha añadido que "otros años traté con motivo de su llegada al Festival de crear un espacio, un momento, para poder hablar del auditorio, pero con su postura tan cerrada, no he perdido el tiempo en este tema".

Financiación privada

"Estoy buscando la financiación en el sector privado donde vamos avanzando aceptablemente bien entre la parte más importante de patrocinio", ha dicho el regidor que se ha referido a "los 40 millones que Cajamar ya compromete en el nombre del edificio", pero tendrá que salir a concurso, por lo que esta cifra podrá ser superior, además de que quedarán en ese concurso "más temas".

Ha explicado que ese concurso "se hará cuando las obras estén en marcha; ahora tratamos de licitar cuanto antes y en cuanto esté la licitación en marcha, hacer también el anuncio público, que eso es obligado a hacerlo", en relación con los mecenas.

"El mecenas pone el dinero y eso tiene un premio fiscal que le permite reducir su aportación en impuestos dejando la cifra que aporta en poco más de la mitad", ha explicado, lo que "está facilitando que haya empresas que vayan dando una postura abierta". Al respecto, ha detallado que "tenemos que publicarlo para que nadie nos pueda decir, 'no me he enterado del tema'".

Por tanto, ha incidido en que "en eso dedico el esfuerzo" y ha recordado que la parte de la Junta "la tenemos garantizada por un convenio; la Diputación garantizada por las declaraciones que ha hecho el presidente de la Diputación --Francisco Salado-- y nos queda la firma del acuerdo; y nosotros el dinero lo tenemos preparado y el suelo está preparado y el proyecto está listo".

"La parte del ministerio ahí queda, ya está; en el futuro pues ya se verá si hay otros ministros que quieran colaborar, el camino está abierto, mientras tanto".

Biblioteca

Cabe recordar que el ministro de Cultura aseguró que ha hablado "muchas veces" con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sobre si habrá una participación en el futuro por parte del Gobierno en el auditorio de la ciudad y señaló que en el Ministerio "ahora mismo tenemos una gran prioridad, que es terminar la biblioteca pública de Málaga", en cuyas obras han invertido 21 millones de euros.

Precisamente, sobre la biblioteca, De la Torre ha explicado que le preguntó por ella al ministro, por cuándo se inauguraba porque "no tengo fecha del tema, no me lo dijo, y ahí ponen el énfasis en el esfuerzo que hacen porque ponen tres millones más, no es esfuerzo, pero bueno, por un modificado que ha habido que hacer o algo". "La veo muy lenta la biblioteca, pero bueno un año se terminará, espero que sea pronto".

Cuestionado sobre si va a insistir con el ministro sobre el proyecto del auditorio, ha dicho que no, y ha incidido en que "hay tantas cosas que hacer, para qué vamos a gastar tiempo inútilmente".