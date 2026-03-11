Unicaja es la compañía más relevante e influyente de Málaga, seguida de Dcoop y Mayoral

La entidad financiera Unicaja es la empresa de mayor relevancia e influencia de la provincia de Málaga, según la nueva una nueva edición del ranking anual “Top Empresas Españolas por Provincias”, un análisis elaborado por el grupo Accumin Intelligence ha publicado que identifica las compañías más relevantes en relevancia e influencia de cada territorio del país. El estudio analiza el tejido empresarial de las 50 provincias y las dos ciudades autónomas a partir de un modelo que combina datos económicos, presencia territorial, visibilidad digital y la percepción directa del entorno empresarial.

En el informe de Accumin Intelligence, Unicaja aparece con más de 6.700 empleados en toda España y 2.905 millones de ingresos (este apartado, en el caso de la entidad financiera, correspondería al margen bruto).

"Unicaja es la empresa más relevante en Málaga por su papel central en el sistema financiero de la región. Apoya el desarrollo económico local, ofreciendo servicios financieros esenciales y fomentando la inclusión financiera. Su presencia robustece la infraestructura económica de Málaga", comenta Accumin Intelligence sobre el banco presidido por José Sevilla y que tiene a Isidro Rubiales como CEO.

El presidente de Unicaja, José Sevilla, y el consejero delegado, Isidro Rubiales / UNICAJA

Como segunda empresa con mayor relevancia de Málaga aparece el grupo cooperativo agraolimentario Dcoop, presidido por Antonio Luque, con 1.409 millones de euros de facturación y 450 empleados. El tercer puesto en el estudio es para la textil Mayoral, fundado por Rafael Domínguez de Gor y presidido por Manuel Domínguez de la Maza, con 283,9 millones de euros en ventas y 407 empleos.

Factores de análisis

Accumin Intelligence señala que, a diferencia de otros listados basados exclusivamente en facturación o número de empleados, el Índice de Relevancia de su informe incorpora múltiples variables para medir el impacto real de una empresa en su entorno.

Entre ellas se incluyen el número de empleados, el volumen de negocio, la ubicación de las sedes, la distribución geográfica de centros de trabajo, la presencia publicitaria y digital, así como la opinión de directivos y profesionales locales.

"El ranking se elabora a partir de la base de datos empresarial de Accumin Intelligence, una de las más completas y actualizadas del mercado, que integra millones de registros de compañías y múltiples variables económicas y territoriales", explica Gerardo Raído, director de Marketing de Accumin España.

En total, el análisis integra más de 1.200 encuestas interactivas realizadas a directivos y profesionales de toda España, un elemento clave para medir el reconocimiento y la influencia empresarial en cada provincia.

Liderazgo empresarial por provincias en España

Entre las empresas con mayor puntuación global destacan El Corte Inglés, CaixaBank, Mercadona e Inditex, compañías con fuerte implantación territorial y un elevado impacto en empleo, inversión y actividad económica.

La edición 2026 también refleja cambios relevantes en el liderazgo empresarial de varias provincias, con sorpasos que evidencian la evolución del tejido económico local. En Alicante, Baleària supera a Banco Sabadell como empresa más relevante; en Burgos, Campofrío adelanta a Grupo Antolín; y en Cádiz, Navantia pasa a ocupar la primera posición por delante de Bodegas González Byass.

También se registran cambios significativos en grandes polos industriales: en Sevilla, Airbus supera a Heineken como compañía más influyente de la provincia, mientras que en Barcelona CaixaBank se sitúa en cabeza del ranking por delante de SEAT, reflejando el creciente peso del sector financiero y de servicios avanzados en la economía provincial.

El Índice de Relevancia de Accumin Intelligence se construye a partir de la combinación y ponderación de múltiples variables que permiten medir el impacto real de una empresa en su entorno. "Esta capacidad de integración y enriquecimiento de datos permite construir indicadores avanzados que ofrecen una visión más precisa del peso real de cada empresa en su territorio", afirma esta compañía.

Una metodología basada en datos y percepción empresarial

Accumin Intelligence asegura que este análisis se realiza con una de las bases de datos empresariales "más completas y actualizadas de España", que integra millones de registros de compañías, actividad económica, presencia territorial y variables de mercado.