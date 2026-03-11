Vecinos de Parque Litoral exigen al Ayuntamiento un instituto y un centro de salud en una parcela pública

Parque Litoral eleva la presión. Con un barrio en expansión, miles de vecinos reclaman al Ayuntamiento que no toque una de las pocas parcelas llamadas a cubrir carencias históricas: un instituto público y un centro de salud. La protesta vecinal ha encontrado además respaldo político en Con Málaga, que llevará el pulso a la Comisión de Urbanismo con una moción para blindar esos suelos frente a su posible recalificación. El malestar crece en este entorno cercano al Martín Carpena: los residentes alzan la voz para exigir al Consistorio que reserve esta parcela estratégica en la avenida Imperio Argentina para lo que consideran una necesidad urgente y evitar que pierda su función dotacional.

La batalla no es menor. El choque se produce en un momento en el que sigue viva la controversia por la transformación de parcelas de equipamiento en suelo para alojamientos protegidos de pequeño formato, los ya conocidos como 'minipisos', según ha denunciado el grupo de la oposición. El Ayuntamiento presentó en 2025 un plan sobre 24 parcelas dotacionales con capacidad para unas 1.700 viviendas protegidas y alojamientos, una operación que abrió un intenso debate político y vecinal sobre el equilibrio entre vivienda asequible y servicios públicos.

Un barrio que crece y reclama servicios

La protesta vecinal se apoya en una idea sencilla: Parque Litoral sigue creciendo, pero sus dotaciones públicas no avanzan al mismo ritmo. Según defiende Con Málaga, el barrio supera ya los 9.000 habitantes y tiene por delante la incorporación de más de 1.500 viviendas, por lo que perder una de las pocas parcelas con capacidad para albergar equipamientos supondría, a juicio de los vecinos y de la formación, hipotecar el futuro del entorno.

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, sostiene que el Ayuntamiento debe mantener el uso educativo de esos terrenos y garantizar tanto un IES público como un centro de salud. La formación interpreta que la recalificación prevista pone en riesgo una demanda histórica del barrio y denuncia que la operación detrae suelo pensado para servicios colectivos en una zona que todavía arrastra déficits.

El instituto prometido que sigue sin llegar

La reivindicación no surge de la nada. Ya en 2020 trascendió que la Junta de Andalucía incluía entre su programación de infraestructuras educativas la construcción de dos nuevos institutos en Málaga capital, uno de ellos en Parque Litoral.

Ese dato refuerza ahora el discurso vecinal: el barrio no solo reclama una necesidad sobrevenida, sino que recuerda un compromiso que lleva años sobre la mesa sin materializarse. A ello se suma la vieja demanda de un centro de salud propio en una zona que desde hace años viene reclamando una dotación sanitaria pública específica. Esa carencia ya aparecía reflejada hace tiempo en informaciones sobre las necesidades asistenciales del entorno.

La plataforma vecinal de Parque Litoral ha convocado además una concentración para el sábado 21 de marzo con el objetivo de visibilizar el rechazo del barrio a la posible pérdida de suelo reservado para equipamientos públicos y redoblar la presión sobre el Ayuntamiento. La protesta busca reunir a residentes y colectivos de la zona en defensa de una reivindicación que consideran irrenunciable: que la parcela mantenga su destino para la construcción de un instituto y un centro de salud.

Cartel convocando la concentración vecinal del próximo 21 de marzo. / L. O.

Con Málaga carga contra la recalificación

La moción que Con Málaga llevará a Urbanismo busca frenar ese cambio de rumbo. Morillas denuncia que la parcela afectada es de las pocas que podían destinarse a equipamientos públicos en el barrio y critica que el equipo de gobierno del PP priorice otros usos residenciales frente a infraestructuras básicas.

La formación también amplía el foco y reprocha al Ayuntamiento su demora en el desarrollo de vivienda protegida en el entorno de Parque Litoral y La Térmica. En este último sector, el planeamiento contempla 273 VPO dentro de la gran operación urbanística prevista en la zona oeste.

Para Con Málaga, el problema no es solo de vivienda, sino de modelo urbano: más vecinos, más promociones y más presión residencial, pero sin que esa expansión venga acompañada de colegios, sanidad pública y otros servicios esenciales.

El pulso de fondo: vivienda frente a equipamientos

La controversia de Parque Litoral vuelve a poner sobre la mesa uno de los grandes debates urbanísticos de Málaga: cómo combinar la necesidad de levantar vivienda asequible con la obligación de no vaciar de contenido el mapa de equipamientos de los barrios.

Urbanismo defiende desde hace meses su estrategia de activar suelo para vivienda protegida y alojamientos a precio limitado. Pero en barrios como Parque Litoral el mensaje vecinal es otro: no basta con construir casas si al mismo tiempo se estrecha el margen para levantar un instituto, un ambulatorio o cualquier otro servicio básico.

Ahí está el núcleo del conflicto. Y ahí es donde se medirá ahora la moción de Con Málaga: en decidir si esa parcela se convierte en una nueva pieza del plan residencial municipal o si queda blindada para responder a una reivindicación que en el barrio consideran ya inaplazable.