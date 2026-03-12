El aeropuerto de Málaga contabilizó un 3,5% más de pasajeros el pasado febrero

Los seis aeropuertos andaluces registraron el pasado febrero un total de 2.539.032 pasajeros, lo que supone un aumento interanual del 4,9 %, que se sustentó en el empuje de Málaga y Sevilla, que siguen ganando usuarios tras los resultados récord del último ejercicio. En febrero pasaron por las instalaciones de la comunidad 119.230 pasajeros más que un año antes, con una evolución positiva de cinco: Málaga, Sevilla, Almería, Jerez y Córdoba, mientras que el de Granada-Jaén experimentó una ligera caída de viajeros.

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, principal puerta de entrada de turismo internacional a Andalucía, contabilizó el mes pasado 1.575.859 pasajeros, lo que representa 53.601 más que un año antes y un incremento relativo del 3,5 %.

Esta infraestructura acaparó un 62 % del movimiento regional de pasajeros y se situó como la tercera de la red Aena con mayor volumen de usuarios, por detrás de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, que sumaron algo más de 5 millones (+5,3 %) y 3,89 millones de viajeros (+3,8 %), respectivamente.

Los pasajeros que optaron en Málaga por conexiones comerciales con el extranjero crecieron un 2,4 %, hasta superar los 1,27 millones, de nuevo con el británico a la cabeza (305.060), seguido del alemán (115.365), y los que volaron con origen o destino en alguna ciudad española crecieron un 7,8 %, hasta los 298.159.

En cuanto al número de operaciones, creció un 1,9 % hasta alcanzar las 11.144, en su mayoría comerciales, y de ellas 8.370 internacionales (+3,1%) y 2.552 nacionales (-1,3 %).

En el acumulado de los dos primeros meses del año, los aeropuertos andaluces han sumado 4.869.330 pasajeros -más de 82.500 de media al día-, lo que supone un 5,79 % más que en enero y febrero de 2025. En términos absolutos representa una subida de 266.536 usuarios en un año, que para dar una idea se acerca al tráfico conjunto de los aeropuertos de Jerez, Granada y Almería en mayo del pasado año (274.000).