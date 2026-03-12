La amenaza de desahucio en la avenida de Europa,15 se convierte en manifestación para este sábado

Jessica no puede contener las lágrimas cuando pide «que empaticen con las familias e inviertan en otras cosas, pero que no especulen más con el tema de la vivienda porque destrozan a familias; psicológicamente estamos destrozados: las noches son de insomnio porque no sabes cuándo te va a llegar la carta y te vas a ir con tu niña de un año. No se lo deseo a nadie».

La petición va dirigida a la reciente propietaria de casi todo el número 15 de la avenida de Europa, la empresa malagueña Geslau, que, como informan los inquilinos, en 2024 adquirió 23 de los 28 pisos de este bloque de 1958, que solo cuenta con unos cinco pisos en propiedad -otros vecinos hablan de 22 viviendas compradas y 6 en propiedad-.

Carteles de protesta en el 15 de la avenida de Europa. / A.V.

«La empresa no quiere ningún tipo de contacto ni negociación con nosotros, hemos intentado una subida del alquiler con el IPC, con lo que sea, y ellos, absolutamente nada; todo por medio de su abogado, que nos transmite que quieren que nos vayamos», resume Jessica.

A su lado está su suegro Salvador, que cuenta que, a su vez, es uno de los cinco inquilinos de renta antigua del edificio, lleva 60 de sus 68 años en el bloque, y su nieta, la hija de Jessica, es ya la quinta generación en el inmueble.

«Yo soy inquilino de renta antigua y no me pueden echar, pero estoy luchando por ellos, porque tengo dos hijos de alquiler en el bloque», confiesa.

De paso lamenta el mal estado del edificio y cómo la propiedad ni siquiera le permite arreglar él mismo desperfectos en su terraza, tras haber comprado los materiales. «Hemos tenido que quitar los sacos de cemento», lamenta, y anuncia que pedirá la visita de técnicos municipales para que vean los daños, «por si hay riesgo de que le caiga algo a alguien».

Jessica, portavoz de los inquilinos de la avenida de Europa, 15, en un momento de la rueda de prensa. / A.V.

Jessica, que recalca que todos los inquilinos cumplen con el alquiler y no hay ningún problema, explica que ha intentado buscar piso para su familia tanto en Málaga capital, «donde son inasumibles y te piden 1.300 euros por un piso de 80 m2», como en los pueblos del entorno; pero la búsqueda resulta imposible: «si un alquiler fuera de Málaga me cuesta 800 euros, luego hay que sumar 200 o 400 de gasolina tanto a mí como a mi pareja. No nos salen las cuentas», indicó.

Este diario contactó ayer con el abogado de Geslau, que declinó hacer declaraciones.

Vecinos y miembros del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, en octubre del año pasado. / A.V.

La manifestación del sábado

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga ha querido que el caso de estas 17 familias sea el elemento principal de la próxima manifestación, convocada para este sábado 14 a las 12 y que con el lema ‘Casas para vivir. El 15 de la avenida de Europa no se toca’, partirá del cruce de la avenida de Europa con Juan XXIII para recorrer la Carretera de Cádiz hasta Bonaire.

Cartel de la manifestación del sábado 14, del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga. / La Opinión

Carmela Olmedo, portavoz del colectivo, hizo hincapié en que el «modelo de ciudad basado en la especulación del rentismo y la turistificación» ya llega a los barrios, «y la Carretera de Cádiz es uno de los más afectados por la subida del precio del alquiler».

Por último, el colectivo ha anunciado una concentración para el jueves 26 de marzo, delante del edificio del Ayuntamiento.