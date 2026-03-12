Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seguridad vial

Un año a la espera de nueve farolas en el Camino del Colmenar

Los vecinos de Monte Dorado, que lograron que la Junta de Andalucía pusiera aceras en el tramo más peligroso del Camino del Colmenar, tras 19 años de reclamaciones, llevan 12 meses esperando a que el Ayuntamiento instale las farolas que faltan.

Miguel Campos mostraba uno de los puntos, a la espera de la farola, en el nuevo tramo con farolas del Camino del Colmenar.

Alfonso Vázquez

La ‘velocidad burocrática de crucero’ no es un concepto que se estile mucho en el Camino del Colmenar.

Como recuerda Miguel Campos, expresidente vecinal de Monte Dorado, los vecinos tardaron 19 años en lograr que el tramo más peligroso de esta carretera, de unos 220 metros sin aceras, con los coches zumbando a centímetros de los peatones, las tuviera por fin.

Cuatro vecinos de Monte Dorado ayer, en el peligroso tramo del Camino del Colmenar.

Vecinos de Monte Dorado en 2023, cuando denunciaban la peligrosidad del tramo sin aceras en el Camino del Colmenar. / Alex Zea

Ocurrió hace un año, cuando la Junta de Andalucía terminó las obras y puso aceras en un lado del Camino del Colmenar. Como informó este periódico, las obras fueron adjudicadas por 337.118 a la empresa Acedo Hermanos y cofinanciadas con fondos europeos Next Generation.

Cuando arrancaron, en septiembre de 2024, fuentes de la Junta de Andalucía ya detallaron que incluirían «toda la instalación y canalizaciones posteriores». Es decir, que dejaba todo listo, a falta únicamente de la colocación de las farolas, a cargo del Ayuntamiento.

Las farolas, nueve en total, siguen sin aparecer, al año de concluir las obras. Monte Dorado, además, cuenta con una situación administrativa muy peculiar, ya que el barrio está repartido entre tres distritos: Ciudad Jardín -la gran mayoría-, pero también Centro y Málaga Este.

Visita de la delegada de la Junta a las obras de acerado en el Camino del Colmenar.

Visita de la delegada de Fomento, a las obras de la Junta en el Camino del Colmenar, en 2024. / La Opinión

En el caso de las farolas, Miguel Campos señala que «dos están en el Distrito Centro y el resto, en el del Palo».

¿Cuándo llegarán? A comienzos de octubre de 2025, cuando se cumplieron seis meses del fin de las obras, el concejal del Centro, Francisco Campos, informó a este diario de que estaban pendientes de un proyecto y, dependiendo del presupuesto, lo haría el Distrito Centro o bien Urbanismo.

Miguel Campos critica que el Ayuntamiento no haya planificado con tiempo la instalación y, de paso, lamenta la falta de apoyo del concejal de Ciudad Jardín, Avelino Barrionuevo: «Aunque las farolas no caigan en su distrito, el 80 por ciento del barrio está en Ciudad Jardín, y debería implicarse para presionar al departamento que fuera para que se lleve a cabo», argumenta.

Como explica Miguel Campos, los vecinos tienen por fin aceras; pero ahora tienen que ir «con la linterna del móvil, porque a las 6.30 o 7, en invierno, esto está como la boca del lobo».

Los vecinos denuncian que, cuando llueve, los chinos de relleno se desparraman por la calzada, en el nuevo tramo con aceras del Camino del Colmenar.

Los vecinos denuncian que, cuando llueve, los chinos de relleno se desparraman por la calzada y aceras, en el nuevo tramo con aceras del Camino del Colmenar. / A.V.

El relleno de chinos

Lo que sigue levantado críticas, porque para los vecinos supone un riesgo para conductores y peatones, es el relleno con chinos de un canal de pluviales, que usaban muchos peatones para ‘protegerse’ del tráfico cuando no había aceras. Miguel Campos recuerda que son muchas las personas que llevan a sus niños al colegio andando, «y cuando llueve, los chinos se dispersan y resbalan».

El expresidente vecinal aprovecha para pedir aceras en las calles Bradamante y Obispo Manuel de Santo Tomás en la intersección con el Camino del Colmenar; en la actualidad, sendos terrizos convertidos en barrizal cuando llueve.

Farolas sin fecha

Fuentes municipales reiteraron esta semana que el Ayuntamiento «va a instalar las farolas en ese tramo», aunque no precisaron cuándo.

Un año a la espera de nueve farolas en el Camino del Colmenar

